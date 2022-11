PROHLÁŠENÍ po posledním závodě roku

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Bylo to o pneumatikách. Myslím, že střední sada nám fungovala velmi dobře a potom i tvrdá. Od prvního kola do konce jsem je měl na paměti a je úžasné tu opět vyhrát. Patnáctá výhra roku, neuvěřitelné. Opravdu jsem si to letos užil, pracovat s celým týmem a dosáhnout toho všeho. Vím, že bude těžké to zopakovat, ale je to také obrovská motivace pokusit se příští rok udělat naprosté maximum.

Sergio Pérez, 3. místo

Je to prostě tak. Někdy to všechno může být tak blízko... Ale celkově musím být spokojen. Dal jsem do toho vše, jako tým jsme do toho během roku dali vše a jsem si jistí, že příští rok se vrátíme sinější. Měli jsme pár skvělých momentů, skvělé souboje a myslím, že jsem se letos trošku trápil s pneumatikami v závodě a snad to bude něco, co do příštího roku zlepším a celkově snad budeme silnější.

Christian Horner, šéf týmu

To byl ale rok! Pro tým úžasná sezóna. Tvrdá práce v továrně a všech v týmu, kterou jen tak nevidíte, to bylo obrovské úsilí. Neskutečné. Měli jsme tam pár zadrhnutí, ale když se podíváte na celý rok a co jsme dokázali, předčilo to vše, v co jsme jen doufali a co jsme si dokázali představit, že zvládneme. Po změně regulací v roce 2014 to bolelo a nedařilo se. Ale netratili jsme víru. Trošku jsme poklesli, ale musíte se dál soustředit a zaměřit na cíl. Všichni se soustředili na výzvu být opět ve vítězné pozici. To jsme udělali loni a letos jsme to ještě zlepšili. Získat opět titul mezi konstruktéry po osmi dlouhých letech, je to vizitka toho odhodlání a víry. Loňský rok vzal každé deko energie každého člena týmu a letos to bylo dost na houpačce. Museli jsme se vyrovnat se smrtí Dietricha Mateschitze. F1 byla jeho vášeň a dal tolika závodníkům šanci. Dal šanci nám. Tento titul patří jemu.

FERRARI

Charles Leclerc, 2. místo

Bylo to od prvního do posledního kola na sto deset procent. Měli jsme perfektní závod a věděl jsem, že jediný způsob, jak porazit Checa, byla jiná strategie a hrát si s časem a to jsme udělali skvěle. Fungovala nám strategie na jednu zastávku a tak jsem opravdu spokojen. Opravdu doufám, že příští rok se zlepšíme a budeme bojovat o titul, vzhledem k tomu, kde jsme byli, je to pokrok. Stále máme před sebou kus práce co se rychlosti týče, protože se v neděli trápíme, ale během zimní pauzy budeme makat.

Carlos Sainz, 4. místo

Myslím, že pro tým to je konec dobré sezóny. Musíme se podívat, kde jsme byli před dvěma lety. Bojovat zase o výhry a vlastně šampionát, celkově dobré. Vím, že jsme udělali spoustu chyb a nezlepšovali se jako Mercedes či Red Bull a to si bereme do dalšího roku. Teď, když bojujeme na čele, víme pár věcí, které zlepšit. Red Bull měl jednoznačně solidnější auto a funguje na každém okruhu, zatímco nás některé okruhy limitovaly. Zvlášť ve druhé polovině sezóny. Myslím, že v té první jsme byli rychlí všude, ale potom jsme neměli dobrý vývoj během roku. Ostatní nás v tom předběhli, zvlášť Mercedes a také Red Bull. Takto v F1 je. Je to první rok, kdy bojujeme o vítězství, také vidíme úroveň, na které je Red Bull a co musíme udělat, abychom je příští rok porazili.

Mattia Binotto, šéf týmu

Druhé místo mezi konstruktéry i jezdci je odměnou tvrdé práce během roku. Byl to důležitý rok, kdy jsme si dali za cíl být konkurenceschopní a to jsme zvládli. Nicméně víme, že pokud chceme vyhrát titul, máme stále co dělat. Gratuluji týmu i jezdcům, mechanikům i inženýrům, protože odvedli skvělou práci a soustředili se na náš cíl. Měli jsme náročné chvíle, ale celkově to bylo zlepšení. Můžeme ten rok hodit za nás s tím, že jsme udělali pokrok a začneme se soustředit na novou výzvu v roce 2023. Chci poděkovat fanouškům za jejich podporu. A také Sebastianovi za vše, co dal Formuli 1 a Ferrari.

MERCEDES

George Russell, 5. místo

Tento víkend byl pro nás důležitý. V Brazílii a Mexiku jsme byli na koni, ale je jasné, že naše auto funguje v omezeném provozním okně. Tohle byl tedy pro nás takový test reality aneb zpátky na zem. Skoro to byl zapamatovatelný závod, ale asi jsme udělali víc věcí špatně než dobře. Chyběla rychlost a zkusil jsem vše, ale byl to jeden z nejnáročnějších závodů. Je to škoda, měl jsem dobrý start, bojoval jsem s Carlosem, ale dlouhá první zastávka a penalizace znamenala, že bylo po závodě. Jak říkám, zpět do reality. Ukázalo se, co už víme, máme hodně novinek a zlepšení přes zimu a všichni v týmu tvrdě pracují, jdeme správným směrem. A jsme si jistí, že příští rok budeme mít silnější vůz.

Lewis Hamilton, nedokončil

Bylo to dobré připomenutí celého roku a jsem rád, že je to u konce a můžeme se zcela těšit na další sezónu. Měl jsem dobrý start, ale poškodil jsem si podlahu při kontaktu s Carlosem a tak to dopadlo. Když se to stane, ztratíte rychlost, ale vlastně se zlepší vyvážení. Byl to náročný víkend. Musel jsem odstoupit kvůli hydraulice a jejímu tlaku. Máme pár týdnů a budeme tvrdě pracovat, abychom se vrátili silnější. Na to se budeme soustředit. Doufám, že potíže z letoška nám poskytnou sílu a prostředky pro zisk vítězství, tým si to zaslouží.

Toto Wolff, šéf týmu

Dnes jsme nepodali dobrý výkon. Udělali jsme chyby a neměli jsme rychlost. Jeden vůz rozbitý a druhý bez pneumatik. Je to shrnutí letošního roku. Upekli jsme pneumatiky v prvních kolech, protože jsme útočili. Auto bylo na začátku silné, ale potom to přední pravá vzdala a to jsme možná měli předvídat. Věděli jsme, že to tu bude těžké. Alespoň to se potvrdilo. Ale bohužel jsme udělali chyby, kterým jsme se mohli vyhnout. Pro nás to byla důležitá sezóna, budovali jsme si charakter a tohle auto vystavíme v továrně jako připomínku. Měli jsme víc horších momentů než těch dobrých, jako ty v Brazílii. To nám ukázalo, jak dobří můžeme být. Je v pořádku cítit se, jak se nyní cítíme, ale pracujeme tvrdě, abychom byli příští rok zpět.

McLaren

Lando Norris, 6. místo

P6 a nejrychlejší kolo, perfektní způsob, jak ukončit sezónu. Byl to těžký závod, nebyl jsem daleko od ztracení pozice na konci, ale načasovali jsme to dobře. Vždy jsme se trochu více potýkali s degradací, zejména na okruhu, který je náročný na přední část, takže jsme věděli, že to bude v porovnání s jinými týmy těžké. Snažil jsem se vybudovat dobrý náskok a skončili jsme šestí, respektive devátí. Dobrý dvojitý bodový zisk a perfektní způsob, jak ukončit sezónu, motivovat tým a zakončit s nějakými dobrými body. Jsem velmi šťastný, tým odvedl skvělou práci.

Daniel Ricciardo, 9. místo

Jsem opravdu rád, že jsem v posledním závodě za McLaren získal nějaké body. Měl jsem pocit, že jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl. Snažil jsem se udržet přední pneumatiky naživu. To bylo největší omezení, v tom to bylo trochu složitější. Pohyby jsem cítil, bránil jsem, když jsem mohl, a předjížděl, když jsem mohl, takže z tohoto pohledu jsem docela spokojený. Vettel mě v závěru docela rychle chytil a snažil jsem se ho odrazit, myslím, že jsem trochu zabil pneumatiky, ale jsem rád, že jsem to vydržel a získal body. Byl to dobrý závěr sezóny. Velké díky celému týmu – po závodě také dali na palubní desku pěkný vzkaz, takže to byl skvělý zážitek. Vážím si toho. Měli jsme nějaká vysoká maxima a některá nízká minima, ale během toho všeho jsem si tu čas užil, když jsem závodil po boku Landa. Děkuji všem, kteří mě doposud podporovali, papájové armádě a všem na trati i ve Wokingu – nemohu vám dostatečně poděkovat. Možná to byl můj poslední závod pro McLaren, ale těším se na to, co přijde příště. Přeji týmu jen to nejlepší do příští sezony.

Andreas Seidl, šéf týmu

Byl to skvělý způsob, jak zakončit dlouhou a náročnou sezónu. Tým to dnes dokázal, když na okruhu Yas Marina získal dvojité body, tři vynikající zastávky v boxech a nejrychlejší kolo. Byl to dobře zvládnutý závod, P6 pro Landa a P9 pro Daniela představovaly dobrou odpověď za hodně tvrdé práce. Nejrychlejší kolo pro Landa je příjemnou odměnou, zatímco Daniel na konci předvedl skvělou defenzivní jízdu, aby udržel svou pozici. Nyní se s ním loučíme po jízdě, která je příkladem neutuchajícího nadšení a odhodlání, které letos prokázal.

Zakončili jsme sezónu na 5. místě v šampionátu konstruktérů. Je to spravedlivý odraz našeho celkového výkonu jako týmu v tomto roce. Určitě jsme měli nějaké výzvy, které jsme museli překonat. Zároveň jsme měli mnoho pozitiv včetně umístění na stupních vítězů v Imole a hodně jsme se naučili, abychom se v příští sezóně stali lepším týmem. Dnes večer začínáme s přípravou na další sezónu a připravujeme se na úterní test pro mladé jezdce s Landem a Oscarem.

Nakonec, po dlouhé a vzrušující sezóně Formule 1 bych rád poděkoval celému týmu McLaren, jak na trati, tak v továrně, za jejich neustálou obětavost, podporu a nasazení. Také Oliveru Turveymu a Willu Stevensovi, našim fantastickým simulátorům a vývojářům, za jejich podporu od MTC.

Mercedes HPP byl letos zásadními partnery našeho týmu a děkujeme jak týmu, který je součástí závodního týmu McLaren, tak týmu v Brixworth za jejich podporu. Děkujeme také Pirelli za jejich tvrdou práci, spolupráci a rozvoj, který byl tak zásadní pro úspěch našeho sportu. Upřímné díky také posíláme FIA, ředitelům závodů a komisařům, jejichž tvrdá práce nám umožňuje závodit bezpečně, a Formuli 1, která zorganizovala velkolepou sezónu s 22 závody a připravila pro fanoušky skvělé akce.

Pro naše neuvěřitelné fanoušky, jejichž podporu cítíme všude, kde závodíme, bylo fantastické mít vás na trati na každém závodě. Po dvou letech omezení v letech 2020 a 2021 nám návrat k normálu v roce 2022 připomněl, jak vášnivá je naše fanouškovská základna, a každý víkend pracujeme na tom, abychom pro vás dosáhli co nejlepších výsledků. Našim fantastickým partnerům, bez vaší podpory bychom prostě nemohli závodit a jsme rádi, že jste na této cestě s námi. Ať už na trati nebo z dálky, vždy jsme cítili vaši podporu a těšíme se na pokračování a budování našich vztahů do budoucna.

Poslední poděkování patří Landovi a Danielovi za jejich tvrdou práci, pozitivní přístup a odhodlání sloužit týmu. Vstup do nové éry předpisů představuje výzvu pro celý tým, ale zpětná vazba od obou byla zásadní pro lepší pochopení těchto vozů a navíc nás staví do silné pozice, abychom v příštím roce dosáhli pokroku. Landova konzistence a výkony, včetně jeho umístění na stupních vítězů v Imole, byly fantastické a jsme rádi, že se s týmem nadále vyvíjí.

Také posíláme naše nejhlubší díky Danielovi za jeho neochvějné nasazení a podporu během posledních dvou sezón. Daniel je fantastická osobnost a skutečný týmový hráč. Daniel nám přinesl naše první vítězství od roku 2012 a náš první double od roku 2011, za to a za jeho bezvadný přístup po celou dobu jeho působení v týmu budeme vždy vděční. Přejeme mu hodně štěstí a štěstí v další kapitole jeho cesty.

ALPINE

Esteban Ocon, 7. místo

Chtěl bych moc poblahopřát celému týmu, tady na trati a v továrnách ve Viry a Enstone, za čtvrté místo v poháru konstruktérů. Byla to dlouhá a intenzivní sezóna a je dobré, že jsme dosáhli cíle, který jsme si dali na začátku roku. Pokud jde o dnešní závod, sedmé místo je skvělý výsledek a s jedním kolem navíc to mohlo být šesté, protože jsem na konci dostihl Landa [Norrise]. Posledních pár let s Fernandem jsem si užil a přeji mu vše nejlepší do příštího roku. Vždy bude legendou tohoto týmu a sportu a těším se, až s ním budu příští sezónu závodit na trati. Nyní je čas na přestávku, než se vrátíme do práce a připravíme se na příští rok.

Fernando Alonso, nedokončil

Bohužel je to pro nás dnes další odstoupení poté, co jsme bojovali o body a vypadalo to docela dobře. Důležité je, že tým skončil čtvrtý v poháru konstruktérů, což byl cíl tohoto víkendu, takže všichni v týmu dosáhli tohoto cíle. I když je to po tomto víkendu rozloučení s týmem, vždy budu na Alpine myslet s dobrými vzpomínkami. Strávil jsem s tímto týmem devět let svého života a v minulosti jsem s Renaultem vyhrál dva šampionáty, takže jim přeji hodně štěstí do budoucna.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Za prvé, gratuluji všem v týmu BWT Alpine F1 Team k tomuto fantastickému úspěchu, kterým je zajištění čtvrtého místa v poháru konstruktérů. To byl náš cíl na začátku roku a určitě si to zasloužíme poté, co jsme pravidelně prokazovali silnou úroveň konkurenceschopnosti a získávali body na většině závodů. To je zásluha celého týmu napříč Viry a Enstone, kteří odvedli skvělou práci při dodání rychlého závodního vozu. Samozřejmě jsme zažili několik skvělých i horších momentů, ale všechny tyto zkušenosti jsou součástí naší cesty a budeme se i nadále učit, rozvíjet a růst jako tým. Rád bych Fernandovi poděkoval za jeho úsilí v průběhu kampaně a za předvedené výkony, které si budeme všichni navždy pamatovat. Přejeme Fernandovi to nejlepší do jeho budoucnosti. Skvělou práci odvedl i Esteban, která dosáhl nejlepšího společného umístění v kariéře v šampionátu jezdců a těšíme se na to, co dokáže příští rok. Právě teď si celý tým zaslouží trochu volna po dlouhé sezóně a jsem si jistý, že se v roce 2023 vrátíme svěží a odhodlaní jít znovu a pokračovat v plnění našich cílů.

Laurent Rossi, generální ředitel Alpine

Gratuluji celému týmu k dosažení čtvrtého místa mezi konstruktéry, byla to velmi těžká sezóna. Věděli jsme, že to bude náročné v mnoha aspektech, v neposlední řadě s tak velkými změnami pravidel. Děkujeme všem v Enstone a Viry za to, že do balíčků vnesli vysokou míru vývoje, abychom zajistili, že během roku můžeme dosáhnout výrazného pokroku. Dosažení čtvrtého místa bylo naším cílem pro tento rok, takže je nesmírně uspokojující zaškrtnout toto políčko a splnit tento milník. Všichni v Alpine zůstávají hladoví a odhodlaní vzít tento úspěch jako odrazový můstek pro příští sezónu, kde chceme udržet naši trajektorii směrem k přední části startovního pole. Zatím si užijeme trochu volna mimo sezónu a vrátíme se příští rok s očima pevně hledícíma vpřed. Nakonec zvláštní poděkování Fernandovi za jeho vynikající úspěchy v týmu v průběhu let a přejeme mu hodně štěstí v další kapitole jeho kariéry.

ASTON MARTIN

Lance Stroll, 8. místo

Dnes to byl dobrý závod se skvělou strategií, se kterou jsme zakončili tenhle rok. S výkonem i výsledkem jsem spokojený: byla to skvělá týmová práce. Byla škoda že jsme se nakonec nedostali před Alfu Romeo v mistrovství světa konstruktérů. Dali jsme do toho všechno, co jsme mohli, jak závod ubíhal, ale nakonec to nevyšlo. Tým zde na trati a v Silverstonu odváděl během roku opravdu dobrou práci, aby nám pomohl dostat z vozu v druhé polovině sezóny mnohem více. Nedávno jsme byli schopni bojovat o body mnohem pravidelněji a tento postup je dobrou přípravou na příští rok.

Sebastian Vettel, 10. místo

Dnešní večerní závod jsem si užil, ale byla škoda, že jsme na konci nedokázali překonat Daniela [Ricciarda]. Vedení závodu bylo trochu jiné s tolika poctami a aktivitami na startovním roštu, ale jakmile zhasla světla, byl závodní režim plně zapnutý. Nebyl to jednoduchý závod, protože se jednalo o těsný rozdíl mezi strategií jedné zastávky a dvou zastávek. Na mém voze jsme se snažili, aby fungovala jedna zastávka, ale jak pneumatiky stárly, bylo docela náročné se udržet. Bylo hezké bojovat v posledních několika kolech s Danielem a oba jsme skončili na bodech, ale prostě nám uniklo místo v mistrovství světa konstruktérů. Celkově to byl velký a emotivní víkend, takže děkuji všem za veškerou podporu. Vidět tolik vlajek a tolik usměvavých tváří bylo velmi, velmi zvláštní. Jsem si jistý, že mi to bude chybět víc, než teď chápu. Poslední dva roky byly pro mě osobně skvělé, takže děkuji za veškerou podporu – všechny zprávy, dopisy a všechnu lásku obecně. Bude mi to chybět, ale během mé kariéry to byla absolutní radost, takže ještě jednou všem děkuji.

Mike Krack, šéf týmu

Jménem všech v Aston Martinu chci vzdát hold Sebastianovi, který dnes večer odjel svůj poslední závod Formule 1. Jeden z největších velikánů našeho sportu – jeho čtyři mistrovství světa a 53 vítězství v závodech to dosvědčují – byl pro nás letos i loni skvělým jezdcem a jeho včerejší vynikající kvalifikační kolo a dnešní bojovná závodní jízda na 10. pozici ukázaly. Že je stále ve formě. Bude nám chybět. Pokud jde o Lance, dnes zajel skvělý závod a dojel osmý. Pět bodů, které jsme získali zde v Abú Dhabí, zvýšilo náš součet na 55: to nestačí na to, abychom vybojovali šesté místo v Mistrovství světa konstruktérů od Alfy Romeo. V neposlední řadě bych rád poblahopřál a poděkoval všem našim zaměstnancům – na trati i v Silverstonu – kteří celý rok neuvěřitelně tvrdě pracovali. Příští rok jsme odhodláni udělat věci lépe.

ALPHATAURI

Juki Cunoda, 11. místo

Odvedl jsem dnes co nejlepší práci, tak musím být spokojen. Bohužel měkké pneumatiky ke konci prakticky nefungovaly, takže jsem nebyl dost rychlý a nedostal se na body. Pro tým to byl těžký rok, ale pozitivní je, že jsem toho dost pochytil, zejména od Pierra. Bylo pro mě potěšením s ním poslední dva roky spolupracovat, chci mu za všechno poděkovat, co udělal pro mě a také pro tým.

Pierre Gasly, 14. místo

K závodu nejde moc říci, zkusil jsem něco jiného, ale jak se zdálo, moje strategie nefungovala. Poslední start za Scuderii AlphaTauri bohužel neodrazil náš společně strávený čas. Budu si pamatovat vše, co jsem tu za ty roky prožil, první závod v F1, první pódium a také první vítězství. Vím, že jsem dnes díky nim lepším pilotem a vděčím jim za veškeré úspěchy. Rád bych poděkoval všem, s nimiž jsem pracoval - všichni odváděli ohromnou práci. Dosáhli jsme tři úžasná umístění na stupních vítězů, teď je vhodný čas tyto nezapomenutelné vzpomínky společně oslavit.

Jody Egginton, technický ředitel

Juki dnes předvedl solidní a konzistentní výkon, bojoval o poslední bodovanou příčku. Bohužel načasování poslední zastávky s ohledem na Albonův tlak nás přinutil ji udělat o něco dříve oproti původnímu plánu. Směs nebyla dost vhodná, aby Juki za sebou udržel Vettela a Ricciarda a umístil se v první desítce.

Pro Pierra jsme zvolili agresivní přístup s měkkou směsí od začátku, startoval zezadu, tak jsme se snažili zariskovat a pokusili se ho posunout co nejrychleji dopředu. Pneumatiky skutečně poměrně dobře fungovaly a mohl bojovat s vozy kolem sebe. Protože ale jel pořád mimo body, pokusili jsme se prostřední stint natáhnout s možností nasazení nových pneumatik, ale nezdařilo se. Přestože jsme zdolali oba vozy Haas, nepřiblížili jsme se k potřebným bodům.

Sezóna byla dlouhá, bohužel jsme nebyli schopni v roce 2022 dosáhnout výkonnostní úrovně předchozích dvou let, ale celý tým už se plně soustředí na příští rok a řešení problémů. Nakonec bych jménem týmu rád poděkoval Pierrovi za jeho tvrdou, odpovědnou práci a odhodlání, byl důležitou součástí našich úspěchů v posledních sezónách - v roce 2023 mu přejeme všechno nejlepší.

ALFA ROMEO

Guanyu Zhou, 12. místo

Jsem na tento tým hrdý, nejen po dnešním závodě, ale za celou sezónu. Do závodu jsme dali všechno a navzdory tomu, že jsme nezískali body, dosáhli jsme našeho cíle, jímž byla 6. příčka v Poháru konstruktérů. Musel jsem obětovat svou strategii, abych přežil poslední kola, ale myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Na trati to byly úžasné souboje a z mého pohledu jsem asi předvedl nejlepší předjíždění za celý rok. Sklidili jsme, o co jsme se zasloužili. Prožil jsem úžasnou nováčkovskou sezónu, začal jsem hodně nahoře a je dobré si uvědomit, že jsem také na podobném místě ročník zakončil. Samozřejmě se mi ne vždy dařilo podle mých představ, bylo tu několik problémů se spolehlivostí, ale jsem si jistý, že přes zimu dáme vše do pořádku a následující sezóna bude ještě lepší.

Celkově jsem si svou první sezónu v F1 opravdu užil, děkuji týmu za veškerou podporu, i ze strany týmového kolegy a všech fanoušků. Jsem za to vděčný a už se nemohu dočkat příštího ročníku.

Valtteri Bottas, 15. místo

Za tým jsem opravdu rád, dosáhli jsme důležitého výsledku a lze vypozorovat, co to pro každého z nás znamená. V bitvě o naše šesté místo v šampionátu to bylo skutečně těsné, ale zvládli jsme to a proto jsem dnes na celý tým hrdý. Jedinou věcí, na které záleželo, byly výsledky a strategie - zvolili jsme poměrně defenzivní ve snaze držet pozici a zpomalit soupeře před námi. Fungovalo to, ale v posledním kole jsem přečkal několik vyhrocených chvil - především jestli se nám podaří udržet naše postavení; byl to takový pocit déjà vu. Každopádně to dnes dopadlo podstatně pozitivněji než minule.

Jsem hrdý na to, jak tým zvládl onu dlouhou cestu od zimních testů - na začátku roku jsme dosáhli na slušný počet bodů, což nakonec v závěru sezóny rozhodlo. Týmový duch je vynikající, na naši práci můžeme být hrdí a tím pádem můžeme pokračovat v práci na našem pokroku i v dalším roce. Bude se nač těšit.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnes večer byla završena neuvěřitelná práce všech lidí v týmu, a to jak zde na trati, tak v Hinwilu. Šesté místo v šampionátu překonává naše očekávání a cíle, stanovené na začátku sezóny, takže můžeme bez zaváhání říci, že šlo o úspěšný rok. Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli, ale jde pouze o další výchozí bod, od nějž se chceme odrazit.

Dnešní závod byl jen o výsledku v šampionátu, věděli jsme, že začínat zezadu nejspíš body nepřinese, ale zkusili jsme pracovat jako tým a udělat strategická rozhodnutí, aby se boj o 6. příčku v Poháru konstruktérů sklonil naším směrem. Nakonec to bylo po Hamiltonově souboji poněkud napínavější, určitě víc, než bychom čekali - posledních pár kol bylo opravdu nekonečných. Ale máme umístění doma a na tom opravdu záleží, snad je na nás vidět, co to pro nás opravdu znamená.

WILLIAMS

Alex Albon, 13. místo

S dnešním závodem jsem opravdu spokojený! Hlavně první kolo mi vyšlo, předjel jsem v něm čtyři nebo pět vozů. Pak jsme se sice potýkali s poměrně velkým opotřebením pneumatik, což mělo vliv na naši strategii, ale startovat devatenáctí a dojet třináctí, to svědčí o dobré práci celého týmu. Bylo to těžký rok, ale maximalizovali jsme naše šance. Víme, kde máme slabiny a budeme dělat všechno pro to, abychom na tom v následující sezoně byli výrazně lépe.

Nicholas Latifi, 19. místo

Incident s Mickem Schumacherem způsobil problém, kvůli kterému jsem musel odstoupit. Takhle jsem si svůj konec ve F1 nepředstavoval, ale bohužel... Odcházím ze sportu s vědomím, že jsem chtěl dosáhnout více, ale někdy zkrátka věci nejdou tak, jak byste si přáli. Jsem vděčný za ty tři roky s týmem. Byly plné vzestupů i pádů. Navázal jsem díky nim i spoustu nových přátelství. Děkuji.

Dave Robson, šéf výkonu vozu

Startovali jsme ze zadních pozic, pro tým to byl velmi dobrý závod. Zejména v podání Alexe, který předvedl agresivní, ale zároveň vyspělou jízdu. Věděl, jakým způsobem se starat o pneumatiky a odměnou mu dnes byla maximalizace našeho potenciálu. Nicholas měl v závěru závodu smůlu a nedokončil. Děkujeme mu za odvedenou práci během společných let. Vždy bude naší součástí. Příští týden proběhnou testy, které budou s ohledem na příští sezonu velmi důležité. Nastoupíme do nich s Alexem i Loganem, kteří tak budou mít skvělou příležitost, aby poznali pneumatiky pro sezonu 2023.

HAAS

Michael Schumacher, 16. místo

Dnes jsem nebyl dostatečně rychlý jako včera na jedno kolo - věděl jsem, že bude těžké obhájit mou pozici. Doufal jsem, že dokáži o něco víc, ale nakonec jsme zůstali v Poháru konstruktérů osmí, a na to jsme se především soustředili. Těší mě to i kvůli týmu, protože to znamená značně vylepšení rozpočtu a věřím, že ho dokáže smysluplně využít.

Kevin Magnussen, 17. místo

Pro nás bylo nejdůležitější věcí udržet osmou příčku v Poháru konstruktérů, jinak jsme dnes neměli mnoho šancí, co na trati udělat. Podařilo se nám splnit tento úkol, což je dobré východisko pro zimní vývoj a po posledních dvou letech, která Haas prožil, i slušný krok vpřed. Umístění je dobré a dá se na něm stavět, takže už se těším na další sezónu.

Günther Steiner, šéf týmu

Dokončili jsme sezónu na 8. místě, což byl v Abú Dhabí náš cíl. O to jsme usilovali, bojovali po celý rok na oné horské dráze vzestupů a pádů. Umístění v šampionátu je velmi důležité pro příští rok a máme cíl se v něm opět o krok posunout. Dnešní závod nebyl z kategorie těch, které jsme si představovali, ale zisk osmé pozice v Poháru konstruktérů vše zastínil.