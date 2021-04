Mercedesy v 1. tréninku těsně před Red Bullem, Pérez kolidoval s Oconem

V 11:00 našeho času na trať jako první vyrazily vozy Alfa Romeo a vrhly se na měřená kola. Giovinazzi ho zvládl za 1:30,224, Räikkönen za 1:32,748 min. V San Marinu bylo chladno - teplota vzduchu dosahovala jen 10 °C, asfalt 21 °C, obloha zatažená.

Pneumatiky proto nelepily tak, jako tomu bylo v Bahrajnu, smykem to hned potvrdil Mazepin či Pérez, jenž se po 9 min objevil na čele (1:19,205 min), krátce nato jej vystřídal Hamilton (1:18,257) a Sainz (1:17,682).

Po čtvrthodince na chvíli zavlály žluté vlajky, to když se mimo trať ocitl Cunoda s AlphouTauri, dokázal se však vrátit do boxů, monopost měl ale poškozen. Spousta týmů přivezla do Imoly nové díly - pozorujeme například nová křídla u Alfy Romeo či Alpine, Williams má i novou podlahu.

Po 25 min se na 1. příčku propracoval Gasly (1:17,470 min), jenž se před 3 týdny v Bahrajnu kvalifikoval na 4. místě, závod si však zkazil najetím do Ricciarda a poškozením vozu.

O 10 min se dopředu dostal zase Mercedes, tentokrát ten řízený Bottasem (1:17,331 min). Stříbrné šípy měly během tří týdnů poměrně dost času k nápravě některých svých slabin. Jenže Scuderia se nedala odradit a Sainz dalším pokusem (1:17,296 min) Fina opět předčil.

Dvacet minut před koncem došlo ke kuriózní srážce Péreze s Oconem a trénink byl zastaven. Red Bull skončil ve smyku s poškozeným levým zadním kolem, Alpine mělo rozbité přední křídlo. Vše se odehrálo mimo záběry kamer, komisaři se incidentem budou zabývat po skončení tréninku.

"Ocon byl v pomalém kole, Sergio v rychlém, došlo ke kontaktu v té zatáčce, to je zatím vše, co k tomu můžu říct, co jsem slyšel od jezdců, opakovaný záznam jsem ještě neviděl," komentoval šéf Red Bullu Christian Horner.

V závěru Latifi zvládl bravurně v předposlední zatáčce přetáčivý smyk a Hamiltonovi se podařilo o 17 tisícin přetlačit Sainze, nato předvedl ostré kolo Verstappen, jenž si chce v Imole spravit chuť poté, co mu v Bahrajnu uteklo vítězství mezi prsty - 1:16,622 min.

Poslední slovo měl ale Bottas (1:16,564) se Stříbrným šípem, první tři piloty od sebe dělilo jen 58 tisícin! V závěrečných sekundách stihl ještě havarovat Mazepin a poškodit svůj Haas, který doplácí na nezkušenost mladíků.

Velmi dobrý výkon předvedl Gasly, jemuž patří 5. pozice s na tisícinu stejným časem jako Sainz, slušně zajel i Alonso s Alpine (7. místo se ztrátou 9 desetin), za nímž hned překvapivě skončil Latifi s Williamsem. Ricciardovi s McLarenem patří až 10. příčka, jeho týmovému kolegovi Norrisovi 13., Vettel čtrnáctý.

Pořadí v kvalifikaci bude velmi důležité, protože se zde na úzké trati velmi těžko předjíždí. F1 se tomu snaží pomoci prodloužením DRS zóny o cca 120 metrů, kvůli tomu byl přesunut i detekční bod před zatáčku č. 17 (loni až za č. 18).

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,564 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,605 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:16,622 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:16,796 5. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:16,888 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:16,888 7. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:17,457 8. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:17,489 9. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:17,739 10. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:17,769 11. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:17,866 12. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:17,883 13. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:17,935 14. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:17,984 15. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:18,058 16. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:18,228 17. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:18,360 18. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:18,823 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:19,480 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:19,781

