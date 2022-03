Alonso: Předjíždění s novými vozy stále není lehké. O moc se nezlepšily ani pneumatiky

Nová technická pravidla mají za cíl zvýšit přítlak generovaný podlahou a snížit turbulence za vozem, aby se usnadnilo následování soupeře v zatáčkách. Jenže to má vliv na aerodynamický "pytel" na rovinkách, na nichž piloti nedokážou zrychlit za druhým vozem tak rychle jako minulý rok.

Podle Fernanda Alonsa není předjíždění ani letos jednoduché: "Jízda za druhým vozem je snazší. Všimli jsme si toho už při testech, že se snadněji následovalo druhé auto, ale předjíždění stále není tak lehké, jako to vypadá v televizi."

"Myslím, že se v závodě předjíždělo díky tomu, že jedno auto bylo na novějších pneumatikách o dvě sekundy rychlejší. Narazil jsem na vozy, jež byly o 2 sekundy pomalejší a předjel jsem je během několika zatáček. A také jsem se setkal s vozy, které byly o 2 sekundy rychlejší a předjeli mě během dvou nebo tří zatáček," přibližuje španělský pilot.

"Podle mě největší rozdíl stále dělají pneumatiky, ne následování druhého vozu. Musíme se na to ještě podívat, potřebujeme odjet více závodů," usuzuje zkušený dvojnásobný mistr světa.

Předjíždění není podle Fernanda Alonsa ani letos o moc snazší | foto: Alpine F1 Team

Podle jeho týmového kolegy Estebana Ocona nová pravidla jsou sice "krokem správným směrem," systém pro redukci odporu (DRS) ale u nové generace vozů až ale není tak silný: "DRS je vlastně slabší než bývalo, a význam aerodynamického stínu je obecně menší."

"Myslím, že se dá předjíždět. Za druhým autem můžete jet mnohem těsněji než dříve, druhý vůz je ovlivňován méně, takže se to ubírá správným směrem, stále to však nějaký vliv má. Hodně se ale snížil efekt vzduchového pytle. To, co tak usnadnilo předjížděcí manévry, které jste viděli, byly zřejmě pneumatiky," domnívá se 25letý Francouz.

George Russell z Mercedesu, který musel v aerodynamice svého vozu W13 sáhnout kvůli poskakování po velkých kompromisech, si moc rozdílů u nových aut zatím nevšiml: "Abych byl upřímný, nepřipadalo mi to z kokpitu o tolik odlišné. Jízda za druhým vozem určitě není horší. V Bahrajnu to bylo kvůli povrchu vždy těžké."

I Lando Norris čekal, že to bude snazší | foto: Aston Martin

"A pneumatiky se proti loňsku nezdají být o mnoho lepší - stále docela hodně kloužeme. A je to ještě hroší kvůli 40 - 50kg nárůstu hmotnosti, jízda tedy rozhodně není zábavná," stěžuje si nová posila mistrovských Stříbrných šípů.

Více toho čekal i Lando Norris z překvapivě se trápícího McLarenu, jenž narychlo musel řešit přehřívání svých brzd: "Bylo to těžké. Nebylo to tak dobré, jak jsem čekal, což je trochu frustrující - čekal jsem trochu více."

"Když se dostanete blízko, stále vám záď snadno klouže a ztrácíte i předek, pneumatiky se přehřívají a opět překročí kritickou mez. Řekl bych, že je to trochu lepší, pořád však ztrácíte hodně přítlaku. Možná ne tolik, kolik všichni doufali," uzavírá 22letý rodák z britského Bristolu.