Verstappen po rozporuplném závěru závodu získává mistrovský titul + VIDEO

Za soumraku se startovní pole seřadilo na startovním roštu, na němž chyběl Nikita Mazepin, jemuž byl zjištěn pozitivní test na COVID-19. Tým se rozhodl jej nijak nenahrazovat. Nejměkčí směs obuli Verstappen, Norris, Pérez, Sainz jr., Leclerc, Ocon a Ricciardo, nejtvrdší naopak Alonso a Gasly, ostatní měli na svých vozech žlutě označené pneumatiky.

Na startu Verstappen "zaspal", ostatně jeho reakční doba byla o 0,1 s pomalejší než u jeho největšího soupeře. Vzápětí přišel další kontroverzní moment, na které byl letošní ročník bohatý. V nájezdu do zatáčky 7 Max evidentně zopakoval manévr z Brazílie, aby Hamilton musel mimo trať nebo zpomalil, ovšem Brit už byl za apexem zatáčky. Volil proto průjezd únikovou zónou a vrátil se do čela, což okamžitě přineslo první vlnu emocí. Vedení závodu akceptovalo jeho zpomalení, aby se eliminovala časová výhoda, ale pozici přepustit nemusel.

LIGHTS OUT! 🟢



It's finally time - the 2021 Abu Dhabi Grand Prix is GO!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/eBvQL3uvT8 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Ve 14. kole zajel do boxů Verstappen pro tvrdou směs, Hamilton ho napodobil o kolo později. Red Bull nechal na trati Péreze a kalkuloval s tím, že "Checo" dokáže Brita přinejmenším pozdržet. Tento předpoklad vyšel na jedničku - Hamilton dostihl Mexičana na začátku 20. kola, ale nedokázal se před něj dostat dříve, než o kolo později na rovince mezi zatáčkami 6 a 7. Jestliže před dojetím Péreze měl na Verstappena náskok 9,001 vteřiny, po zdolání druhého Red Bullu už pouze 1,256!!! Jenže jakmile byl Sergio za ním, v pohodě opět Verstappenovi začal ujíždět.

Poté nastal první kritický moment - u Giovinazziho Alfy Romeo vypovědělo službu řazení a Ital odstavil svůj vůz v zatáčce 9. Byl vyhlášen režim virtuálního safety caru, což byla nevýhoda pro Hamiltona - mohl sice zajet do boxů, ale pokud by totéž neudělal Verstappen, přišel by o první místo a navíc by se jistojistě propadil i za Péreze. Red Bully zajely k mechanikům oba a nasadily opět středně tvrdou směs - Verstappen ztrácel na svého rivala téměř 19 vteřin. První kola jeho stíhačky z náskoku odkrajovaly desetiny, ale určitě méně, než by chtěl. Pět kol před cílem si Hamilton hlídal celkem komfortní náskok přes 11 vteřin.

LAP 54/58



Huge drama as Nicholas Latifi goes into the barriers - he reports that he is ok



But the Safety Car comes out and Max Verstappen immediately goes into the pits for some fresh tyres



We *could* have a final lap shootout here... WOW#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/j9uUZxGPaW — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Nastal kritický bod #2. Nicholas Latifi po souboji s Mickem Schumacherem nezvládl v zatáčce za hotelem svůj Williams a pozadu narazil do bariéry. Maršálové museli navíc ještě hasit drobný požár brzd na levém předním kole. Byl vyhlášen režim safety caru, ovšem ve chvíli, kdy Hamilton byl už za vjezdem do boxů - Red Bully opět vytáhly z balíčku karet žolíka a zajely do boxů pro nejměkčí pneumatiky. Otázkou pouze bylo, zda se podaří uvést trať do stavu, kdy by se na ní mohlo závodit. Mezi Hamiltonem a Verstappenem totiž byla skupina vozů bojujících o závěr první desítky (Norris, Alonso, Ocon, Leclerc a Vettel). Od Michaela Masiho dostala tato pětice v předposledním kola na rovince před zatáčkou 9 pokyn, aby předjely safety car a pak prohlásil, že v posledním kole se bude opět závodit.

Jestliže si Verstappen na předchozí poznámku o zamítnutí průjezdu pilotů o kolo zpět neodpustil štiplavé poznámky, teď mohl Masimu líbat ruce a kdo ví co ještě. Bylo jasné, že na měkké směsi má v ruce zbraň, proti níž Hamilton těžko najde obranu. Však se Maxovi povedl útočný manévr už v zatáčce šest a na rovnice třikrát změnil směr, aby znemožnil Hamiltonovi jakoukoli šanci. Lewis to ještě zkusil mezi zatáčkami 8 a 9, ale byl bez šance.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Jen málokdo sledoval dění za touto dvojicí, kde dvojice Alonso a Gasly vsadila na obrácenou strategii, Gasly ještě zkusil umocnit svou šanci zajetím pro měkkou směs v režimu RC a podařilo podstatně zlepšit startovní pozici. Skvěle zajel Cunoda, na němž si vylámal zuby Bottas, marně se snažící dobře jedoucího Japonce zdolat.

Nenápadný závod jel Carlos Sainz jr., na rozdíl od největšího soupeře v Poháru konstruktérů neměl žádné potíže, což neplatilo o Norrisovi - ve 49. kole musel Brit do boxů kvůli pomalému defektu pneumatiky a spadl za oba piloty Alpine. Byť je dokázal záhy zdolat, boj o stupně vítězů byl ztracen. O štěstí může hovořit Leclerc, jenž v 16. kole po výjezdu Verstappena z boxů prosvištěl nemalý úsek vedle trati - snad se až příliš soustředil na Holanďanův vůz, ale tento incident pro něj neměl žádný důsledek. Maximálně rozladěný pak musel být Pérez - odvedl nejen skvělou práci pro tým, ale měl na dosah další stupně vítězů, aby ještě před restartem byl odvolán do boxů s oznámením, že musí závod ukončit.

Le Roi est mort, vive le Roi! Max Verstappen způsobem, jenž bude ještě hodně dlouho jitřit názorovou hladinu končí zdánlivě nekonečnou éru Mercedesů a navazuje na čtyři tituly Sebastiana Vettela. Samozřejmě to platí v případě, že ještě nedojde ze strany Mercedesu k nějakým krokům, jak už bylo řečeno, v tomto roce je téměř jisté, že tato záležitost neprojde jen akceptováním, že vlastně všechno bylo v naprostém pořádku. Minimálně pravidla ohledně safety caru bude nutné řádně prozkoumat a vysvětlit, jak to vlastně v takovém případě má být dle regulí.

GP Abú Zabí (Abú Zabí) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 26 1:30:17,345 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 2,256 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 15 + 5,173 4. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 12 + 5,692 5. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 10 + 6,531 6. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 7,463 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 59,200 8. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 4 + 1:01,708 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 2 + 1:04,026 10. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1 + 1:06,057 11. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team + 1:07,527 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1 kolo 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team + 1 kolo 14. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo 15. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing motor DNF 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing havarie DNF 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN nedokoncil DNF 63 George RUSSELL gbr Williams Racing motor DNF 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN havárie

