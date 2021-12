Ještě stále není definitivní konec. Mercedes oznámil záměr odvolat se

Protesty se týkaly výkladu článků 48.8 a 48.12 Sportovních pravidel F1, které byly podle stáje Mercedes když ne přímo porušeny, tak minimálně nedodrženy. Dokonce padl návrh na zorganizování závodu na jedno kolo se stejnými podmínkami, což pochopitelně nebylo akceptováno.

Mercedes ale ještě v pozdních hodinách středoevropského času učinil další krok - oznámil záměr proti oběma rozhodnutím podat odvolání. "Podali jsme záměr odvolat se proti dokumentu 58 / rozhodnutí sportovních komisařů o zamítnutí protestu našeho týmu," uvedl mluvčí stáje Mercedes. V praxi to znamená, že od té chvíle běží lhůta 96 hodin, během nichž musí být odvolání oficiálně sděleno.

Mercedes ve svém protestu uvedl, že ředitel závodu Michael Masi nedodržel Sportovní předpisy F1, když umožnil restart do posledního kola, neboť jeho úplná procedura nebyla dokončena a ne všem vozům předjetým o kolo bylo umožněno předjet safety car. To komisaři odmítli s tím, že safety car může být do boxů povolán dle ředitelství závodu. Ke druhému zamítnutému protestu se Mercedes nehodlá vracet.

Christian Horner si je jist svou věcí | foto: Red Bull Content Pool

Šéf týmu Red Bull Christian Horner podotkl, že by se nikdy nesnížil k tomu, aby po rozhodnutém šampionátu oslovoval komisaře a označil postup Mercedesu za "zoufalý". Na otázku, zda bude Red Bull navzdory možnému odvolání ještě dnes večer slavit titul, lakonicky poznamenal: "Když se chtějí odvolat, ať se odvolají. Budeme proti nim bojovat u odvolacího soudu a případně u soudu, pokud hodlají zvolit tuto cestu."

FIA vydala konečnou klasifikaci závodu s poznámkou, že "podléhá případnému odvolacímu řízení podanému u ICA."