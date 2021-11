Kvalifikace patřila Hamiltonovi, Verstappen ztratil skoro půl sekundy

Jako první si kvalifikační čas připsali piloti Ferrari, přičemž Sainz byl mírně rychlejší než Leclerc. Rudé vozy však okamžitě přeskočil ve skvělé formě jedoucí Gasly. Následovali další piloti. Sklvěle se jevil Mercedes a hlavně Hamilton, který byl v úvodu kvalifikace o půl vteřiny rychlejší než druhý Verstappen.

Rozdílná nálada byla u Ferrari, zatímco Sainzovi patřila druhá příčka, Leclerc o svůj nejrychlejší čas kvůli překročení traťových limitů přišel. Monačanovi proto průběžně patřila až osmnáctá příčka. Závěrečné minuty Q1 přinesly hektickou podívanou, do prostřední části se nakonec neprobojovali Stroll, oba Williamsy a oba Haasy. Za zmínku stojí skutečnost, že Nicholas Latifi dokázal v kvalifikaci poprvé porazit George Russella.

V prvních pokusech prostředníhio kvalifikačního segmentu zajel nejlépe Verstappen, za ním se seřadili Gasly, Bottas a Leclerc. Hamiltonovi byl kvůli překročení traťových limitů smazán čas. Brit si spravil chuť ve druhém ostrém pokusu, v němž byl o dvě desetiny rychlejší než Verstappen. Do Q2 by se v dvě minuty před koncem vyměřeného času neprobojovali Ocon, Vettel, Cunoda a obě Alfy Romeo. Stejná skupina jezdců nakonec neprošla do závěrečné kvalifikační části.

Ve třetí části zajel nejlépe Hamilton před Verstappenem a Bottasem. Brit dokázal vytěžit ze zbrusu nové pohonné jednotky, kterou mohl zatížit na maximum. Kvalitně si počínal také Gasly a Ferrari znovu potvrdilo, že jeho vůz je v závěru sezony lepší než ten McLarenu, oba piloti Scuderie totiž skončili před svými britskými rivaly.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:07,934 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:08,372 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:08,469 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:08,483 5. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:08,777 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:08,826 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:08,960 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:08,980 9. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:09,039 10. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:09,113 11. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:09,189 12. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:09,399 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:09,483 14. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:09,503 15. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:10,227 16. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:09,663 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:09,897 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:09,953 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:10,329 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:10,589

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ