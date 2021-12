Velkolepé finále se blíží - na zrychlené trati začíná nejlépe Verstappen, Hamilton za Bottasem

V Abú Zabí došlo letos k zásadním úpravám okruhu: přepracovaná vracečka (č. 5) na hlavní rovinku, nová klopená zatáčka č. 9 a větší poloměry dvojice zatáček u hotelového komplexu by měly vést k podstatně rychlejším časům proti loňsku - dle předpokladu Mercedesu o více než 10 sekund.

Trať obvykle seděla spíše Red Bullu, ale pro Hamiltona s poslední specifikací motoru má navrch všude. Pirelli přivezlo to nejměkčí ze svého portfolia: směsi C3 - C5. Počasí týmům na Blízkém východě přeje - teplota vzduchu dosahuje 27 °C, asfalt 38 °C.

Na okruh se v 10:30 našeho času jako první vydal Räikkönen, s nímž se loučí Alfa Romeo nápisem: "Milý Kimi, teď už tě necháme být," následovaný Leclercem a jeho týmovým kolegou Giovinazzim, který v F1 rovněž končí. Naposledy uvidíme v akci i současnou generací monopostů. Williams místo Russella mířícího k Mercedesu nasadil Aitkena.

Verstappen během instalačního okruhu upozorňuje na drobný problém: "Můj volant je na pravé straně hodně dole." Piloti bez rozpaků najíždějí do měřených kol, na špici se hned usazuje Hamilton (1:27,148), za ním Gasly (1:27,722), Pérez (1:28,336) a Ricciardo (1:28,786) - všichni na měkkých pneumatikách.

Lewis včera na tiskové konferenci rozehrál psychologickou válku s Maxem, když uvedl: "Je skvělé, že pravidla jsou všem jasná, takže se vyhneme věcem, jež se odehrály v minulosti." Max ve svém komentáři uvedl, že "komisaři se mnou jednají jinak než s ostatními jezdci. Dostal jsem penalizaci za věc, za kterou ji ostatní nedostali. Netuším proč. Musíte se na to zeptat jiných lidí."

Hamilton po 10 min zlepšil svůj čas na 1:26,290, na druhou příčku za něj poskočil Verstappen (1:26,463), na třetí Norris (1:26,782) s McLarenem, který si pro poslední závod přichystal mírně odlišné, duhové barvy pro svůj monopost (dle sponzora Vuse - výrobce elektronických cigaret). Zelenou zádí naopak upozorňuje na spolupráci s Castrolem Alpine.

Po čtvrt hodince se na prvním místě vystřídali Alonso (1:26,146) a Verstappen (1:25,602), jenž přečkal atak Hamiltona v dalším kole (1:25,820). V první pětce se drželi Pérez (1:26,360) s Gaslym (1:26,449), zatímco Bottas byl po probrzdění až desátý (1:27,285) před Sainzem (1:27,441).

V dalších vlně ostrých kol se Verstappen (1:25,300) udržel na prvním místě před svým úhlavním soupeřem v boji o titul Hamiltonem (1:25,552). Oba mají shodný počet 369,5 bodů, díky lepším dílčím výsledkům je na tom ale lépe Holanďan. Bottas (1:26,094) se dostal na čtvrté místo za Péreze (1:25,994), obě Ferrari (13. a 14.) i McLareny (11. a 12.) zůstávaly mimo první desítku.

Po půl hodině dostal Räikkönen přetáčivý smyk v nově upravené zatáčce č. 9, dokázal se nicméně vyhnout svodidlům, a tak to odnesly jen pneumatiky. Únikové zóny jsou v Abú Zabí naštěstí velkoryse prostorné. U Ocona se objevil problém s řazením, který se mu však s pomocí boxové zídky podařilo vyřešit.

