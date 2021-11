PROHLÁŠENÍ po sprintu: Bottas a Sainz vydělali na měkkých pneumatikách

Mercedes

Valtteri Bottas, 1. místo

Bylo to dobré, jsem spokojený. Povedl se mi start, což se ukázalo jako klíčové, pak už jsem to kontroloval. Zítra chci vyhrát.

Lewis Hamilton, 5. místo

Po vyslechnutí verdiktu sportovních komisařů jsem byl zdrcený, ale nemůžete dovolit, aby vás to srazilo na dno. Takže jsem se snažil odvést mechaniky a inženýry tu nejlepší možnou práci. Zůstávali jsme pozitivní, bojovali jsme. V zaváděcím kole, když jsem byl poslední, jsem si říkal, že desáté místo by bylo pěkné, a tak jsem tlačil na maximum. Jel jsem na hraně a s výsledkem jsem spokojený.

Toto Wolff šéf týmu

Někdy je fajn, když můžete po všech těch politických útrapách v tomto sportu sledovat skvělé závody. Valtteri byl dnes skvělý, všechno si kontroloval, ten druhá na něj neměl. Lewis předvedl po startu z posledního místa patnáct předjetí, aby skončil pátý. To byla skvělá jízda. Co se týče penalizace, naše auto bylo kontrolováno včera a dvě hodiny před startem sprintu dostaneme informaci, že jsme diskvalifikovaní. To je za mě nehoráznost, ze které jsme zklamaní. V minulosti jsme viděli, že týmy dostali zelenou k opravě tohoto druhu poškození v režimu parc fermé, mimochodem, stalo se tak v obou předešlých závodních víkendech. Věříme, že naše křídlo bylo poškozené na trati, ale místo toho, abychom ho mohli opravit, tak jsme byli nahlášeni, že porušujeme pravidla. Sportovní komisaři pak dělali už jen svou práci. Jejich rozhodnutí musíme respektovat, neodvoláme se, protože by to ohrozilo výsledky celého závodního víkendu. Na závod se těšíme, víme, že tady dokážeme předjíždět, i když zítra to bude v teplejších podmínkách něco jiného než dnes.



Red Bull

Max Verstappen, 2. místo

Střední pneumatiky nám na startu moc nepomohly, Valtteri měl nejměkčí, které se v prvních kolech ukázaly jako lepší, my ale nechtěli riskovat, proto jsme zvolili střední. Celkově jsem spokojený, zítra to zkusíme znovu.

Sergio Pérez, 4. místo

Na startu se před nás dostal Sainz a já si myslel, že jej předjedu zpět celkem snadno. Nestalo se. On totiž dokázal vždy velmi dobře vyjíždět z poslední zatáčky, zatímco mě v závěsu odcházely pneumatiky. Navíc byla maximálka Ferrari dnes velmi dobrá a já nechtěl zbytečně riskovat. Zítra budu riskovat rozhodně víc, protože v sázce bude víc bodů. Chci se zítra posunout dopředu, věřím, že v závodě budeme silnější.

Christian Horner, šéf týmu

Dnes jsme získali dva body do bitvy o šampionáty, které jsou životně důležité. Co se týče rychlosti Mercedesu, není to překvapení. Začalo to v Turecku a v Mexiku byli na rovinkách o 14 km/h rychlejší než my. V tomhle se s nimi nikdo nemůže měřit. Zítra to bude jiný závod, bude dost teplo, takže strategie bude klíčová. Soustředíme se sami na sebe, potřebujeme dobrý start a pak se uvidí. Stát se může všechno.



Ferrari

Carlos Sainz, 3. místo

Na základě analýzy našich dat jsme pro sprint zvolili nejměkčí sadu pneumatik, což se ukázalo jako správné rozhodnutí. Samozřejmě, že zítra, když bude tepleji, tak to bude asi jiné, ale dnes fungovala červená pneumatika velmi dobře. Povedl se mi start, pak jsem bojoval s Pérezem, bylo to zábavné. Třetí místo je dobrá výchozí pozice pro zítřek.

Charles Leclerc, 7. místo

Před závodem máme ještě nějakou práci, abychom pochopili, proč nebyly střední pneumatiky takovou výhodou, jak jsme očekávali. Možná, že na začátku poskytovaly menší výhodu, ale myslím, že když teploty klesly, tak jsme se na nich opravdu trápili. Musíme něco vymyslet. Každopádně závod je až zítra a uděláme všechno pro to, abychom se probojovali pořadím.

Laurent Mekies, závodní ředitel

Carlos zajel skvěle, získal jeden mistrovský bod, který nám pomůže v boji s McLarenem. S vozem dosáhl během víkendu pokroku, neustále se zlepšoval a tady je vidět výsledek. Během prvního kola skvěle zaútočil na Péreze, načež dokázal třetí pozici parádně bránit. Třebaže měl soupeř DRS, které mu poskytovalo výhodu. Charles odstartoval na středním obutí, ale s autem nebyl zcela spokojený, kvůli čemuž ztratil jednu pozici. Nicméně díky penalizaci bude zítra startovat šestý. Musíme auto vylepšit tak, aby z něj mohl dostat maximum. Zítra čekáme těžký závod, kde sehrají důležitou roli pneumatiky.



McLaren

Lando Norris, 6. místo

Byl to pro nás dobrý den, ve kterém jsme získali dvě pozice na úkor Ferrari a AlphaTauri. Hlavně s ohledem na bitvu s Ferrari je důležité, že se nám podařilo dostat před jedno z nich, i když naše tempo nebylo tak dobré jako to jejich. Na našem voze stále existuje prostor pro zlepšení, přes noc se na to podíváme a zítra na to budeme tlačit ještě víc.

Daniel Ricciardo, 11. místo

Start byl dobrý, ale poté jsme přišli o nějaké pozice. Je to škoda, ale poučím se a zítra budeme makat na tom, abychom se posunuli dopředu.

Andreas Seidl, šéf týmu

Dnes máme smíšené pocity. Lando zajel skvěle, předjel Gaslyho a Leclerca, což mu umožnilo získat šesté místo. Daniel byl v první zatáčce zablokovaný a naopak pozice ztratil. Ve zbytku závodu pak uvíznul v DRS vláčku. Celý tým dnes pracoval velmi dobře, pozitivní je, že máme tempo na to, abychom bojovali s vozy kolem nás. Těšíme se na vzrušující závod.



AlphaTauri

Pierre Gasly, 8. místo

Dnes jsem odstartoval příšerně, v první zatáčce jsem ztratil tři místa - prostě jsem nebyl dost rychlý, abych se vrátil zpět před Ferrari a McLaren. Zjevně to nebyl začátek, jaký jsme očekávali, takže musíme zjistit, co půjde zítra udělat lépe. Nebyl to nejjednodušší den, zvláště když posledních pár kol na měkké směsi bylo opravdu těžkých. Ale jak víme, až do šachovnicové vlajky nelze hovořit o konci, takže si dnes večer probereme strategii a uděláme vše, co je v našich silách, abychom zítra uspěli.

Juki Cunoda, 15. místo

S dneškem nejsem spokojený. V prvním kole jsem přišel o příliš mnoho pozic a poté se mi nedařilo maximalizovat výhodu měkkých pneumatik. Vzhledem k formátu tohoto závodního víkendu jsem tu neabsolvoval tolik kol, ale dnes jsem se hodně poučil a mohu si z toho odnést zkušenosti, abych si je ještě před zítřejším závodem řádně prošel.

Guillaume Dezoteux, vedoucí výkonu vozů

Dnes ráno jsme v druhém tréninku zvládli důležitý program, podařilo se nám porovnat střední a měkké směsi na obou vozech. Vyzkoušeli jsme si také zastávky v boxech, což je užitečné jak pro jezdce, tak mechaniky jako nácvik pro zítřejší závod. Ovšem výběr pneumatik pro sprint byl hodně komplikovaný a provázely ho vzrušené debaty. Pro Jukiho byla volba jasná, měkká směs mu měla pomoci zaútočit od samého začátku, ale u Pierra to bylo méně jednoduché. Na čtvrtém místě jsme museli rozhodovat mezi dobrým startem na červených nebo konzistentnějším závodem na žlutých pláštích, na nichž by měl být výkon v posledních kolech lepší.

Bohužel to nedopadlo dobře. Oba vozy přišly o důležité pozice hned zpočátku, přestože použily nejměkčí dostupnou směs - když se situace stabilizovala, očekávaná rychlost se nedostavila. Pierre nakonec skončil před oběma vozy Alpine, což je pro zítřejší závod důležité - Juki nakonec v samém závěru přišel o jednu pozici ve prospěch Strolla. Dnes večer podrobně zanalyzujeme data, abychom pochopili, proč jsme dnes odpoledne čelili větším problémům a jak přistoupit k zítřku. Závod bude těžší, protože ho zahájíme více zezadu, ale pořád máme šanci získat důležité body.



Alpine

Esteban Ocon, 9. místo

Dnes to bylo dobré a sprint se nám, myslím, povedl. Byl jsem spokojený s tím, jak se vyvíjel a pro zítřek jsme si vybudovali dobrou pozici. Po velmi dobrém startu jsem získal několik míst v zatáčkách 1 a 2 a poté jsem většinu času hnal před sebou AlphuTauri. Dnes to bylo velmi pozitivní a před zítřkem to je dobré znamení. Vůz působí konkurenceschopně, takže naším cílem je pokračovat stejně i v závodě. Rychlost vypadá slibně, na zítřek máme navíc volnou volbu pneumatik, takže zhodnotíme naše možnosti a uvidíme, co půjde v závodě udělat.

Fernando Alonso, 12. místo

Odstartoval jsem na středně tvrdé směsi a možná to pro začátek závodu nebylo nejlepší řešení, ale rozhodli jsme v týmu rozdělit strategii. V první zatáčce jsem ztratil několik pozic a pak jsem po zbytek sprintu uvízl uprostřed pole. Těžko se tu předjíždí a k posunu musíte mít už slušně navrch. Myslím, že když auta seřadíte podle výkonu, skončí na předpokládaných pozicích. Vidět Hamiltona, jak se prodírá startovním polem bylo pro fanoušky určitě zajímavé a navíc to prokázalo, co by se s tímto formátem dalo případně dělat. Body jsou v sázce zítra, takže nás dnešní výsledek nesmí příliš zklamat. Musíme mít jistotu, že dobře odstartujeme, protože to na závod může mít velký vliv.

Alan Permane, sportovní ředitel

Celkem to pro nás byl dobrý sprint. I když z výchozího devátého a desátého místa nakonec máme deváté a dvanácté, což nevypadá příliš optimisticky, zvláště pro náš boj o mistrovské body. Tempo vozu vypadalo mnohem více konkurenceschopné. Oba jezdci cítili, že jsou jejich auta rychlá a byli spokojeni s nastavením. Mysleli jsme, že trochu potrápíme Hamiltona, ale dostal se přes nás mnohem rychleji, než jsme čekali. Esteban odstartoval dobře, ale po celý sprint se držel za Gaslym - po dvou nebo třech kolech cítil, že by ho mohl přejet. Je to dobré znamení pro zítřek, protože závodu bude delší a tím přibude příležitostí. Dnešek byl vodítkem pro zítřejší klání. Ještě nedávno jsme AlphaTauri nestačili rychlostně, dnes jsme se jim vyrovnali. Naším cílem je zítra tohoto soupeře zdolat - uděláme pro to vše, co je v našich silách.



Aston Martin

Sebastian Vettel, 10. místo

Začátek byl dobrý, ale musel jsme tvrdě bojovat, abych za sebou udržel jiné vozy, například Ricciarda. Začali jsme na tvrdších pneumatikách, takže jsme v závěru byli o něco rychlejší než ti na měkkých. To nám pomohlo, stejně jako skutečnost, že jsem jel ve vláčku a měl k dispozici DRS. Zítra to bude podobné jako dnes, budeme muset tvrdě bojovat, abychom získali body, protože za námi je několik rychlejších vozů, včetně Lewise Hamiltona.

Lance Stroll, 14. místo

Pro zítřek jsme získali jedno místo k dobru, takže fajn. Start byl docela nuda, tam se kolem nás nedělo moc akce, nakonec se mi ale podařilo dostihnout Cunodu, který v závěru sprintu trpěl na softech. Nemohl využít DRS, čehož jsem využil a protože naše střední pneumatiky fungovaly celkem dobře, předjel jsem ho. Start na pneumatikách medium byl proto podle mě dobrou volbou. Není snadné tu předjíždět, takže zítra to bude těžký závod, my v něm ale chceme body.



Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, 13. místo

Výsledek sprintu není špatný, třinácté místo není nejlepší, ale můžeme odtud dobře zaútočit. Jsem šťastný, jak sprint dopadl a těším se, co zítra předvedeme. Co se týče incidentu s Kimim, je škoda, že jsme se potkali; vlastně ani nevím, jak se to přihodilo. Na rovince jsme byli tři, šel jsem na vnitřní stranu a pak jsem najednou uviděl Kimiho mimo trať. Dotkli jsme se koly, snažil jsem se tomu vyhnout, ale vlastně jsem nemohl dělat nic jiného, byl jsem na vnitřní straně a brzdil jako obvykle. Bohužel jsem si odnesl také menší poškození křídla, což mi v poslední zatáčce působilo značnou nedotáčivost. Teď už se ale soustředíme na závod, vydáme ze sebe zase to nejlepší. Závod v Brazílii bývá vždy vzrušující, navíc je těžké cokoli očekávat.

Kimi Räikkönen, 18. místo

Dobře jsem odstartoval a myslel si, že ještě dosáhnu nějakého zlepšení, ale pak přišel kontakt s Antoniem. Předjížděl jsem Alonsa, on šel na vnitřek a když jsme byli v první zatáčce, pořádně jsem neviděl, co se na vnitřní straně děje. Asi to byl jen lehký kontakt, ale stačil k tomu, abych se otočil, to je asi tak všechno. Pro zítřejší závod mi to samozřejmě nijak nepomohlo. Z osmnáctého místa to není nikdy jednoduché, ale udělám všechno, co je v mých silách, aby ten závod měl nějaký smysl.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Odvedli jsme dobrou práci a zpočátku to vypadalo velmi slibně, ale jen do kontaktu Antonia s Kimim. Oba udělali na Alonsa dobrý manévr, takže je škoda, že mezi nimi došlo v první zatáčce ke kontaktu, protože tím Kimi spadl zase na konec startovního pole. Zbytek sprintu už byl jednoznačný, pozice až do konce zůstaly statické, byla tu šance se s oběma vozy posunout o jedno místo dopředu. Výsledek tak v nás zanechává smíšené pocity - s Antoniovým umístěním jsme spokojeni, zklamaný Kimi po tomto kontaktu přišel o hodně míst.



Williams

Nicholas Latifi, 16. místo

V dnešním sprintu nám chyběla rychlost, takže jsem nemohl nikoho před sebou ohrozit. Kdybychom jeli ještě jedno kolo, mohl jsem se dostat před Cunodu, ale naše největší problémy byly s pneumatikami. Zítra to bude dlouhý závod, ale tady v Brazílii se toho může přihodit hodně, takže musíme být připraveni, jestli nedostaneme nějakou příležitost a plně ji využít.

George Russell, 17. místo

Několik duelů jsem svedl, ale bohužel to pro nás byla dost nepovedená záležitost. V krátkých stintech je těžké získat nějakou výhodu prostřednictvím pneumatik, což by vám dalo šanci předjíždět. Myslím, že zítra budou různé strategie, nabízející příležitosti, ale celý víkend se pereme o vyšší rychlost, takže uvidíme.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu vozů

Bylo to pro nás relativně jednoduché. Získali jsme místo na úkor Räikkönena a nezaznamenali jsme žádné poškození našich aut. Výběr pneumatik byl dobrý, přičemž ti, co startovali na nejměkčí směsi, měli v závěru dost potíží. My se rozhodli u obou pilotů pro středně tvrdé; ty i v samotném závěru fungovaly. Bohužel to chtělo ještě jedno kolo, abychom mohli zaútočit na Giovinazziho a Cunodu. Zítřejší závod se pojede za docela jiných podmínek než dnešní sprint, vysoká teplota trati bude vyžadovat odlišný přístup k pneumatikám. Zítra očekáváme celou řadu strategií - pokud se nám naskytne nějaká šance, musíme ji využít.



Haas

Mick Schumacher, 19. místo

Ze zpětného pohledu jsme mohli možná použít rychlejší strategie, ale chtěli jsme si být jisti dobrým startem a prvním kolem, což se nám povedlo, ale také jsme nikoho nepředjeli. Tentokrát to zkrátka nevyšlo, ale máme další pokus. Celkově to byla lekce, jak nakládat s měkkými pneumatikami, víme, co si můžeme dovolit. Nic není ztraceno, závod je až zítra.

Nikita Mazepin, 20. místo

Jeli jsme na pneumatice C4, což byl určitý hazard. Myslím, že prvních pár kol bylo docela dobrých. Hodně těsně jsem se přiblížil Nickovi, čtyři zatáčky jsme bojovali bok po boku. Cítil jsem, že nastal čas na správnou reakci, ale bohužel mi v té chvíli odešly zadní pneumatiky. Pokoušel jsem se využít svou šanci, ale skutečně to nešlo - na trati tohoto schématu je pro nás obtížně bojovat s týmy jako Alfa Romeo nebo Williams.

Günther Steiner, šéf týmu

Začátek vypadal hodně dobře, téměř jsme předstihli jeden Williams, ale pak už to zkrátka nestačilo. Start na měkké směsi byl dobrou volbou, snažili jsme se dostat dopředu, nepodařilo se to a pak už jsme jen klesali. Ovšem odstup od soupeřů byl menší než obvykle, což je povzbuzující, ani jeden pilot nechyboval. Snažili jsme se jít s pneumatikami na samotný limit a proto nastaly potíže vzadu, kde se gumy přehřívaly. Oba piloti dovezli vozy v pořádků do cíle, takže jsme na zítřek připraveni.