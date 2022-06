Red Bull se obává rychlosti Mercedesu v Silverstone, na rozdíl od něj nic velkého nechystá

Mohly by se Stříbrné šípy o víkendu zapojit do boje o vítězství s Red Bully a Ferrari? Tuto ambici Lewis Hamilton s Georgem Russellem rozhodně mají, do karet jim hrají vlastnosti tradičního okruhu v Silverstone, který není hrbolatý a obsahuje táhlé a rychlé zatáčky.

Nejhorší víkend pro Red Bull?

A podle Christiana Hornera jeho soupeři nebude svědčit pouze britská trať: "Myslím, že Mercedes bude silný v Silverstone a nevidím žádný důvod, proč by nemohli být silní ani v Paul Ricard."

"Podle mě bude v Silverstone rychlé i Ferrari. Pro nás může jít o náročnější okruh kvůli jeho vlastnostem. Je neuvěřitelné, že jsme dali dohromady šňůru šesti vítězství, Silverstone může být nicméně zatím tím nejtěžším podnikem," nečeká šéf Red Bullu nic lehkého.

Odborný poradce týmu Helmut Marko s ním souhlasí: "Mercedes byl v neděli v Kanadě velmi silný. V určitých chvílích byl dokonce rychlejší než my! A Silverstone jim podle mě bude sedět ještě lépe."

Mercedes stejně jako jeho soupeři očekává, že v Británii bude konkurenceschopnější | foto: Mercedes AMG F1 Team

Hamilton, jenž v Montrealu dojel třetí, vyhrál sedm z posledních osmi závodů v Silverstone. Kontroverzní byl loňský rok, kdy v první zatáčce došlo ke kontaktu s Maxem Verstappenem, po němž Holanďan narazil ve vysoké rychlosti do zdi a poté skončil v nemocnici.

Další vylepšení Mercedesu, u Red Bullu nic extra

Mercedes pro víkendový závod připravuje řadu vylepšení, díky kterým by chtěl dále stáhnout náskok soupeřů na čele. Red Bull naproti tomu podle Hornera "nic velkého" tentokrát neplánuje, podle něj až do srpna půjde spíše cestou "velmi skromné evoluce."

"Díly měníme tehdy, když se blíží konci své životnosti. Jde o velmi odlišnou formu vývoje, než jste vídávali v předchozích letech," shrnuje šéf Red Bullu, který vede letošní šampionát s náskokem 76 bodů před Ferrari, přičemž třetí Mercedes je o dalších 40 bodů pozadu.