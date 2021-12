Třetí trénink pro Hamiltona. Verstappen musel měnit zadní křídlo

V začátku posledního tréninku letošní sezony se do čela dostal Max Verstappen, který kroužil na středních pneumatikách. To Lewis Hamilton nazul o chvíli později nejměkčí směs, díky tomu Brit zajel nejrychlejší čas. Ten měl po 15 minutách hodnotu 1:24, 241. Trať však byla o čtyři desetiny pomalejší než během včerejšího druhého tréninku, jak Valtterimu Bottasovi hlásil jeho závodní inženýr.

Průběžná čtvrtá příčka patřila Sergiu Pérezovi. Trochu vzruchu předvedl Fernando Alonso, který se dopustil drobného smyku v poslední zatáčce. Nešlo ale o nic závažného. Mezi tím opět zrychlil Hamilton. Lewisovo kolo mělo hodnotu 1:24, 055. „Kouřilo se" od Leclerca, pilot Ferrari probzrdil v nájezdu do první zatáčky.

Následovala světlá chvilka Bottase. Fin, který jede poslední závod v barvách Mercedesu zajel čas 1:24, 025, což jej katapultovalo do prozatímního vedení. Zdá se, že Mercedes je v Abú Zabí velmi silný. Vůz Stříbrných šípů se vyznačuje velmi solidní stabilitou.

