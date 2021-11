Red Bull půjde po zadním křídle Mercedesu za každou cenu

Šéf stáje Christian Horner zopakoval, že nadále trvá podezření ohledně zadního křídla soupeře, konkrétně systému DRS, kvůli němuž byl Hamilton diskvalifikován po kvalifikaci na Interlagosu. Horner na tiskové konferenci před závodním víkendem v Kataru prohlásil, že pokud Mercedes použije stejné křídlo jako v Brazílii, podá Red Bull protest. V napjatém ovzduší tiskovky Horner upozornil na „zvláštní označení“ na zadním křídle typu W12, což je podle něj důkaz, že spoiler je nelegální.

Duel v Brazílii znamenal uvolnění emocí - hraje někdo nefér? | foto: Mercedes AMG F1 Team

„Budeme protestovat? Ano, rozhodně. Pokud budeme mít indicie, že auto je nelegální, podáme protest! Každému musí být jasné, že rychlosti na rovinkách, jejichž jsme byli svědky v Mexiku a Brazílii, nejsou normální. Jistě, nový motor Mercedesu má zvýšený výkon, ale rozdíl 27 km/h a značky na zadním křídle, které se prohýbalo…“ argumentoval na tiskovce Horner, sedící přímo vedle bosse stáje Mercedes, Toto Wolffa. „Je naprosto jasné, oč tu jde, proto apeluji na FIA, aby se ujistila, že je auto legální. Pokud není, podáme protest, neboť se domníváme, že soupeř nedodržuje pravidla. Budeme situaci sledovat – důležité je, co se během víkendu odehraje. Nejde jen o Katar, ale vše je relevantní i pro další dva okruhy, které nás ještě čekají. Nepochybuji o tom, že Mercedes vývoj našeho vozu pečlivě sledoval, takže se nemůže divit, že děláme totéž. Je rozehrána vysoká hra, je o všechno. Jak jsem řekl, chceme se jen ujistit, že půjde o férovou hru,“ pokračoval Horner.

Toto Wolff samozřejmě dostal také slovo a nikoho nemůže překvapit, že ohledně legality Mercedesu W12 nemá sebemenší pochybnosti: „Myslím, že jsem to uváděl pokaždé. Bojujeme tak, abychom konkurenci neposkytli žádnou výhodu. Pokud bychom propadli skepsi jen proto, že někdo něco řekl a uvidíte v tom hlavní příčinu, pak by bylo lepší všeho nechat. Ohledně konkrétního zadního křídla jsme byli kontrolováni čtrnáctkrát a FIA má k dispozici veškerou dokumentaci. Nic takového, co Red Bull předjímá, prostě neexistuje. Pro jejich klidné spaní můžeme jednu kopii poslat do Milton Keynes,“ pokusil se o lehký tón Wolff.

Kdysi se ti dva na sebe usmívali, teď už Wolff a Horner mají jiné starosti. | foto: Red Bull Content Pool

Na ta slova okamžitě reagoval Horner: „Jak tedy vysvětlíte ony značky na okraji zadního spoileru?“

„Podotýkám, že to je v povolené toleranci, takže nejde o nic, co by nebylo v pořádku,“ opáčil Wolff. „Nebo by si snad někdo dovolil objevit se na trati s nelegálním motorem nebo zadním křídlem? Svět je příliš průhledný. Určitě by vás naštvalo, kdybyste v týmu tak důkladně sledovaném, nedělali vše na sto procent legálně,“ obhajoval vůz Toto Wolff.

„Ptáte se, jestli naše auto je ve všech směrech v pořádku? Absolutně. Znepokojuje nás nárůst rychlosti, jenž od Maďarska exponenciálně roste? V posledních závodech určitě. Očekáváme, že kvalifikovaní pracovníci FIA splní svou povinnost a zajistí, že všechny vozy budou splňovat pravidla. Ta jsou složitým souborem, takže nezbývá než spoléhat na FIA, aby zajistila férový průběh závěru šampionátu – ať nakonec vyhraje kdokoli, nemělo by to být před komisaři nebo dokonce u odvolacího soudu. Musí se to stát na trati! Znovu opakuji, chceme pouze jistotu, že v posledních závodech budou auta pod pečlivou kontrolou a zcela podle pravidel – v sázce je opravdu velmi mnoho,“ horlil Horner.