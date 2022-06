"Mercedes je nebezpečně rychlý. Naštěstí ani jeho inženýři neví proč," říká Marko

Mercedes sice ovládl předchozích osm šampionátů, letos ale po sedmi podnicích na Red Bull už ztrácí 101 bodů. I přes tuto propast jej Helmut Marko stále považuje za nebezpečného soupeře v boji o titul. Důvod? V posledních závodech po nasazení nového aerodynamického balíku ve Španělsku chvílemi předváděl takové tempo, na které neměl ani jeho tým ani Ferrari.

"Mercedes v trénincích a také v závodech zajíždí neuvěřitelně rychlá kola, s Hamiltonem i s Russellem. Nikoliv kontinuálně, takže to je pro nás těžké interpretovat, kde se ty časy berou. Když dobře nasloucháme lidem z Mercedesu, tak si nemyslím, že by to věděli i oni," popisuje Marko.

"Nebezpečnou věcí ale je to, že mají ten potenciál. A jakmile ho dokážou využít na vzdálenost závodu, tak budou rovnou vpředu nebo na čele," domnívá se odborný poradce Red Bullu.

Lewis Hamilton s Mercedesem W13 v Miami | foto: Mercedes AMG F1 Team

Nesnaží se podle něj Mercedes jen skrývat svou rychlost? "Ne, nejde o blafování. To dělali tehdy, když měli náskok ve výkonu motoru a loni s Hamiltonovým motorem - to bylo těžké blafování. Takže ne, tomu nevěřím," má Marko jasno.

"A je neuvěřitelně těžké pochopit, v čem je jejich auto tak strašně rychlé. V některých chvílích jsou nejrychlejší z celého pole, ale netrvá to dlouho. Co se tam mění, proč tak nedokážou jezdit kontinuálně, to je díky Bohu zkrátka stále problém, řekl bych," komentuje 79letý Rakušan.

Stříbrný šíp W13 je podle něj hmotnostně na úrovni jejich vozu RB18. O tom Marko prozrazuje, že má stále pětikolovou nadváhu. Limit pro letošní sezónu je přitom stanoven na 798 kg (včetně jezdce, bez paliva). O něco lépe je na tom stáj z Maranella.

"Myslím, že Ferrari je v podstatě ně limitu. Je pozitivní, že máme rezervu v podobě několika desetin, když se dostaneme na minimální hmotnost." Jenže jak si sám dobře uvědomuje, Red Bullu to ještě chvíli potrvá. "To nedokážete přes noc," dodává Marko. Týmy mají svázané ruce rozpočtovými stropy, nasazování nových dílů si musí pečlivěji rozmýšlet a více šetřit: každé ušetřené kilo v F1 představuje vychází v F1 draze.