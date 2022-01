Šéf McLarenu přiznává jednání s Audi, očekává spojení Red Bullu s Porsche

O možném vstupu VW do F1 se hovoří již delší dobu. Zástupci obou spolu několikrát hovořili o velkém zájmu, když se formovala pravidla pro budoucí pohonné jednotky, které se za zády monopostů objeví poprvé v sezóně 2026, kdy dojde k jejich zjednodušení a zlevnění. F1 se snaží nalákat velké automobilky také zavedením rozpočtových stropů a celkovým snížením nákladů.

Podle Browna se v F1 objeví dvě známé značky, ale McLaren podle něj s ničím nespěchá: "Slyšel jsem, že se Porsche chystá něco dělat s Red Bullem. Myslím, že hovořili s několika lidmi na roštu. A jak si dokážete představit, vedeme rozhovory, ale pokud jde o krátkodobý a střednědobý horizont, tak jsme spokojení s tím, jak na tom jsme."

Zak Brown se svými jezdci po vítězství v Monze | foto: McLaren

"My tedy počkáme a uvidíme, jestli vstoupí do sportu, protože si nemyslím, že o tom už definitivně rozhodli. A pokud ano, tak na to období máme už máme smlouvu. Přirozeně vyhodnotíme, jak na tom jsme, kdo je ve sportu, a o roku 2026 v patřičný čas rozhodneme," pokračuje šéf McLarenu.

Ten loni přešel na pohonné jednotky Mercedesu po neúspěšných obdobích spolupráce s Hondou a Renaultem, kontrakt mu vyprší na konci roku 2024. Renault prochází restrukturalizací a v F1 bez zákazníků, letos by měl po pár sezónách konečně přijít s novým motorem.

Honda po loňské sezóně opustila F1 a opět se hovoří o špatném načasování jejího rozhodnutí. Část managementu údajně přemýšlí o tom, jak se případně vrátit zpět. Letos bude Red Bullu poskytovat nezbytnou podporu a upraví pohonné jednotky pro nové palivo s minimálním 10% podílem etanolu.

Pohonné jednotky budou žel méně efektivnější, přijdou o MGU-H | foto: Red Bull Racing

Rakouská stáj převzala duševní vlastnictví na japonské motory, smlouva na ně však vyprší v roce 2026, kdy mají být zavedeny nové motory bez motorgenerátoru pro rekuperaci tepelné energie (MGU-H), ovšem s výkonnější elektrickou částí - výkon MGU-K má stoupnout ze 120 na 350 kW - architektura 1,6l V6 agregátu má být jinak zachována.

Podle německých médií správní rada Volkswagenu rozhodne na konci února o své budoucnosti v F1 - zda do ní vstoupí s Audi i s luxusní značkou Porsche. O možném spojení Audi s McLarenem uvažovali již loni, jasněji v těchto věcech by mělo být příští měsíc.