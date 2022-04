Schumacher ve Ferrari? Podle Tosta je na to ještě příliš brzy. Co musí dokázat?

Tost ví, jaké to je pracovat s mladými piloty. Vždyť ve Formuli 1 dlouhodobě šéfuje juniorce Red Bullu a pod rukama mu prošla celá řada nadějí. Některé uspěly, jiné ne. Zkušený harcovník je toho názoru, že Mick Schumacher by měl ve Formuli 1 absolvovat minimálně tři sezony, teprve poté může podle Tosta pomýšlet na posun do elitní stáje.

„F1 je dnes velmi komplexním sportem. V jiném týmu potřebuje odjet minimálně tři roky, aby se naučil jezdit na špičkové úrovni. To je čas, který neurychlíte. George Russell nebo Charles Leclerc ten čas také potřebovali. Je to normální," říká Tost, který nyní cepuje Pierre Gaslyho a Jukiho Cunodu.

Mick Schumacher při pátečním tréninku v Melbourne | foto: Haas F1 Team

Třiadvacetiletý Schumacher na sebe upoutal loni, když v interním týmovém souboji doslova rozdrtil Nikitu Mazepina. Nutno však podotknout, že Rus nebyl zrovna reprezentativním měřítkem, neboť Mazepin bojoval spíše sám se sebou než se soupeři. Na druhou stranu Schumacher předvedl během sezony 2021 několik zbytečných nehod, za které jej Guenther Steiner nejednou zkritizoval.

Letos je před Schumacherem o poznání tvrdší oříšek v podobě zkušeného Kevina Magnussena. A zatím se zdá, že Dán má nad synem sedminásobného šampiona Michaela Schumachera navrch. Franz Tost přitom říká, že právě přes zdolání Magnussena vede pro Schumachera cesta vzhůru. „Nejprve musí pravidelně porážet týmového kolegu a s Haasem dosáhnout úspěchu. Poté může pomýšlet na posun výš."