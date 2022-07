"Mercedes má nejohebnější podlahu v F1, nemá si nač stěžovat," diví se Verstappen

Mezinárodní automobilová federace (FIA) hodlá od Velké ceny Francie zavést nová opatření a sadu měření, které mají zmírnit poskakování monopostů v důsledku přísavného efektu podlah.

Jedním z nich je AOM - metrika aerodynamických oscilací stanovující limit, který týmy nemohou překročit. FIA také hodlá zatrhnout triky s ohýbajícími se podlahami. Některé stáje totiž přišly na chytrý způsob, jak obejít současné omezení v podobě 2 mm, přes které se spodní část podlah nesmí prohnout.

To jim umožňuje získávat velkou výkonnostní výhodu, protože mohou své vozy provozovat níže a tak generovat vyšší přítlak, aniž by riskovaly opotřebení kluzné desky nebo větší poskakování na rovinkách.

Podlaha Mercedesu W10 | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"O ničem nevíme," diví se překvapený Mercedes

Když se to zmínilo na poslední schůzce Technického poradního výboru (TAC), některé týmy se velmi podivovaly. "Nikdo o tom neměl ani tušení, dokud s tím FIA nepřišla na poslední schůzce Technického poradního výboru, což bylo pro všechny velké překvapení," uvedl například šéf Mercedesu Toto Wolff.

"Je naprosto jasné, co říkají pravidla a co je jejich záměrem. Chci říct, že neexistuje argument, proč by se měly prohýbat více, než je stanoveno v pravidlech. Proto je to tak trochu překvapením. Spíše šokem," pokračuje šéf Stříbrných šípů.

Jejich hlavní inženýr Andrew Shovlin naproti tomu věří, že zpřísnění v této oblasti pomůže srovnat výkonnost v poli a některé týmy posune zpět: "Když to vyšlo na světlo, uvědomili jsme si, že jsme zřejmě neprozkoumali a nevyužívali některé možnosti. Neovlivní to tedy způsob, jakým provozujeme své auto. Může to ale postihnout soupeře, a díky tomu se jim můžeme trochu přiblížit."

Motor za zády Mercedesu W13 v Rakousku | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Zloděj křičí: "Chyťte zloděje?"

Mercedes tedy tyto kroky vítá, což však v Rakousku udivilo Maxe Verstappena. Podle něj je totiž právě tento tým největším hříšníkem s nejohebnější podlahou, což mu také částečně pomohlo zkrotit poskakování.

"No, moc nerozumím tomu, že si stěžují na flexibilní podlahy, když je ta jejich nejohebnější," sdělil včera na okruhu pro F1news.cz. Nejvíce pozornosti se upíralo na řešení Red Bullu a Ferrari, obě stáje se však dušují, že ony nebudou muset dělat žádné změny kvůli novým omezením týkající se flexibility.