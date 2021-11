Prohlášení po kvalifikaci: Hamilton je rád za poslední kolo

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo



Včera to pro mě vlastně bylo těžké. Ve čtvrtek a v pátek jsem se necítil dobře a během tréninků jsem se trápil. Včera jsem ztrácel, takže jsem musel opravdu hodně zamakat. Byl jsem tu včera do půlnoci a pracoval s inženýry, kteří také pracovali dlouho. Jsou to pracanti a našli jsme hodně oblastí, kde jsem se mohl zlepšit. Do třetího tréninku jsme připravili celkem dost změn a vypadalo to, že to funguje. Potom jsem to musel ukázat i v kvalifikaci, ale jsem rád za časování, poslali mě na trať, když nebyl žádný provoz. Poslední kolo bylo parádní. Opravdu hodně povedené. Od čtvrtka mě trápil žaludek, ale dnes jsem se cítil fantasticky. Včera jsem se dobře prospal, což je hodně znát.

Valtteri Bottas, 3. místo

Trošku jsem se trápil, obzvlášť v první zatáčce. Musíme se na to podívat, ale samozřejmě jsem do toho dal vše. Jsem trošku zmatený z toho, co se přes noc stalo s autem.

Toto Wolff, šéf týmu

To byla úžasná kvalifikace a Lewis předvedl neskutečné kolo. Je to výsledek tvrdé práce celého týmu, abychom pochopili auto, našli správné nastavení na tomto novém okruhu. Lewisovi se to podařilo. Včera nebyl moc spokojen, ale dnes měl skvělé auto, a zajel pole position dominantním stylem. Valtteri byl včera spokojenější a dnes něco chybělo, ale i tak můžeme být s výsledkem spokojeni. Oba jsou na čisté straně startovního roštu. Snad si to přeneseme i do závodu. Oba startují z čela, což je užitečné pro nás, ale jsem si jistý, že to opět bude těsné.

RED BULL



Max Verstappen, 2. místo

Myslím, že nám trošku rychlosti chybělo. Bylo to pro nás podle mě prostě o něco náročnější. Checo se ani nedostal do první desítky, takže to ukazuje, že se tu trápíme víc, než běžně. Ale i tak je to druhé místo, takže je stále o co hrát. Nicméně si přeji, abychom mohli bojovat víc.

Sergio Pérez, 11. místo

Je to zklamání, ale počítá se neděle a doufejme, že se zítra posuneme vpřed a podaří se nám minimalizovat škody. Opravdu doufám, že během závodu budeme silní a probojuji se polem, abych získal hodně bodů.

Christian Horner, šéf týmu

Max dostal z auta maximální výkon a zítra bude mít v první zatáčce příležitost. Bude to náročné sledovat někoho v závěsu, jsou tu rychlé zatáčky a uvidíme, jak to bude s předjížděním. Klíčových bude prvních 500 m.

AlphaTauri

Pierre Gasly, 4. místo

S kvalifikací jsem samozřejmě velmi spokojen, byla úžasná a jsem opět hned za Mercedesy a Maxem, což je skvělé! V posledním kole jsem dokázal zrychlit, zlepšil jsem se o jednu a půl desetiny, ale v zatáčce 15 jsem přejel obrubník, poškodil si přední křídlo a to způsobilo defekt přední pravé pneumatiky. Koneckonců to byla hodně dobrá kvalifikace a pro zítřek mám dobrou pozici. Alpiny jsou opět docela blízko, takže si myslím, že to bude další intenzivní bitva na trati.

Juki Cunoda, 8. místo

Myslím, že dnešní kvalifikace byla opravdu dobrá a jsem rád, že startuji z osmé pozice. Bylo nepříjemné, že jsem musel použít další sadu měkkých pneumatik, abych se dostal z Q1, takže mi pak chyběly v Q3, ale i tak jsem rád, jak to dnes probíhalo. Myslím, že v závodě bude těžké předjíždět, takže klíčový bude start. Pozitivní je, že jsme na tom všichni stejně, nikdo tady ještě nejel. Dnes večer se na závod připravím, jak nejlépe to půjdě a uvidíme, co se nám zítra podaří.

Jody Egginton, technický ředitel

Včerejší solidní výkon a tvrdá práce inženýrů, mechaniků a pilotů přes noc přinesly další dobrý krok vpřed. Oba jezdci toho dnes plně využili, což vedlo v těsné kvalifikaci k velmi dobrým pozicím na startovním roštu. Juki si tu vedl dobře, dnes se dokázal výborně dostat do TOP10, což vidím jako pozitivum. Pierre je doposud velmi silný a konzistentní v každé jízdě a tuto formu si přenesl i do kvalifikace, kde si vyjel zasloužené čtvrté místo. To je zvlášť potěšující, protože dostat vůz do správného okna na nové trati nemusí být zdaleka tak jednoduché. Poškození předního křídla, které si přivodil přejetím obrubníku, bylo nešťastné, protože měl rozjeté opravdu dobré kolo, rychlejší než předchozí. Budeme se k tomu muset ještě vrátit, abychom porozuměli různým faktorům, ale jak jsme viděli i u našich konkurentů, katarské obrubníky v rychlých zatáčkách jsou zde skutečným problémem. Vzhledem k tomu, že bitva o páté místo v Poháru konstruktérů je velmi těsná a Alpine dostala rovněž oba vozy do Q3, očekáváme zítra vyrovnaný závod, ale na tuto výzvu se těšíme.

Alpine

Esteban Ocon, 9. místo

Pro tým je to skvělý výsledek mít obě auta v Q3. Z mé strany nám dnes něco málo chybělo a máme nějaké věci k přezkoumání, abychom zjistili, kde nám chyběli a kde se můžeme zlepšit. Pravděpodobně toho dnes na stole zbylo trochu víc, protože jsem byl v Q3 v první zatáčce při získávání času trochu široký. Přesto jsme v Q3, což je skvělé, a víme, že body se rozdávají v neděli. Jsme stále v boji a zítra můžeme tvrdě bojovat, abychom nějaké body získali.

Fernando Alonso, 5. místo

Myslím, že celý víkend byl pro nás pozitivní. Vůz byl ve všech částech silný a zdá se, že si zde užívá vysokorychlostní zatáčky. Řekl jsem týmu, jestli mi dají dost paliva, jezdit celou noc a zítra ráno na ně počkám! Zdá se, že některé okruhy jsou pro náš balíček lepší než jiné a Katar se zdá být jedním z nich. Musíme analyzovat, proč nám tento výkon na jiných okruzích chybí. Ale body se získávají zítra, takže musíme maximalizovat naši startovní pozici. Startujeme na čisté straně startovního roštu a musíme si být vědomi několika různých strategií pneumatik.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Celý víkend jsme zde v Dauhá měli dobré tempo, takže je skvělé, že to můžeme proměnit v dnešní kvalifikaci s oběma vozy v Q3 a Fernandem v první pětce. Bylo tam několik smíšených strategií pneumatik a my jsme pro Q2 vsadili na měkké pneumatiky, což se ukázalo jako správná volba, protože jsme viděli, že mnoho našich konkurentů měnilo ve svých druhých průjezdech ze středních na měkké. Fernando byl se svým vozem velmi spokojen a jeho působivé první kolo v Q3 mu umožnilo zajistit si páté místo na startovním roštu. Estebanovu kvalifikaci ohrozil na začátku problém s brzdami, který se sice postupně zlepšoval, ale změnil jeho důvěru ve vůz, přesto se prosadil a dokázal dojet devátý. Celkově velmi pozitivní kvalifikační výsledek pro tým, který nás staví do boje o to, abychom zítra získali velké body. S Fernandem vedle Pierra [Gaslyho] na startovním roštu a Estebanem vedle Jukiho [Cunody] to bude vzrušující závod v boji o páté místo v šampionátu – takže se do toho pustíme!

McLaren

Lando Norris, 6. místo

S dneškem jsem velmi spokojený. Od 3. volného tréninku jsme se hodně zlepšili a v 6. pozici jsme ani nedoufali. Rozhodně mě to těší, zejména proto, že to nebylo snadné, ale bylo to pravděpodobně jedním z nejlepších kol, která jsem zajel v kvalifikaci po docela dlouhou dobu. Jsem spokojený se svou prací a také s tím, co jsme jako tým odvedli. To nám dnes pomohlo. Takže celkově pozitivní den. Nedostali jsme se do poslední části na střední směsi, což je jediné negativum – to nám zítra udělá život trochu složitější, než bychom chtěli, ale stále máme dobrou příležitost získat nějaké solidní body.

Daniel Ricciardo, 14. místo

Samozřejmě to dnes nebylo z hlediska pozic nejlepší. Rád bych byl konkurenceschopnější, ale jen jsem se snažil najít těch posledních pár desetin. Připadalo mi, jako kdybych to zkusil najít, trochu bych zde získal, ale v další části zatáčky o to přišel. Dostal jsem se trochu do patové situace, kde bych se mohl zlepšit. Takže ještě pár věcí, na které je třeba se podívat a na kterých pracovat a zjistit, kde je čas. Myslím, že je to všude trochu. Žádné velké chyby, jen mi v některých zatáčkách chybí půl desetiny navíc. Zítra se pokusíme něco udělat z místa, kde jsme. Máme zvolenou strategii, ale zjevně jsme daleko. Uvidíme, co dnes večer vymyslíme.

Andreas Seidl, šéf týmu

Smíšené pocity po 6. a 14. příčce v kvalifikaci zde v Losailu. Landovi se v kvalifikaci podařilo zlepšit průběžnou jízdu a zajel rychlé kolo, které nás katapultovalo na 6. příčku. Bohužel se nám na Danielově straně nepodařilo najít poslední desáté místo v Q2, což pro něj znamenalo P14.

Pro oba jezdce vypracujeme různé strategie, abychom postoupili v tom, co slibuje vzrušující první závod Formule 1 zde v Kataru.

Ferrari

Charles Leclerc, 13. místo

Obyčejně jsem dobrý v pochopení toho, co je s autem špatně. V kvalifikaci obzvlášť. To je jedna z mých silných stránek. Ale tentokrát je to hodně zvláštní. Prostě jsem neměl přilnavost, na žádném z kol. Nebyl to problém s vyvážením nebo něco podobného, jen jsem se trápil s přilnavostí. Musíme se na to podívat, jestli tam bylo něco podivného nebo ne. Pokud ne, rád pochopím, co jsem udělal špatně. Uvidíme. Ztrácel jsem asi pět nebo šest desetin v prvním sektoru a takové problémy jsem v tréninku neměl. Nevím, co to bylo. Pneumatiky prostě byly na limitu. Nevím, jestli se mi prostě jen nepodařilo dostat je do správného provozního okna před začátkem kola, prostě nevím a musíme najít vysvětlení. Byl jsem zmatený, když jsem slyšel v rádiu, že nám chybí sekunda. Myslím, že se něco pochopitelně pokazilo, ale nedokážu to vysvětlit. Možné je tu všechno, máme volnou volbu pneumatik a snad toho využijeme.

Carlos Sainz, 7. místo

Je to dobrý výsledek proti tomu, kde jsme byli včera. Hodně jsme ve druhé části zariskovali, když jsme jeli dvakrát na střední sadě, ale dostali jsme se dál do Q3 díky dobrému kolu. Start bude náročný, jsou kole mě piloti na měkké sadě, ale my se pokusíme, aby zítra naše strategie fungovala. Soustředíme se plně na závod!

Laurent Mekies, závodní ředitel

Náročná kvalifikace. ale zároveň bylo a je hlavním cílem porazit McLaren a výsledek ukazuje, že jsme hodně vyrovnaní. Carlos jel skvěle, dostal se do Q3 na střední sadě, jako jediný krom dvou týmů bojujících o titul. Byl to risk a vyšel. Uvidíme, jak to půjde zítra. Charles se s autem necítil spokojen a pokusíme se analyzovat, co se stalo. Je také nyní jasné, že má poškozené šasi, které musí být opraveno, což ovlivnilo chování auta. Mechanici tak stojí před náročným úkolem opravit auto včas. Neměli bychom zapomínat, že na novém okruhu se zkušeností sbírají kolo za kolem a i jedno kolo může znamenat velký rozdíl. Může se to ještě promíchat, navíc tu bude hodně záležet na spolehlivosti. My se ujistíme, aby všechny změny na voze byly v náš prospěch proti hlavním soupeřům. I přes náročný den máme příležitost zítra získat body.

Aston Martin

Sebastian Vettel, 10. místo

Myslím, že se tento víkend cítíme trochu konkurenceschopnější a celkově jsem měl dobrý den. V Q2 jsme dokázali porazit Ferrari, McLaren a dokonce i Red Bull, takže si myslím, že můžeme být šťastní.

Bohužel jsem se během svého posledního kola v závěrečné části kvalifikace setkal se žlutými vlajkami, které znemožnily jakoukoli šanci na zlepšení, což byla škoda.

Celkově to byla slušná kvalifikace a uvidíme, co dokážeme v závodě. Předjíždění je zde obtížné, ale ne nemožné a pro nás všechny to bude nová zkušenost

Lance Stroll, 12. místo

Vůz byl dnes skvělý, ale po nedostání se do 3. části kvalifikace o 1 desetinu jsem si pomyslel, že jsme mohli udělat o něco práce víc.

Výhoda startu z 12. pozice je v tom, že nám dává volnou volbu pneumatik pro závod. Uvidíme, jak z toho můžeme těžit, protože nám to nabízí více možností.

Trať je na řízení velice zábavná: je podobná Mugellu a Suzuce, je velmi rychlá a plynulá, takže by to měl být zajímavý závod.

Zástupce týmu se nevyjádřil.

Williams

George Russell, 15. místo

Jsem spokojen s tím, co jsme dnes předvedli, protože jsme se udrželi pár desetin před Alfou Romeo, což je náš hlavní rival, ale bohužel jsme dnes skončili příliš daleko od Q3. Bavil jsem se, ale je vždy škoda, když už nemůžete udělat další krok, zvláště když se vám povede hodně dobré kolo. V tom prvním jsem se snažil vytěžit co nejvíc z pneumatik, v Q2 jsme se pokusili maximalizovat výkon, ale už se nám to nepodařilo. Myslím, že předjíždění zítra bude těžké, ale jsou tu jedinečné podmínky a ještě nová trať, takže se těším na závod a uvidíme, co dokážeme.

Nicholas Latifi, 17. místo

Auto i pneumatiky byly dnes v pořádku, jízdu jsem si opravdu užíval, byla to pro mě vlastně jedna z nejzábavnějších kvalifikací roku. Je trochu zklamáním, že se to neodrazilo v tempu, zvláště když je zřejmé, že kvalifikační pozice bude pro zítřejší závod klíčová. Je pozitivní, že se postavíme po bok našich hlavních konkurentů. Předjíždění tu bude asi hodně náročné, zvláště v posledních zatáčkách, ale uvidíme, co půjde udělat, abychom získali nějaké pozice.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu vozů

Absolvovali jsme tu slušný den. Podmínky ve třetím tréninku byly lepší, než jsme očekávali, takže před kvalifikací jsme mohli zvládnout užitečné poznatky. Změny, které jsme přes noc provedli na autě, plus změna povětrnostních podmínek nám umožnily vylepšit tempo naší FW43B. Oba piloti byli po posledním tréninku spokojení a v kvalifikaci si věřili.

Mysleli jsme, že na kvalifikačních pneumatikách zvládneme měnící se režim. Oba vozy v Q1 zvládly více kol na každé sadě. I když u Nicholase to docela nefungovalo, George se dostal do Q2 se dvěma novými sadami měkkých kvalifikačních pneumatik. Rozhodli jsme se ho vyslat na volnou trať, aby měl volná přípravná kola. Fungovalo to dobře, přestože jsme nakonec nedokázali postoupit z 15. místa jen o pár desetin za McLarenem, Ferrari a Aston Martinem, což byl nakonec slušný výsledek.

Naše pozornost se nyní soustředí na závod, pravděpodobně se pojede za stejných podmínek jak kvalifikace. U nové trati v kalendáři F1 stále panuje určitá nejistota ohledně chování pneumatik během celé Grand Prix, tím pádem nebude lehké určit strategii. Těšíme se na duel s Alfou ROmeo, ale vzhledem ke včerejší vysoké spotřebě paliva jsme neztratili z dohledu ani vozy bezprostředně před námi. Za posledních 48 hodin jsme viděli poměrně velké množství poznamenaných vozů, takže zítra to může být dlouhý vyčerpávající závod s důrazem na trpělivost.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen, 16. místo

Předvedli jsme tu to nejlepší, co jsme mohli, nebylo to špatné kolo, a určitě není žádný konkrétní problém, na nějž bychom mohli ukázat. Z hlediska nastavení auto špatné nebylo, jen jsme nedokázali být dostatečně rychlí, což se odrazilo v konečném čase. Trať byla doposud nejlepší, tak bude zajímavé, jak se zítra závod vyvine. Začínat tak vzadu není ideální, ale stalo se, takže se pokusíme zlepšit. Předjíždějí není jednoduché, ale to je v podstatě stejné skoro všude, kde jezdíme, tak uvidíme, co z toho vyleze.

Antonio Giovinazzi, 18. místo

V kvalifikaci byl můj pocit ohledně vozu nejlepší za celý víkend, ale na Q2 to nestačilo. Nebyla to nejlepší zkušenost, zdá se, že jsme se trápili i v tréninku, ale pořád jsem doufal v lepší výsledek. Místo toho začneme zezadu, na trati, kde pronásledování a předjíždění není nejjednodušší. Nebude to jednoduchý závod, ale nikdy neříkej nikdy, vydáme ze sebe maximum a uvidíme, jestli se nám zítra povede dobrý výsledek. Trať se dnes hodně měnila a jestli to bude pokračovat, znamená to, že do hry vstoupí různé strategie. První kolo na nové trati by také mohlo přinést nějaké překvapení, takže uvidíme, jestli se nám podaří dostat se víc dopředu.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnešní večer byl zklamáním, zvláště po několika opravdu slibných výkonech v posledních závodech. Bohužel jsme nebyli dost rychlí, abychom postoupili z Q1, což nám v zítřejším závodě ztíží život. Přesto je to nová trať a strategie může hodně znamenat, zvláště když se trať pořád vyvíjí. Bude to dlouhý závod a my hodláme bojovat do samého konce.

Haas

Mick Schumacher, 19. místo

Je to zábavná trať - rád tu jezdím a rozhodně si musím zvyknout na noční jízdu. Věděli jsme, že to bude těžké, ale celkově jsem spokojený. Maximalizovali jsme to, co bylo možné u času a kolo, splnili naše cíle a možná je i trochu překročili. V poslední zatáčce bylo vždy plno, jak to v posledním sektoru bývá. Každý si chce připravit v poslední zatáčce rychlé kolo, ale nikdo se nechce vzdát pozice, takže se tam všichni skládáme. Jako tým jsme to zvládli dobře, což mě velice těší.

Nikita Mazepin, 20. místo

Myslím, že jsem na nové trati odjel asi deset kol. To, co tým udělal, aby připravil v tak krátkém čase vůz - změnili doslova vše, co se změnit dalo - bylo skvělé. Byl to zázrak, na kterém se podílela nejen moje část garáže, ale i Mickova. Bylo to od nich velmi speciální, ale nic to nemění na faktu, že kvalifikace byla těžká.

Günther Steiner, šéf týmu

Oceňuji snahu celého týmu dostat Nikitu po potížích ve třetím tréninku znovu na trať - vyndali jsme motor a znovu ho nasadili, vyměnili kabeláž a všechno, co se týkalo elektroniky. Je evidentní, že se těžko jezdí, když za víkend absolvujete nějakých 15 kol a pak jdete do kvalifikace. Alespoň těch pár jsme zvládli. Od Micka to byl velmi dobrý výkon, přiblížil se soupeřům před námi, blíž než kdy předtím. Je to velmi slibné s ohledem na dlouhodobou budoucnost. Zítra se pokusíme vytěžit co nejlepší umístění.