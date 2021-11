Třetí trénink pro Bottase, Verstappen skončil třetí

Třetí volný trénink na VC Kataru provázelo slunečné počasí. Teplota vzduchu se pohybovala okolo 27 °C a trať byla vyhřáta na krásných 37 °C.

Prvním jezdcem na trati se stal Mick Schumacher, kterého následoval jeho týmový kolega Nikita Mazepin, ten byl ale zastaven svým inženýrem na výjezdu z boxové uličky pro technické problémy. Odpovědí bylo vyvěšení červených vlajek.

