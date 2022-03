PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Tohle kolo bych nedokázal zopakovat, říká Pérez

Red Bull



Sergio Pérez, 1. místo

To bylo moje životní kolo. Pár závodů mi to trvalo. Ale to bylo tedy něco. Neuvěřitelné. Mohl bych jet tisíc kol a tohle by pořád bylo nejlepší. Dal jsem do toho naprosto vše, to mohu říci. Nezvládl bych to zopakovat. Čekali jsme, že na Ferrari v kvalifikaci mít nebudeme a soustředili jsme se na závod, takže snad je zítra dostaneme.

FERRARI



Charles Leclerc, 2. místo

Jsem s tím kolem spokojen. Měl jsem dobrý pocit a byl jsem opravdu šťastný. Kvalifikace byla o tom udržet auto na trati a neudělat chybu, která by mohla stát hodně. To druhé kolo v Q3 jsem na to šlápl a udělal víceméně maximum, možná tam ale mohlo být ještě trošku víc. Rozhodně jsem nečekal, že Checo vytáhne takové kolo, takže mu gratuluji. Jsem si jistý, že dnes odvel úžasnou práci.

Carlos Sainz, 3. místo

To kolo na třetí místo bylo dost dobré. Byl jsem na použitých pneumatikách, protože z nějakého důvodu mám na nich tento víkend lepší pocit. Bude to zítra vzrušující, je to hodně promíchané. Takže si budeme hrát se strategií ostatních a předjíždět, což by mělo znamenat vzrušující závod.

MERCEDES



Lewis Hamilton, 16. místo

Rozhodně bylo něco špatně. Nevím, co konkrétně, takže to nemohu komentovat, ale zadní část auta se prostě nechovala správně. Nevím, jaké nastavení měl George. Moje auto se v posledním tréninku zdálo být dobré a pár drobností jsem vyladil. Ale prostě jsem neměl kontrolu nad zadní částí, klouzalo to, takový problém se zvládnutím nerovnováhy, nikdy to nebylo tak zlé. Možná budu startovat z boxové uličky, abych mohl udělat nějaké změny a ujistil se, že jeho chování a rovnováha nebude taková, jako byla před chvílí. Bude to pravděpodobně nic moc závod, asi nebude moc dobrý. Omlouvám se týmu, všichni tvrdě pracují, abychom měli výsledky a pro ně je to skličující. Trápil jsem se s vyvážením a nebylo to takové, jak bychom si představovali. Ano, včera to bylo dramatické, ale jsme profesionálové a soustředíme se, jak je potřeba. Bohužel nám nevyšlo nastavení. A jaký je můj pocit z toho závodit tu? Těším se domů...