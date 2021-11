Hamilton předvedl v kvalifikaci dominantní výkon, Gaslymu patří druhá řada

V prvním kvalifikačním segmentu ukazovaly dobrou formu oba Mercedesy. Zdá se, že Red Bull v Kataru opravdu není tak rychlý jako jeho úhlavní soupeř v boji o tituly. Verstappen ztrácel na Stříbrné šípy po prvním pokusu více než čtvrt sekundy. Střed pole byl velmi vyrovnaný. Patřili do něj piloti Ferrari, McLarenu, AlphaTauri a Alpine. Závěr výsledkové listiny patřil tradičně Williamsu, Alfě Romeo a Haasu.

Komplikace potkaly Norrise i Leclerca. Ředitelství závodu odebralo oběma pilotům jejich rychlá kola kvůli překročení limitů trati. Trápil se Mazepin, Rus neabsolvoval vzhledem k technickým problémům na jeho voze druhý ani třetí trénink a bylo to vidět. Mazepin ztrácel na Schumachera přes dvě sekundy.

Do Q2 se nakonec nepodívali, Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher a Mazepin.

Hamilton is flying!



He improves on his previous time and holds onto pole with a. 1:20.827 ⏱#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/vtfhdwLsZA