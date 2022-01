"Jsme na tom lépe než loni!" Alonso promlouvá o zákulisí Alpine i novém managementu

U Alpine se dějí velké věci - v pokračující restrukturalizaci tým opustil výkonný ředitel Marcin Budkowski a poradce Alain Prost, a pozici šéfa týmu má přijít Otmar Szafnauer z Aston Martinu. I přes nekonzistentní výsledky loni ve francouzské stáji vlastněné Renaultem panuje optimizmus.

"Ještě jsme nevyřešili všechny problémy, každý však bude mít jiný názor. Vzhledem k pracovním zkušenostem z jiných týmů samozřejmě můžu vidět určité věci, v nichž jsme slabí, zatímco v jiných jsme velmi silní. Vždy se snažíte tým posilovat a být lépe připraveni na rok 2022," říká Alonso.

"Myslím, že jsme na tom nyní lépe než v březnu v Bahrajnu, stále však existují věci, které podle mě musíme určitě napravit. Určitě musíme stáhnout ztrátu u motoru, proto máme nový projekt. A také potřebujeme stáhnout ztrátu v aerodynamické výkonnosti," poukazuje španělský pilot.

"Je to těžké vědět, jak velká ta ztráta je, proto momentálně chováme pouze naděje, ale vím, že tak tomu je u všech. Netýká se to pouze nás. Jde o zcela neznámé území, které letos objevíme," pokračuje dvojnásobný mistr světa z let 2006 a 2006.

Fernando Alonso věří, že Alpine letos dosáhne dalších pokroků | foto: Alpine F1 Team

Podle něj má francouzský tým potřebné zdroje, aby v rámci omezených rozpočtových stropů (letos klesly ze 145 na 140 mil. dolarů na rok) stáhl náskok špičkových týmů.

"Jsem optimistou, máme ty správné zdroje, máme odhodlání Lucy de Mea, Laurenta Rossiho a celého managementu, který žije Formulí 1. Rozpočtové stropy by měly pomoci, protože už nikdo nemá omezené finance," těší Alonsa.

"Nyní mají všichni víceméně stejný rozpočet a je na nás, abychom postavili dobré auto. Pokud ne, poučíme se z vlastních chyb. Ale už tam není to: 'Máme nižší rozpočet,' 'Máme menší zdroje' nebo 'Používají dva aerodynamické tunely.' Takové věci už neexistují. Máme to ve svých rukou," dodává zkušený pilot Alpine.