"Ferrari nebude šesté navěky," uvědomuje si šéf Aston Martinu ohlížející se za sebe

Stáj sídlící v Silverstone loni skončila čtvrtá za McLarenem, k čemuž přispěla i penalizace (odečet 15 bodů) za nelegální kopírování. Po přejmenování z loňského Racing Point na Aston Martin mnozí díky úzké spolupráci s Mercedesem očekávají, že si v šampionátu konstruktérů v nadcházející sezóně ještě polepší.

Její šéf Szafnauer si ale uvědomuje, že to vzhledem k síle soupeřů a jejich touze po zlepšování se nebude zdaleka snadné: "Myslím, že by to od nás bylo hloupé nestarat se o ty za námi a zaměřovat se pouze na ty před námi. Musíme odvést dobrou práci."

"Střed pole bude opět konkurenceschopnější, stává se to v něm mnohem náročnější. Nedokážu si představit, že by Ferrari mělo být věčně šesté. V tomto i v dalších letech to bude fakt těžké je porazit," pokračuje šéf Aston Martinu.

Nová posila týmu: Sebastian Vettel s novým vozem AMR21 v Silverstone | foto: Aston Martin Racing

"McLaren nás loni porazil v boji o třetí místo. Renault [nyní Alpine] mají za sebou sílu automobilky. S příchozím Alonsem to nebude snadné, je dvojnásobným šampionem. Takže to pro nás bude velmi, velmi obtížné skončit na špici toho středu pole. Nebude to lehké," uvědomuje si 56letý rodák z rumunského Semlacu.

"Zároveň si chceme hledět kluků, kteří skončili před námi, a přiblížit se Mercedesu s Red Bullem. Chceme jim šlapat na paty. Máme tedy velký úkol, na výzvu jsme však připraveni a budeme tvrdě pracovat, abychom toho dosáhli," dodává Szafnauer.

Aston Martin si již své nové auto AMR21 poháněné Mercedesem vyzkoušel v rámci filmovacího dne na okruhu u své továrny v Silverstone, tento pátek se může těšit na pořádné testování. V Bahrajnu totiž začíná společné testování týmů Formule 1, závodní sezóna vypukne 28. března.