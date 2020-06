Překvapení na obzoru? Společnost ROKiT údajně zůstává ve Formuli 1

Když se před pár týdny telekomunikační společnost ROKiT rozešla s Williamsem, vypadalo to, že z královny motorsportu nadobro zmizí. Vše ale nakonec může být úplně jinak. Zákulisní informace totiž hovoří jasně. O sponzorství ROKiTU mají zájem další týmy.

Vítězem „tendru" se měl stát Mercedes. Loga ROKiT prý mohou zdobit stříbrné vozy už od GP Rakouska. Nikdo kompetentní však tuto informaci nepotvrdil, na druhou stranu ani nevyvrátil.

Dodejme, že ukončení spolupráce mezi ROKiTEM a Williamsem zůstává zahaleno tajemstvím. Žádná ze stran jej blíže neobjasnila. Některé zdroje nicméně hovoří o dluzích, které telekomunikační společnost vůči Williamsu měla.

Williams FW43 - Mercedes | foto: Williams F1 Team

Další názory hovoří pro změnu o tom, že smlouvu ukončil samotný sponzor, přičemž důvodem měly být neuspokojivé výsledky. Původní délka kontraktu byla přitom nastavena až do roku 2023.

Moudřejší bychom měli být už za necelé dva týdny v Rakousku. Pokud si ROKiT s Mercedesem skutečně plácnul, mohlo by to být patrné už na Red Bull Ringu. Pro Williams jde každopádně o další velkou ránu. Stáj z Grove momentálně finanční prostředky bytostně postrádá. Ve hře je dokonce prodej do rukou jiného investora.

Celá situace s předčasným koncem sponzorství nápadně připomíná loňské patálie mezi Haasem a výrobcem energetických nápojů Rich Energy. To mělo ve svých prvopočátcích za cíl atakovat Red Bull, nakonec ale skončilo v propadlišti dějin. A to pořádně hluboko.