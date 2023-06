"Ať si nás ostatní kopírují," komentuje Marko vylepšení Mercedesu. Red Bull chystá další novinky, vyhraje letos vše?

Stříbrné šípy obsadily na pódiu v Barceloně druhé a třetí místo a měl radost ze zlepšení, které dosahují se svým monopostem poté, co zahodili svůj koncept ultra-úzkých bočnic a nasadili řešení Red Bullu.

"Udělali velký pokrok a zajížděli velmi dobré časy na kolo. Ale dokud jsme stále relativně daleko před nimi, tak nás to nechává v klidu," uvádí k situaci na závodních okruzích Helmut Marko.

Mercedes však dlouho spokojený pouze s druhými a třetími místy nebude, navíc bude Red Bull více omezen kratším možným časem stráveným v aerodynamickém tunelu a penězi po penalizaci, kterou loni dostal za překročení rozpočtového stropu.

"To nás netrápí. To, co máme ve vývoji, jsme plánovali dlouho. Máme náskok dvou nebo tří desetin, a to je docela hodně," usmívá se odborný poradce rakouského týmu.

Max Verstappen nedal v Barceloně svým soupeřům sebemenší šanci | foto: Red Bull Content Pool

"Myslím, že jsme loni měli opravdu dobré auto, a pak jsme ho dále rozvíjeli. Jsme překvapeni tím, že naši soupeři nedokázali svou ztrátu vůbec stáhnout. Stále slyším o vylepšeních a dalších novinkách, ale na stopkách nic z toho nevidím. Podle mě jde o příklad toho, že odvádíme dobrou práci a naši soupeři moc ne," pokračuje.

Ani Verstappena moc netrápí velké zlepšení, které předvedl Mercedes ve Velké ceně Španělska: "Ostatní toho od nás mohou okopírovat tolik, kolik jen chtějí. Nestarám se o to. Náš tým bude také pokračovat v nasazování novinek a dalším zlepšování."

"Myslím, že naše příští vylepšení bude [auto] bez bočnic. A pak se k tomu všichni zas můžou vrátit," dělá si holandský jezdec legraci z toho, jak je konkurence kopíruje.

Max na pódiu v Barceloně s piloty Mercedesu | foto: Red Bull Content Pool

Pokud se bude Red Bull dále zlepšovat, zřejmě letos vyhraje všechny závody. "Doufám, že tomu tak nebude, protože by to nebylo dobré pro Formuli 1. Ale mají auto, se kterým to je možné. Máme ty nejlepší jezdce, abychom tomu zabránili, musíme však naše auto dostat do pořádku, aby se nám to podařilo," hodnotí Toto Wolff z Mercedesu.

V Barceloně Verstappen vyhrál i přesto, že se ho jeho tým snažil z boxové zídky zpomalit, když se tázal na časy nejrychlejších kol. "Stál si za tím, že si vyjede bod navíc, i když jeho pneumatiky už nebyly v tak dobrém stavu, v jakém je měl Checo [Pérez] a my jsme nechtěli, aby se o to pokoušel," připouští Marko.

"Jenže tyhle věci on zkrátka nebere. Dostal tři varování [za přejetí bílé čáry ohraničující trať] a my jsme opravdu nechtěli v takové situaci nic riskovat. Ale nemůžete se na něj zlobit," komentuje 80letý odborný poradce Red Bullu.