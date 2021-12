Ecclestone větří kolizi Verstappena s Hamiltonem, pod větším tlakem je dle Schumachera Lewis

"Samozřejmě, že k tomu může dojít. Na takový duel jsme čekali dlouho. Kvůli tomu fanoušci sledují Formuli 1," popisuje Ecclestone před vyvrcholením sezóny. Na jezdce čekají poslední dva závody: tento víkend na novém okruhu v saúdskoarabské Džiddě a o týden později o kousek dál v Abú Zabí.

Napětí stoupá i u Red Bullu, jak připouští jeho odborný poradce Helmut Marko: "Intenzita tohoto boje o světový šampionát přesahuje všechno, co jsem dříve zažili."

Jeho svěřenec jde do finále s 8bodovým náskokem. "Je to polštář, ale nestačí to. Jde nicméně o bezpečnostní rozdíl pro strategický přístup k závodu a Max to rozhodně bude mít na mysli."

Max Verstappen vede šampionát, do konce zbývají 2 velké ceny | foto: Red Bull Content Pool

A jak to Marko vidí s případnou havárii obou hlavních aktérů na titul? "Když se setkají na trati, tak to je vždy velmi těsné. Nikdo se nechce vzdát, což je pochopitelné, protože to by morálně posílilo toho druhého," nevylučuje ani on možnost další kolize.

Mercedes podle něj nebude mít velký náskok ani díky výkonnějšímu motoru pro Hamiltona: "Nevidíme to tak. Jde o městský okruh, a pokud má Hamilton nějakou slabinu, pak k ní patří městské okruhy. Nebyl na čele v Monaku ani v Baku. Doufám, že v tomto trendu bude pokračovat," přeje si Marko.

Verstappen k závěrečnému souboji podle něj přistupuje uvolněně: "Max je velmi stabilní osobou, která má vlastní názory, prochází svou denní rutinou a drží si odstup od všech těch sociálních médií a soustředí se na to, co je pro něj důležité. Nemusí toho dělat moc jinak."

Lewis je podle Ralfa Schumachera tím, kdo by z případného souboje vycouval | foto: Red Bull Content Pool

Pokud by došlo na bitvu na ostří nože, tak jako první by v ní podle bývalého jezdce Ralfa Schumachera ubral plyn pilot Mercedesu: "Samozřejmě Lewis. Už to udělal v Brazílii, a to velmi zkušeně. Celá ta diskuse o penalizacích mi pak přišla trochu podivná, ale Hamilton si musí dávat na Maxe pozor z jednoduchého důvodu: on totiž vede."

"Doufám, že se v posledních dvou závodech objedeme bez nehod. Někteří lidé tvrdí, že by ji Max mohl zavinit, ale já v to opravdu nedoufám. Fanoušci navíc chtějí vidět, jak vyhraje lepší jezdec s férovým rozhodováním," komentuje Schumacher.

Max podle něj bude mít i psychickou výhodu: "Nakonec může prohrát a říct si: 'Inu, bylo to těsné a zkrátka to nevyšlo. Stále mám ale dost času se o to pokusit znovu.' To je u Lewise trochu odlišné. Podle mého názoru bude pod větším tlakem," dodává Schumacher.