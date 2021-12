Zkušenosti podle Verstappena nehrají velkou roli. Se sezonou je spokojený už teď

Možná, že klíčovou roli budou nakonec hrát zkušenosti. V tom případě by byl ve značné výhodě Hamilton. Brit je v současnosti jedním z nejzkušenějších jezdců na roštu, dá se říct veteránem Formule 1. Svou první sezonu odkroužil v královně motorsportu před čtrnácti lety a dnes jej prakticky nic nerozhodí.

To Verstappen je stále ještě mladý junák, byť nutno podotknout, že i Holanďan už nasbíral pěknou řádku zkušeností. Do Formule 1 usedl poprvé v roce 2014 a první kompletní sezonu coby člen motoristické smetánky absolvoval o rok později. Nyní je to každopádně jeho první bitva o titul na této úrovni, v tom se s Hamiltonem měřit nemůže. Přesto si Verstappen nemyslí, že by právě tenhle aspekt hrál výraznou roli.

Max Verstappen v závodě v americkém Austinu | foto: Red Bull Content Pool

„Je to normální vývoj. Myslím, že Lewis je na tom nyní lépe než byl v letech 2007 a 2008, kdy bojoval o svůj první titul. Já se také cítím být lépe připravený ve srovnání s tím, když jsem do Formule 1 vstupoval. Jak jsem říkal, všechno se vyvíjí, tak je to ve sportu i v životě. Ale nemyslím si, že by zkušenosti hrály v našem případě výraznou roli," říká Verstappen.

„Pro Formuli 1 jde o dobrý rok. Pro fanoušky je zajímavé, když bojuje zkušený mistr světa proti někomu, kdo útočí na svůj první titul," pokračuje. Celkově je Verstappen s průběhem ročníku spokojený. Nic na tom nezmění ani fakt, pokud by nakonec řežbu o mistrovský titul prohrál.

„Měli jsme skvělý rok, to je zásadní. Moc jsem si to užil, zažili jsme spoustu intenzivních momentů. Když srovnám poslední dvě sezony, ta loni to bylo dost nudné. Většinu času jsem byl třetí a nemohl s tím nic moc udělat. Letos jsme ale naše auto vylepšili a v boji jsme až do konce. Jsem na náš tým hrdý, vlastně je jedno, kde skončíme, tak či tak to pro nás byl parádní rok," uzavírá.