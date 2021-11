Ve druhém tréninku nejrychlejší Bottas, Mercedes má převahu

Druhý trénink na GP Kataru přinesl už od počátku na tratu mnoho vzruchu. Silné časy zajížděly Red Bully a Mercedesy, to se koneckonců očekávalo. Rakouská stáj bude spoléhat na technickou pasáž okruhu, ve které by měla být nejsilnější, Mercedes bude mít podle všeho nejlepší maximální rychlost. Christian Horner si myslí, že Stříbrné šípy jsou na konci rovinky o sedm kilometrů za hodinu rychlejší.

Navíc se zdá, že na katarském okruhu by předjíždění nemuselo činit zásadní potíže, takže kvalifikace možná nebude tolik zásadní, jak na některých jiných okruzích. Jdeme každopádně do velké neznámé, protože v Kataru se ještě nikdy GP Formule 1 neuskutečnila.

V rámci kvalifikačních simulací byl nejrychlejší Bottas, před Gaslym a Hamiltonem. Verstappenovi patřila čtvrtá příčka. Slušnou formu AlphaTauri potvrzoval také sedmý Cunoda. V první desítce byly rovněž Pérez, Vettel, Norris, Stroll a Sainz. Závěr výsledkové listiny patřil už tradičně vozům Williamsu a Haasu. Zklamáním je zatím rychlost Alpine, ani jeden z modrých vozů neatakoval pozice v elitní desítce.

Tak či tak nás čeká zajímavý závodní víkend. Vzhledem k tomu, že týmy nemají na nové trati dostatek dat, bude kvalifikace a hlavně závod tak trochu krokem do neznáma. Momentálně to však vypadá, že minimálně kvalifikační potenciál je u Mercedesu o něco větší než ten u Red Bullu. Pokud by tomu tak opravdu bylo, je to v rámci bitvy o titul další zápletka.

GP Kataru (Losail International Circuit) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,148 2. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:23,357 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:23,498 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:23,570 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:23,632 6. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:23,705 7. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:23,735 8. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:23,787 9. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:24,020 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:24,033 11. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:24,041 12. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:24,056 13. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:24,095 14. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:24,135 15. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:24,631 16. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:24,954 17. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:25,072 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:25,209 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:25,575 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team -

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ