Co říkají pravidla o fungování safety caru? Oba protesty Mercedesu zamítnuty

Lewis Hamilton a Mercedes mají dojem, že situace po havárii Nicholase Latifiho v 53. kole, neproběhla podle pravidel. Proto byly podány protesty ohledně způsobu ukončení pobytu safety caru na trati. Mercedes se odvolává na články 48.8 a 48.12 Sportovních předpisů F1.

Max Verstappen v závodě v Abú Zabí | foto: Red Bull Content Pool

Verstappen a Pérez okamžitě po vyslání SC na trať zamířili do boxů a nazuli nejměkčí směs - za všech okolností nemohli nijak ztratit, jenom získat. O pozici nepřišel ani jeden pilot a kdyby SC zůstal na trati až do cíle, Verstappen by titul nezískal, k čemuž závod až do onoho 53. kola směřoval. Zdálo se však, že jim tento krok nebude k ničemu, protože ještě v 56. kole ředitel závodu Michael Masi oznámil, že vozy o kolo zpět, nacházející se v tu chvíli vedoucím Hamiltonem o kolo zpět "nebudou moci pilota v čele předjet."

Situace se však zčistajasna mění v kole 57: na rovince před zatáčkou 9 dostává pětice pilotů - Norris, Alonso, Ocon, Leclerc a Vettel - pokyn, že se mohou vrátit do stejného kola jako vedoucí pilot, jinými slovy předjet Hamiltona. A zároveň tak "vyčistit" prostor mezi prvním a druhým pilotem. Což ovšem samo o sobě nestačilo...

Článek 48.12 Sportovních pravidel říká: "Všem pilotům o kolo zpět má být zaslána zpráva, že mohou předjet safety car" - tedy vrátit se do stejného kola. Zároveň se tu naprosto jasně píše, za jakých okolností může být závod znovu zahájen: "Pokud se ředitel závodu domnívá, že podmínky na trati nejsou vhodné pro předjetí, bude všem pilotům zaslána zpráva »Předjíždění NEBUDE POVOLENO!« Když ředitel závodu usoudí, že přítomnost safety caru není na trati nadále nezbytná, jakmile poslední vůz o kolo zpět mine pilota ve vedení, safety car na konci následujícího kola zajede do boxů."

Za dodržení tohoto pravidla by se tak v Abú Zabí muselo stát na konci posledního, 58. kola. Masi tedy pravidla v žádném případě nedodržel, pokud ovšem neexistuje nějaké další, které mu umožňuje Sportovní pravidla F1 schválená FIA svévolně měnit.

U tohoto muže všechno začalo - Nicholas Latifi | foto: Williams F1 Team

Pak je tu ještě článek 48.8, řešící předjíždění v režimu safety caru na trati. "Žádný jezdec nesmí na trati předjet jiný vůz včetně safety caru, dokud poprvé nepřejede tzv. čáru SC (viz článek 5.3 Sportovních pravidel F1, definující tento bod) po návratu SC do boxů." Tuto podmínku ale Max Verstappen porušil v závěrečném sektoru závodu v 57. kole, kdy minimálně jednou - sice těsně - měl svůj vůz před Hamiltonem. Což ve svém příspěvku neopomněl okomentovat Jolyon Palmer.

FIA tedy bude mít plné ruce práce, i když na sociálních sítích se objevily názory, že z "vyšší moci" už se s titulem hýbat nebude, doplněné o přesvědčení, že jinak by Red Bull také mohl F1 opustit. Zdá se vám to přitažené za vlasy? Pročtěte si komentáře obou znesvářených stran za poslední měsíc a nenechte se zmást jejich úsměvy po skončené bitvě. Pod pokličkou to totiž pořádně vře.

Protesty Mercedesu zamítnuty

Čas 19:28 - první z protestů Mercedesu byl ze strany sportovních komisařů zamítnut: "Podle tvrzení Mercedesu vůz 33 během jízdy za safety carem v čase 18:32 předjet, což je v rozporu s článkem 48.8 Sportovních předpisů F1 pro rok 2021. Protiargument Red Bullu zněl, že vůz 33 svého soupeře nepředjížděl. Během režimu SC došlo k »milionu precedentů«, kdy se pohybovala vedle sebe a poté se zase vůz 33 vrátil za vedoucí vozidlo. V jedné fázi se na velmi krátkou dobu posunul vůz 33 před vůz 44, v době, kdy oba vozy zrychlovaly a brzdily. Ve chvíli, kdy režim SC končil, nebyl vůz 33 vpředu. Protest je tedy zamítnut a složená záloha se nevrací," je uvedeno v bulletinu FIA.

Čas 20:16 - zamítnuta byla i druhá stížnost Mercedesu, důvod bude uveden nejspíš v co nejkratším čase. Existují ovšem i jiné výklady pravidel, například článek 15.3 umožňuje řediteli závodu možnost nechat projet kolem vedoucího pilota omezený počet účastníků závodu. Je otázka, jak vysvětlit znění článku 48.12 o setrvání SC na trati...