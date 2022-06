"Komisaři nadržují Hamiltonovi," stěžuje si Ocon. Loni by penalizován nebyl + VIDEO

V úvodní části závodu zajel Hamilton pro přechodné pneumatiky a vyjel těsně za Oconem, jenž se trápil na pneumatikách do deště. Pilot Mercedesu se pokusil o riskantní předjetí v nájezdu do první zatáčky, Francouz ale zavřel dveře a udržel se před ním.

Došlo ke kontaktu s lehkým poškozením předního křídla útočícího vozu, oba však pokračovali, na mokré a pomalé trati nemělo nalomení bočnice předního křídla příliš velký dopad. Ředitelství závodu si incidentu povšimlo a po chvíli udělilo jezdci Alpine pětisekundovou penalizaci.

Ocon sice projel cílem na devátém místě, kvůli trestu se však propadl na 12. příčku a ke svému zklamání odjel bez bodu. "To je vtip kluci. To je vtip! Takto odebrat výsledek nemůžou. Tohle je nadržování! Narazil do mě, a já dostávám penalizaci. Co to má být?" rozčiloval se Ocon v rádiu po kontaktu s Hamiltonem.

Ocon ⚔️ Hamilton



Fighting for every inch of that Monaco track! 📏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/QPN68Tzz5j — Formula 1 (@F1) June 1, 2022

Komisaři: minulý rok bychom to posoudili jako závodní incident

S Lewisem podle něj komisaři zacházejí jinak než s ostatními jezdci, kteří se ocitnou při soubojích v podobných situacích. Jak mu vysvětlili trest, který obdržel? "Řekli, že kdyby to bylo minulý rok, tak by to byl závodní incident. Letos to ale závodní incident už není," odpovídá.

Co se změnilo? "GPDA [Asociace jezdců velkých cen] zřejmě souhlasila s tím, že pokud je přední křídlo na úrovni pneumatiky, pak by tam mělo zůstat místo. Ale já si nevzpomínám, kdy jsme s tím souhlasili," pokračuje zklamaný pilot.

Podle komisařů FIA Ocon nenechal svému soupeři dostatek místa: "Po boku vozu 31 [Ocon] byla významná část vozu 44 [Hamilton], a proto mělo dle pokynů pro jízdní standardy 2022 auto 44 nárok na závodní místo v zatáčce č. 1," zdůvodňovali Jean-Francois Calmes, Garry Connelly, Andrew Mallalieu a Derek Warwich ve svém zápise.

"Jen jsem se snažil si pokrýt vnitřek, vnitřní stopa byla mokrá, Lewis byl na rychlejších pneumatikách. Při každém předjetí v Monaku dochází ke kontaktu... Usilovně jsme se snažili, závodili jsme tvrdě, došlo trochu ke kontaktu, ale mělo to být posouzeno jako závodní incident. Je to trochu frustrující," komentoval nechápavě Ocon.

Tough one to take today. We really felt we had the car to take home double points. @OconEsteban did a great job yesterday and today and we can leave Monaco with our heads held high. We’ll be back.#MonacoGP pic.twitter.com/lj7apzDflN — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) May 29, 2022

Alonso stěžujícímu si Hamiltonovi ujel, Ocon však nestačil

Po druhých zastávkách se Hamilton ocitl za jeho týmovým kolegou Fernandem Alonsem, který ve snaze šetřit pneumatiky jel volněji, na což si Brit stěžoval: "Alonso mě zdržuje."

Alpine pak Fernanda požádalo, aby přidal, když se dozvědělo o Oconově penalizaci, protože ten jezdil nalepený na Hamiltona. Tým doufal, že pokud Alonso zrychlí, tak se podaří i Estebanovi přidat a vytvořit si dostatečný náskok na soupeře za sebou, aby vymazal pětisekundový trest.

Španěl na to tedy šlápnul a Hamilton se jej paradoxně nedokázal držet. Jenže ani Ocon se moc svým soupeřům nevzdálil, a tak nakonec z Monte Carla odjel bez bodu.

GP Monaka (Circuit de Monaco) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 25 1:56.30,265 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 18 + 1,154 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 15 + 1,491 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 2,922 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 11,968 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 9 + 12,231 7. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 6 + 45,358 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 4 + 50,388 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 2 + 52,525 10. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1 + 53,536 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 54,289 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 55,644 13. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 57,635 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 1:00,802 15. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1 kolo 17. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing poškozená pneu 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team nehoda 20. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team porucha Nejrychlejší kolo: 4 Lando NORRIS McLaren MCL36

Mercedes M13 1:14,693

