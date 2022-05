FIA chtěla po Mercedesu, aby dostal Hamiltona zpět před Russella + VIDEO

Nováček v týmu Russell v 50 kole předjel Hamiltona v zatáčkách č. 11 a 12, jenže se na chvíli ocitl všemi čtyřmi koly mimo trať. Lewis si na něj nestěžoval, pouze týmu vyslal vzkaz, že není spokojen se strategiemi, které pro něj volí a které vůči němu "nejsou přívětivé."

Mercedes sice nekontaktoval vedení závodu s dotazem, zda byl manévr v pořádku, to se však podle Wolffa ozvalo samo: "S FIA neprobíhal žádný dialog, a myslím, že tak by to mělo být. Byla to FIA, kdo se na nás obrátil s tím, že 'potřebují zaměnit pozice.'"

Závodní inženýr Russella Ricciardo Musconi mu proto rádiem sdělil: "Musíme pozici předat zpět Lewisovi, protože jsme při předjíždění vyjeli mimo trať. Čím dřív mu to místo předáš zpět, tím větší šanci budeš mít na útok."

VIDEO: Souboj Hamiltona s Russellovým vyjetím mimo trať

George se podle toho zařídil a nechal se sedminásobným šampionem předjet při brzdění do první zatáčky nového městského okruhu na Floridě. Nato dostal instrukci: "Teď můžeš znovu útočit," což se mu povedlo v zatáčce č. 11, kdy se ocitl znovu před Hamiltonem.

Mladý britský pilot si po závodě na nic nestěžoval, podle něj byl jeho duel s týmovým kolegou hezký a plný respektu: "Samozřejmě, že si musíte nechávat trochu více místa než obvykle, když bojujete se svým týmovým kolegou."

"Jde o zatáčku, v níž opravdu nedokážete posoudit, kde je hranice okruhu - je to jen bílá čára. Když mi sdělili, že si musíme vyměnit pozice, tak to bylo trochu frustrující, protože jsem v jednu chvíli doháněl kluky přede mnou. Ale naštěstí jsme dojeli do cíle v pořádku," shrnuje Russell, jenž ve všech letošních velkých cenách dojel nejhůře pátý. Díky tomu je v celkovém pořadí na čtvrtém místě před Carlosem Sainzem.