Do posledního kola měl na svém kontě nejrychlejší pokus Lewis Hamilton, jenž stahuje ztrátu na Maxe Verstappena, jenž dnes za ním dojel druhý. Mexičan však zajel do boxů pro čerstvé pneumatiky, aby svému týmovému kolegovi i Red Bullu pomohl.

Mercedes s Valtterim Bottasem již zareagovat nemohl. Nemohl zareagovat ani dříve, protože by tím přišel o třetí příčku v závodě (Pérez by pak do boxů pro čerstvé pneumatiky nezamířil).