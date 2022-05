"Našli jsme odpovědi na to, kudy se ve vývoji ubírat." Mercedes v Barceloně doufá v pokrok

Piloty trápí poskakování vozů při nižších rychlostech než konkurenci, proto zaostávají za špičkou. Inženýrům mistrovského týmu se stále nedaří vyladit letošní koncept s extrémně úzkými bočnicemi.

Na Floridě sice přišly v tréninku záblesky výborných výkonů (George Russell odpoledne skončil první), v sobotu a v neděli ale bylo opět vše při starém, nikdo přitom nerozuměl tomu, kam se přes noc skvělá rychlost poděla, když se na vůz kromě navýšení výkonu pohonné jednotky skoro nesáhlo.

"V Miami jsme získali maximum možných bodů, měli jsme třetí nejrychlejší auto," ohlíží se Wolff za velkou cenou, v níž Russellovi pomohl k lepší pozici safety-car. V cíli byl pátý před svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem, jenž nebyl moc spokojený se svou strategií, kterou nechal na boxové zídce, zatímco George si sám řekl o maximální prodloužení svého úvodního stintu.

"Během pátečních tréninků vůz odhalil záblesky svého skutečného potenciálu. Pokračovali jsme v experimentech v nastavení, nasadili jsme nějaké nové díly, a to nám poskytlo odpovědi a náznaky k tomu, jakým směrem se ubírat," pokračuje šéf Mercedesu.

Tento víkend se představí na okruhu, na němž testovali s předchozím konceptem s plnými bočnicemi - budou tedy mít k dispozici dobrá data pro přímé srovnání s radikálním řešením bez bočnic, s nímž nastoupili o 2 týdny později v Bahrajnu.

"V továrnách usilovně pracujeme v rozborech dat z Miami ve snaze je přetavit ve vylepšení pro Barcelonu... Jde o dobré místo pro korelování informací, jež máme o současném voze. Doufáme, že učiníme další pokrok," popisuje Wolff.

