Rakouský sprint patřil Verstappenovi, Schumacher s Hamiltonem v boji

Velkou smůlu měl před startem sprintu Fernando Alonso. Dvojnásobný mistr světa neodstartoval kvůli technickým problémům do zaváděcího kola. Sedmá startovací pozice tedy přišla vniveč. Další technické problémy potkaly ještě před startem Zhoua, ten nakonec odstartoval z boxů.

Start vyšel nejlépe Verstappenovi, na druhou příčku se dostal Sainz, třetí byl Leclerc. Monačan však dokázal Sainzovi předjížděcí manévr okamžitě vrátit, díky čemuž se dostal zpět na druhou příčku. Problémy měl Gasly, který se po incidentu v prvním kole propadl na předposlední pozici.

Skvělý start předvedl Pérez, který se v prvním kole dokázal posunout o pět pozic. Mexičan byl osmý. Zatímco Verstappen vpředu ujížděl, Leclerc ztrácel. Dokonce se na něj dotahoval Sainz, který si ve čtvrtém kole začal chystat útok na svého týmového kolegu. K ataku došlo v sedmém kole, přičemž srdce fanoušků Ferrari dostaly pořádně zabrat. Po velmi tvrdém, avšak férovém souboji zůstal Leclerc průběžně druhý.

LAP 15/23



Hamilton is currently P9 chasing the two Haas cars



He's getting close but can't find a way through yet#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/L7kQ4vj5Vt