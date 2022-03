Mick Schumacher prožil děsivou nehodu, naštěstí bez následků +VIDEO

Na časomíře při Q2 se objevily číslice 20:43, když Haas německého pilota najel do zatáčky 22. Vůz v té chvíli dosahoval rychlosti kolem 270 km/h, ovšem už nájezd na obrubník nevěstil nic dobrého. Pilot nezvládl výjezd a bokem v nezmenšené rychlosti narazil do bariéry za zatáčkou 23. Vrak putoval setrvačností dalších několik desítek metrů a dospěl téměř do zatáčky 25, než se definitivně zastavil. Na okruhu okamžitě zavlály červené vlajky.

Třiadvacetiletý závodník zůstal v kokpitu, což nevěstilo nic dobrého, ale poté, co dorazil na místo nehody medical car a posádka začala zjišťovat stav pilota po nehodě, byl si schopen sám sundat rukavice a s okolím komunikovat. Zda byla po nárazu zničena vysílačka zatím není známo; obvykle totiž po takovém nárazu, pokud je účastník nehody v pořádku, pošle na boxovou zídku uklidňující zprávu - k tomu ovšem v tomto případě nedošlo. Schumacher byl vyproštěn z vozu, naložen do sanitky a po okruhu odvezen do Medical centra. Po krátkém vyšetření následoval letecký převoz vrtulníkem do nemocnice k důkladné prohlídce.

Lewis Hamilton díky svému vypadnutí v Q1 měl možnost na nehodu reagovat: "Slyšel jsem, co se stalo - doufám, že je v pořádku." Na diskusních fórech se objevily komentáře a jeden fanoušek napsal: "Byla to naprosto příšerná nehoda. Ve vysoké rychlosti přímo do betonu. Vypadalo to hrozivě, takže doufám, že Mick je v pořádku."

Zatímco Schumacher putoval do nemocnice, probíhaly úpravy na místě nehody. Betonová zeď byla pouze posunuta do původní polohy, ačkoliv ji vůz evidentně rozlomil. Při odstraňování se monopost rozpadl na dva kusy, prostor za zatáčkou 22 byl doslova poset množstvím trosek. S ohledem na poškození Haasu musela být trať pečlivě očištěna, zástupce FIA po prověrce místa nehody měl výhradu ke kluzkému povrchu, proto ještě následovalo vysokotlaké čištění. Trvalo celkem 57 minut, než mohl zbytek startovního pole dokončit chybějící 4:58 do konce Q2.

Takhle skončil monopost Micka Schumachera v loňském závodě | foto: Haas F1 Team

Podle posledních zpráv je Mick Schumacher fyzicky v pořádku, ovšem o jeho případném zítřejším startu bude jasno nejspíš až zítra dopoledne po dalších důkladných lékařských vyšetřeních. Každopádně ještě před transportem do nemocnice stihl vyřídit telefonát s matkou Corinnou Schumacher. Jak se zdá, okruh v Jeddah mu není příliš "po chuti", protože v loňském závodě tu rovněž havaroval, ovšem tato nehoda byla podstatně méně závažná.