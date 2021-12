PROHLÁŠENÍ po závodě: "Konečně troška štěstí"

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Je to neuvěřitelné. Během celého závodu jsem bojoval a dostal jsem příležitost v posledním kole, je to neskutečné. Mám křeče. Je to šílené. Nevím, co říci. Můj tým, Honda, zaslouží si to. Miluji je a užívám si spolupráci s nimi. Tento rok byl neuvěřitelný. Konečně jsem měl trošku štěstí. Také musím hrozně moc poděkovat Checovi, jel srdcem a odvedl úžasnou týmovou práci. Je skvělý parťák. Můj tým ví, jak je mám rád a doufám, že takto budeme pokračovat dalších deset, patnáct let. Není důvod ke změně. Chci s nimi zůstat po zbytek života, doufám, že mě nechají. Christian a Helmut mi v roce 2016 věřili a naším cílem byl zisk titulu a nyní se to podařilo.

Mým cílem už od malička bylo být pilot Formule 1. Doufáte ve výhry, doufáte v pódia. Když hrají hymnu, doufáte, že jedou uslyšíte tu svoji. Nyní tu stojím a jsem šampion. Neuvěřitelné. Mohu to sdílet s tátou. Hlavou se mi honí spousta věcí a vzpomínek, všechny ty roky a cestování, abychom toho docílili a šlo to až do poslední kola. Neskutečné. Lewis je úžasný pilot a soupeř. Bylo to proti nim velmi těžké. Dva týmy šly proti sobě, bylo to náročné, ale je to součást sportu a těch emocí. Všichni chtějí vyhrát. Dnes to mohlo dopadnout jedním nebo druhým směrem. Příští rok se vrátíme a pokusíme se to zopakovat.

MAX: "It's insane. I don't know what to say. I'm so pleased for the team and for all these guys. I love working with them so much.



MAX: "It's insane. I don't know what to say. I'm so pleased for the team and for all these guys. I love working with them so much.

"Finally today I had a bit of luck. My team know I love them and I want to do this with them for the next 10 or 15 years!"

Sergio Pérez, nedokončil

Ten souboj s Hamiltonem byl v tu chvíli klíčový, Lewis to měl pod kontrolou, mohl udělat, co chtěl. Byl ale na starých pneumatikách a vyšlo mi to dobře. Nakonec jsem Maxovi a týmu pomohl. Je to těžké, na jednu stranu se do souboje o titul takto plést nechcete, ale jsem spokojený, že jsem pomohl. Je to můj tým. Max je nyní legenda, šampion.

Já jsem v tu chvíli nic nevěděl, ale motor byl na hranici a poslední, co byste chtěli je jeho selhání. Nicméně v tu chvíli jsem neměl co ztratit a prostě jsem to vzal týmově. Byl to risk, ale vyšlo to.

Christian Horner, šéf týmu

Ten závěr odráží celý rok. Říkal jsem, že Max by potřeboval něco od závodních bohů v posledních deseti kolech, takže díky Nicholasi (Latifi) za safety car. Cítili jsme po tom začátku, že komisaři nás nešetřili, ale nakonec udělali správnou věc a závod rozjeli. Byly to neskutečné souboje, a to Maxovo vítězství není jen o tom dnešku, je to za celý rok. Lewis byl výborný soupeř a je to skvělý šampion, takže o to víc je to cennější. Křičeli jsme, ať je nechají závodit. O tom mluvíme celý rok a ten souboj šel až do posledního kola. Měli jsme skvělou strategii a potom už to bylo jen a jen na Maxovi. O tom, co se stalo jsme ještě neslyšeli, ale bylo jasné, že chtějí, aby se ještě závodilo a že není potřeba, aby zbytek pole dojel čelo. Udělali tu správnou volbu, bylo to náročné rozhodnutí, ale správné. Jsem pyšný na Maxe a celý tým. Já jsem poslední zatáčky křičel. Věděl jsem, že to Max nevzdá. Je to úžasný pocit. Je to podobný pocit jako po prvním titulu. Je to i o tom, kdo proti nám letos stál. Jsou velmi, velmi dobří. Bylo to náročné a potom jsme měli i štěstí.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

Nejprve gratuluji Maxovi a jeho týmu. Myslím, že odvedli tento rok skvělou práci. Můj tým, všichni kluci v továrně, tvrdě pracovali po celý rok a byla snad nejnáročnější sezóna. Jsem pyšný a vděčný, že mohu být součástí té cesty s nimi. V tom závěru sezóny jsme do toho dali absolutně vše a nikdy to nevzdali.

LEWIS: "Firstly, big congratulations to Max and to his team.



LEWIS: "Firstly, big congratulations to Max and to his team.

"But I'm so proud of my own team and we gave it absolutely everything. I've felt great in the car the last couple of months. We'll see what happens next year"

Valtteri Bottas, 6. místo

Zatím jsem nikoho z týmu nepotkal, ale ten pocit tu je. Samozřejmě jsme chtěli získat oba tituly. Získat opět pohár konstruktérů je velké. Ale pro Lewise, to bolí. Já to znám. Je mi ho líto, protože mám pocit, že si to dnes zasloužil. Měl skvělý start a skvělý závod a potom se to takto změní. Ale takový je ten sport. Někdy to jde ve váš prospěch, jindy proti vám. Jsem si jistý, že dělají rozhodnutí ve prospěch bezpečnosti. Prostě se to stalo a byl potřeba safety car. Je to smůla. Mám smíšené pocity. Jak jsem řekl, vděčný a spokojený s tím, čeho jsme společně docílili. Nyní je ale čas na něco nového a posunout se. Ty úspěchy jsou obrovské, takže trošku bolí odcházet, ale těším se na budoucnost.

Toto Wolff, šéf týmu - opustil paddock bez jediného slova médiím

FERRARI

Calros Sainz, 3. místo

Tak to byl ale závod! Skvělý způsob, jak zakončit můj první rok s Ferrari. Pódium a páté místo v tabulce jezdců. Opravdu moc děkuji celému týmu a všem fanouškům. Už teď se těším na rok 2022.

Charles Leclerc, 10. místo

Není to vůbec způsob, jakých bychom chtěli ukončit sezónu. Ztratili jsme vše kvůli zastávce v boxech za safety carem a už se z toho nedostali. Gratuluji Carlosovi, ten jel dnes skvěle a samozřejmě velmi gratuluji Maxovi k titulu. Děkuji celému týmu za tvrdou práci po celý rok. Rozhodně jsme udělali kus práce a pokrok a už se těším na příští rok, kdy snad budeme bojovat na špici.

Mattia Binotto, šéf týmu

Chtěli jsme ročník ukončit s úsměvem na rtech a to se podařilo. Carlos na pódiu je skvělý způsob, jak ukázat náš pokrok proti minulému roku. Víme, že rozdíl na ty bojující o titul je ještě velký, ale nemůžeme popřít, jaký kus cesty jsme urazili. Máme třetí místo mezi konstruktéry a je to zásluhou všech v týmu. Týmový duch a vůle zlepšit se přechází i na naše jezdce, kteří ukazují, že mají na to jezdit jako piloti Ferrari. Jsou nejlepší dvojicí v poli. Nyní se můžeme stoprocentně soustředit na nový vůz a chceme dát našim fanouškům něco, díky čemu by se mohli opravdu radovat. A poděkovat jim vlastně za jejich podporu i v nejtěžších chvílích. A v neposlední řadě patří díky i našim partnerům.

ALPHA TAURI

Juki Cunoda, 4. místo

Jsem tak šťastný, jakým neuvěřitelným výsledkem jsem zakončil sezónu. Celkově si myslím, že tento víkend byl vůz opravdu silný, nečekal jsem, že závodní tempo bude tak dobré, ale nakonec to byl skvělý den. Je úžasné dojet v posledním závodě tak vysoko, byla to dlouhá cesta vrátit se do tohoto bodu, díky tomu jsem si vybudoval znovu sebevědomí a je parádní jít do zimní přestávky s tak fantastickým výsledkem. Obrovská gratulace Maxovi, byla to po celou sezónu těžká bitva a myslím, že si to dnes opravdu zasloužil. Chci také poděkovat za skvělý výsledek Hondě, protože jim nabídl nejlepší způsob, jak oslavit poslední rok v F1.

Pierre Gasly, 5. místo

Dnešní páté místo mě naplňuje štěstím, je to nejlepší možné zakončení roku. Byla to neuvěřitelná sezóna, pro nás jako tým nejlepší za 15 let. Získali jsme hodně bodů a měli několik vrcholů. V každém závodě jsme se zabývali sami sebou a myslím, že výsledkem byl velmi dobrý výkon, takže jsem na celý tým opravdu hrdý. Maxův titul mě těší, vyrůstali jsme spolu při závodech a věděl jsem, že jednoho dne bude mistrem světa - dnes to dokázal. Je to zasloužené a také jsem šťastný za Hondu, po všech letech tvrdé práce se jim podařilo získat tento šampionát, v jejich posledním roce, kdy se ho účastní.

Jody Egginton, technický ředitel

Je to fantastický konec sezóny! Gratulujeme Red Bull Racing a Maxi Verstappenovi, že dnes získal mistrovský titul. Pokud jde o náš závod ve středu pole, Juki zkompletoval svůj nejlepší víkend sezóny a podal velmi silný výkon. Pierre prokázal své dovednosti a vyrovnanost, když rychle umazal deficit z kvalifikace a přidal další body do doposud nejvyššího počtu, jaký kdy tým získal. Tým na trati i skupiny ve Faenze a Bicesteru by měli být velmi hrdí na to, čeho jsme letos dosáhli. Tým i vůz si tu vedly dobře v konkurenceschopném středu pole, což naznačuje další jasný krok vpřed ve vývoji týmu. Teď už nás čeká jen závěrečný test, zasloužený odpočinek a potom už budeme vyhlížet ročník 2022.

MCLAREN

Lando Norris, 7. místo

Myslím, že z mé strany to byl slušný závod. Trošku jsme ztratil na startu, možná jsem neodvedl tu nejlepší práci, abych auto dostal přesně tam, kde mělo být, ale jinak šel závod dobře. Držel jsem se Ferrari, rychlost byla dobrá a potom jsem měl pomalý defekt. To nás stálo závod a dost bodů. Prostě smůla. Ale tým dnes odvedl dobrou práci. Cítím, že to byl dobrý závod a prostě jsme měli smůlu. Nic jsme nemohli udělat. A myslím, že se závěrem sezóny můžeme být spokojeni. Občas jsme nebyli nejrychlejší, ale nemůže za to nedostatek snahy. Díky všem v týmu. Byl to skvělý rok. Čekají nás testy, potom pauza, velmi zasloužená a potom už nová sezóna.

Daniel Ricciardo, 12. místo

V prvním kole jsme získali pozici, což nás dostalo do souboje s Alpine. Cítil jsem, že jsem rychlejší, ale těžko se předjíždělo. Zkusili jsme to, ale potom jsme po virtuálním safety caru ztratili pozice. Myslím, že v čistém vzduchu byl ukázal větší rychlost, ale prostě to v tom provozu bylo náročnější. To se stává, když se kvalifikujete vzadu. To chci příští rok zlepšit, sobotní výkony. A myslím, že to bude znamenat jednodušší neděle. Díky týmu za letošní práci. Měli jsme pár fantastických momentů, Monza je asi ten hlavní a na tom můžeme stavět, abychom se dál zlepšovali. Teď se těším domů, nabít baterie a energii, abych byl připraven na boj v příštím roce.

Andreas Seidl, šéf týmu

Končíme rok s dramatickým a náročným závodem. Lando si vedl dobře a dojel do cíle na bodech. Bohužel Danielovi nevyšlo načasování safety caru a nemohl tak moc bojovat s Alpine. Oběma děkujeme za jejich práci. Pomohli nám získat nejvíce bodů od roku 2012, získali pět pódií a první výhru za devět let. A děkuji všem v týmu za jejich práci a nasazení. A samozřejmě také fanouškům za jejich podporu, kterou po celém světě cítíme. Jsou důvodem, proč to děláme a snad si to s námi letos užili. Díky také sponzorům a partnerům. A v neposlední řadě také vedení F1 a FIA, bez jejichž práce v náročných podmínkách by tato nezapomenutelná sezóna nebyla. V roce 2021 pro nás byla velkou změnou nová značka motorů a ten přechod jsme zvládli dobře s jejich pomocí. Děkujeme i Pirelli, kteří letos pracovali na nových pneumatikách pro příští rok. Byl to pro F1 vzrušující rok a jako tým jsme pyšní na pokrok, který jsme udělali. Jsme připraveni na nová pravidla v roce 2022 a těšíme se.

ALPINE

Esteban Ocon, 9. místo

Gratuluji Maxovi [Verstappenovi] k vítězství v šampionátu. Je to zasloužené, protože letos byl skvělý a doufejme, že jednoho dne s ním budeme v budoucnu bojovat: to je náš cíl, do kterého se těšíme. Pokud jde o dnešek, řekl bych, že to pro nás byl dobrý závod. Udělali jsme dobře strategii, kterou jsme měli, když jsme přešli z měkké na tvrdou při jedné zastávce. Neprospěl nám virtuální safety car a bohužel jsme tam ztratili dvě místa. Někdy to jde, někdy ne, tak to je! Jsem velmi rád, že sezonu zakončím na silném tónu, a to je pozitivní. Díky všem v týmu Alpine F1 v Enstone a Viry za jejich tvrdou práci po celou sezónu. Nepřestaneme bojovat!

Fernando Alonso, 8. místo

Dnes večer to byl zábavný závod a vidět mistrovský boj až do posledního kola bylo vzrušující. Pro náš závod jsme startovali na tvrdých pneumatikách a tentokrát jsme dobře těžili ze Safety Caru. Užil jsem si souboje, které jsme s vozy AlphaTauri vedli, a získat dvojnásobné body pro tým je pro Alpine dobrý výsledek. Tento víkend jsme nebyli tak konkurenceschopní, ale předvedli jsme další silný závod, takže je to čest týmu. Nyní se musíme na příští rok resetovat a zajistit, abychom měli dobrou zimu před rokem 2022. Rád bych také poblahopřál Maxu Verstappenovi k zisku titulu. Bylo jen otázkou času, než vyhraje trofej, a i když dnes bylo na incidentech nějaké jmění, myslím si, že je zaslouženým šampionem.

Laurent Rossi, výkonný ředitel

Za prvé, gratuluji Maxu Verstappenovi, Red Bull Racing, Lewisu Hamiltonovi a Mercedesu k fantastickému završení sezóny. Byl to skvělý konec strhujícího roku ve Formuli 1 a perfektní reklama na to, v jakém zábavném sportu máme tu čest soutěžit. Drama, které dnes vytvořili, nás jen nutí být hladovější a bojovat o vítězství v blízké budoucnosti. To je náš konečný cíl a my nezastavíme tvrdou práci, abychom toho dosáhli. Náš dnešní závod byl vhodným zakončením této velmi nezapomenutelné kampaně. Fernando i Esteban tvrdě bojovali a prokopali se, aby získali dvojnásobné body. Poděkování jim, stratégům, posádce na zastávce v boxech a všem v Enstone a Viry, kteří přispěli k tomuto úspěchu a upevnění pátého místa v šampionátu. Doufám, že si všichni v týmu užijí přes Vánoce zaslouženou přestávku, zatímco budeme sledovat, jak se chopíme budoucích příležitostí, zejména od příštího roku se změnami pravidel. Díky všem na obou stranách Lamanšského průlivu za skvělou sezónu, zakončenou nezapomenutelnými závody včetně Fernanda na stupních vítězů a Estebanova vítězství. Chceme vytvořit více vzpomínek a okamžiků, jako je tento, a zůstaneme motivovaní, ale zároveň pokorní při dosahování našich cílů.

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 11. místo

Myslím, že jsme dnes měli slušné tempo, ale bohužel jsme zůstali za Alfou Romeo [Antonia] Giovinazziho příliš dlouho, a to nás stálo příliš mnoho času. Když jsme byli na čistém vzduchu, tempo bylo dobré, ale jen tolik, co jsme mohli udělat. Situace se Safety Carem na konci mohla být bezprecedentní a my jsme prostě nedokázali ukončit sezónu na bodech a skončili jsme na 11. místě. Také chci poblahopřát Lewisovi [Hamiltonovi] a Maxovi [Verstappenovi] protože oba tento rok odvedli skvělou práci.

Lance Stroll, 13. místo

Dnes to byl náročný závod a nedokázali jsme těžit z pozdního Safety Caru, protože jsme nebyli odmávnuti k předjíždění, což bylo frustrující a nechápal jsem to. Byla to pozdní šance dohnat některá místa a potenciálně zamířit pro body poté, co jsme se rozhodli znovu zajet do boxů. Třináctá příčka není způsob, jakým jsme chtěli ukončit sezónu a moji 100. Grand Prix, ale letos jsme se hodně naučili, což nám dá dobrou pozici pro rok 2022. Bylo skvělé být součástí prvního roku Aston Martinu ve Formuli 1 a jsem si jistý, že mě čeká světlá budoucnost.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Sebastian a Lance zajeli bezchybné závody s 11. a 13. místem. To nebylo to, v co jsme doufali – naším cílem bylo dvojité bodové umístění – ale prostě jsme neměli rychlost závodu potřebnou k dosažení požadovaného pokroku. Chci jim ale oběma poděkovat. Pracovali tvrdě a bez stížností během velmi dlouhé a extrémně těžké sezóny. Oba si zaslouží dobrý odpočinek, po kterém se vrátí příští rok; do té doby se jim hodláme nabídnout konkurenceschopnější vůz ve srovnání s vozy našich hlavních konkurentů. Chci také poděkovat našim zaměstnancům v továrně a na závodech, kteří se celou sezónu nevzdali. I oni se příští rok vrátí osvěžení, připraveni abychom dosáhli lepších výsledků, než jsme měli letos.

HAAS

Mick Schumacher, 14. místo

Pokusili jsme se o jinou strategii, než jakou volili ostatní a to u nás celkem fungovalo. Nazuli jsme C3 jako poslední a bylo to přesně ono rozhodnutí, co jsme potřebovali. Bojoval jsem s Latifim, takže celkově dnes můžeme být spokojeni, čeho jsme dosáhli. Je na čem pracovat a příští rok se máme na co těšit.

Nikita Mazepin nestartoval - pozitivní test COVID-19

Günther Steiner, šéf týmu

Vzrušující poslední závod šampionátu byl pro F1 užitečný a pro nás nejlepší závod, jaký jsme odjeli. Nikita se bohužel nemohl postavit na start kvůli pozitivnímu testu na COVID-19, ale Mick dnes odvedl fantastickou práci. Bojoval celý závod, víme, že naše auto je takové, jaké je, ale vozy, které nás celý rok porážely, skončily tentokrát za námi, takže je velmi dobré jít do zimní přestávky s vědomím, že jsme připraveni na zlepšení v roce příštím. Přes zimu budeme tvrdě pracovat a vrátíme se silnější. Děkuji celému týmu, že vydržel kompletní sezónu, dal do ní maximum, což se dnes vyplatilo - na ten svůj den si ještě musíme počkat.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, nedokončil

Je škoda takhle skončit sezónu, bylo to mé první odstoupení v tomto roce. Závod byl dobře rozjetý, bojoval jsem s mistrem světa Vettelem, ale na druhou stranu jsem si mohl v depu užít sledování posledních kol na obrazovce. Mezi Maxem a Lewisem to byla skvělá bitva, titul si zasloužili oba. Celkově to byl emotivní den, když se loučil Kimi a připomněl jsem si všechno, co pro nás udělal. Je to skvělý člověk, velmi spravedlivý a bude celé F1 chybět. Pokud jde o mě, doufám, že to je jen dočasné odloučení. Teď se plně soustředím na Formuli E a doufám, že se po příštím roce zase vrátím. Se svým projevem jsem spokojený, i s tím, jak jsem za ta léta pokročil, věnoval jsem tomu vše, co bylo v mé moci.

Kimi Räikkönen, nedokončil

Bylo hezké vidět, kolik lidí mi dnes projevilo uznání, i když závod nevyšel podle našich představ. Po zastávce v boxech nastal problém, technický problém, a ten způsobil mé odstoupení. Takové je závodění, někdy se něco nepovede, ale dnešní výsledek můj pocit z mé kariéry nijak neovlivnil. Jsem rád, že přejdu do normálního života, těším se. Samozřejmě mi bude chybět spousta skvělých lidí, které jsem za tu dobu potkal, těch dvacet let uteklo rychle. Vytvořil jsem si spoustu vzpomínek, ať dobré či špatné, a ty mi navždy zůstanou.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Zakončit jakýkoli závod dvojím odstoupením je vždy zklamáním, o to větším, když šlo o poslední Grand Prix sezóny. Chtěli jsme našim pilotům poskytnout co nejlepší podmínky a zakončit rok dobrým výsledkem. Když se ohlédneme, musíme si vzít pozitiva z loňského roku a využít je k návaznosti do roku 2022. Uznejme, že krok vpřed, který jsme učinili v letošním ročníku, byl dobrý, ale bohužel jsme ho nepotvrdili výsledkově. Nechali jsme si utéct několik velkých šancí, udělali pár chyb a nezúročili všechno, co jsme měli. V zimě nás čeká spousta práce, ale jsme na ni připraveni a nemůžeme se dočkat, až uvidíme výsledky veškerého našeho úsilí, až se příští rok postavíme na startovní rošt.

WILLIAMS

Nicholas Latifi, nehoda

Dnes to byl těžký závod a po celou dobu jsme se prali s rychlostí. Ke konci Grand Prix jsem závodil s Mickem Schumacherem, v zatáčce 9 jsme se téměř dotkli, byl jsem trochu široký, ale šlo o férový souboj. Tím se ale na moje pneumatiky dostala špína, následně jsem udělal malou chybu a bohužel havaroval. Takhle jsem evidentně tuto sezónu ukončit nechtěl, takže jsem zklamaný.

George Russell, technický problém

Měl jsem potíže s převodovkou a ten můj závod předčasně ukončil - došlo k tomu tak, že něco vletělo do vzduchového kanálu. Musíme prověřit, jestli to tak bylo, ale stejně se s tím nic dělat nedá, takže je smolné, že jsme takhle ukončili tento rok. Důležité ale je, že nám v Poháru konstruktérů zůstalo osmé místo, což je mnohem víc, než v co jsme mohli doufat, od počátku tohoto víkendu to byl náš cíl. Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli jako tým a všem v Grove jsem vděčný za jejich práci.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozů

Hodně frustrující způsob, jak ukončit celou sezónu, když ani jeden vůz nedojede do cíle. George měl tu smůlu, že se mu v chladicím kanálu nahromadily nějaké nečistoty nebo snad něčí utržené hledí, které bychom byli schopni při zastávce v boxech odstranit. Dlouho se nám dařilo zvládat na trati vysoké teploty, ale co se nezdařilo, bylo přehřátí převodovky, proto jsme jeho vůz museli odstavit.

Nicholas sváděl těsnou bitvu se Schumacherem, ale přes několik pokusů nezdolal masivní obranu z Mickovy strany, nakonec se dopustil malé chyby na nečisté straně trati a narazil do svodidel.

Neudělali jsme nic pro zajištění naší pozice v šampionátu, ale pořád můžeme být hrdí na práci, kterou jsme od začátku roku odvedli a jenž nás vynesla nahoru. Naše pozornost už se soustředí na test, konaný příští týden, po němž bude následovat zasloužený odpočinek přes Vánoce, než se nachystáme na novou sezónu. Gratulujeme Red Bullu, Mercedesu, Maxovi a Lewisovi, kteří tvrdě bojovali po celý rok a poskytli nám jeden z nejnapínavějších šampionátů za poslední dobu.