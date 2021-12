Druhý trénink ovládl Hamilton před Oconem. Raikkonen boural

Poslední páteční trénink letošní sezony přinesl zpočátku poklidný průběh. Do čela se brzy dostaly oba Mercedesy, Max Verstappen měl ztrátu jedné vteřiny. Incidentu se dopsutil Nicholas Latifi, ten s se svým monopostem dotknul zdi, načež zamířil zpět do boxů.

Většina pilotů kroužila na tvrdých pneumatikách, někteří měli nazutou střední směs. I to je pro druhý páteční trénink obvyklý scénář. V rámci kvalifikačních simulací byl nejrychlejší Bottas, který měl náskok 0,021 sekundy na Hamiltona. Verstappen ztrácel dvě desetiny.

Do čela se však chvíli poté dostal překvapivě Ocon, který byl o půl desetiny rychlejší než Bottas. To Hamilton chyboval v první zatáčce, kde nechal zhruba desetinu. Sedminásobný šampion však zajel ještě jedno rychlé kolo a to už ho vyšvihlo na první příčku. Hodnota tohoto kola byla 1:23,691.

Valtteri Bottas kisses the wall at Turn 14



He's not the first to be caught out there, keep your 👀 on that one throughout the weekend#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/usdHEteZUi — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

Druhý Ocon ztrácel přes tři desetiny, třetí byl Bottas. Red Bullům patřila čtvrtá a pátá příčka. Dá se každopádně předpokládat, že elitní stáje si to nejlepší ze své výkonnosti nechávají na sobotu a na neděli.

Rozložení sil bylo velmi podobné tomu z minulého týdne. To znamená, že dobře vypadalo také AlphaTauri a Ferrari. Naproti tomu McLaren se speciálním zbarvením trochu ztrácel. Dobře na tom nebyl ani Aston Martin. Vettelovi se Strollem patřila až čtrnáctá a patnáctá příčka. V úplném závěru havaroval Kimi Raikkonen, který svůj vůz poměrně dost poškodil. Nehoda se každopádně obešla bez zranění.

Kimi Raikkonen spins and hits the wall at Turn 14



Thankfully he is able to get out of his car#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/TNQr9M80xh — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

GP Abú Zabí (Abú Zabí) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,691 2. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:24,034 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:24,083 4. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:24,332 5. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:24,400 6. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:24,495 7. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:24,532 8. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:24,557 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:24,844 10. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:24,940 11. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:24,959 12. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:25,108 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:25,153 14. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:25,195 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:25,385 16. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:25,440 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:25,549 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:25,687 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:25,784 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:26,336

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ