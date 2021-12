Ecclestone se úvahám o zmanipulovaném závěru sezony vysmál. Co radí Mercedesu?

Bývalý šéf Formule 1 má přitom jasno. Když se ho britská média zeptala, jestli byl Lewis Hamilton kvůli kontroverznímu závodu v Abú Zabí okraden o osmý titul, Ecclestone se jen pousmál. Podle něj nemůže být o žádné "krádeži" řeč. Nyní jednadevadesátiletý magnát je toho názoru, že takové věci se při závodění zkrátka stávají

„Manipulace? To je hloupost! Chtěl bych vidět, kdo by to udělal. Kdo je tak šikovný, že by to zvládl. Roli sehrála celá řada jedinečných okolností, ke kterým navíc došlo ve velmi krátkém čase. Díky tomu byla neuvěřitelná sezona ukončena neméně neuvěřitelným způsobem," reagoval Ecclestone na otázku novinářů.

Max Verstappen a Lewis Hamilton v první zátačce po startu závodu v Abú Zabí | foto: Pirelli

Prakticky už od konce nedělního závodu se řeší, jestli Mercedes využije možnosti odvolání. V takovém případě by celou věc řešil odvolací soud FIA, který by mohl sáhnout ke změně konečných výsledků. Nutno dodat, že podle většiny odborníků by Mercedes nepochodil. I Ecclestone přitom Stříbrným šípům radí, aby odvolání nepodávaly.

„Vypadali by jako někdo, kdo neumí prohrávat. Dva piloti proti sobě férově bojovali na trati a jeden byl rychlejší jako druhý. Tečka. To ostatní jsou nesmysly. Pro sport je dobře, že mistrovský titul získal Max, lidé chtějí vidět novou tvář. A já osobně jsem rád, že nevyhrál Lewis, protože bych nerad sledoval, jak někdo překonává Michaela Schumachera," dodává Bernie.

Ten se zároveň vrátil k událostem v samotném začátku závodu, kdy Lewis Hamilton vyjel po útoku Maxe Verstappena z trati, přičemž první pozici po tomto manévru vracet nemusel. „Za tenhle manévr Lewise vůbec nepotrestali. Už proto by si neměl stěžovat."