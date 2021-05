Třetí trénink pro Verstappena. Schumacher před Vettelem

Před třetím tréninkem se v Portugalsku ochladilo a nebe začaly křižovat těžké mraky. Na trať se jako první vydali Schumacher a Mazepin - oba s různou směsí pneumatik. Haasu Algarve nesedí, což potvrdily už první výjezdy jeho pilotů, Schumacher s Mazepinem se totiž dopustili chyb. Němec udělal hodiny, Rus vyjel mimo trať.

Do čela se mezitím dostal Cunoda (1:20,997). Japonce však na první příčce brzy vystřídal Raikkonen (1:20,600), další příčky patřily Alonsovi, Pérezovi a Ricciardovi.

Po půl hodině se do čela vyšvihl Pérez, kterého následovali Leclerc a Verstappen. Mexičan se ale na čele dlouho neohřál, brzy ho z něj sesadil Hamilton (1:18,755). Velmi dobře se nadále prezentoval Leclerc, pilot Ferrari ztrácel na Brita jen dvě desetiny. Naopak kvalifikační simulace nevycházely McLarenu, Norris s Ricciardem se nacházeli jen na pomezí první a druhé desítky.

