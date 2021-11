GP BRAZÍLIE: Hamilton vítězstvím podtrhl své gala představení v Jižní Americe

Okruh nesoucí neoficiální jméno Interlagos (v portugalštině "mezi jezery"), jinak věnovaný výbornému pilotovi José Carlosu Pacemu (tragicky zahynul v roce 1977) byl po včerejším sprintu nažhaven na další velkou podívanou. Hamilton sice stál díky penalizaci až na 10. pozici, ale po jeho strhující jízdě v prequelu dnešní Grand Prix, kdy během 24 kol získal 15 míst většina čekala, že dojde na tuhý duel mezi oběma adepty na mistrovský titul. Pod bezmračným nebem a na trati sálající 55°C vyrazilo celé startovní pole do závodu na středně tvrdé směsi, pouze Juki Cunoda zkusil jako sám voják v poli nejměkčí pneumatiky.

Bottas tentokrát nezvládl start tak dobře jako před necelými čtyřiadvaceti hodinami, v zatáčce 2 navíc střihl trochu víc vnitřní obrubník, čehož využil na rovince mezi zatáčkami 3 a 4 Pérez, dostal se do Finova závětří a za zatáčkou 4 už měl Red Bull obsazená první dvě místa. Hamilton se dokázal během prvního kola dostat na sedmou příčku, z níž pak kolo za kolem odsouval dozadu své soupeře: Vettela (2. kolo), Sainze jr. (3.), Leclerca (4.) a v nájezdu do 6. kola mu na cílové rovince Bottas téměř zastavil, aby se Lewis dostal dopředu.

V 7. kole vyslalo vedení závodu na trať safety car, protože po kolizi Cunody a Strolla (4. kolo) bylo v zatáčce 2 na trati hodně nebezpečných úlomků Japoncova předního křídla. Vozy tak dvakrát projely boxy a nájezd do 10. kola už byl restartem. Ovšem netrvalo dlouho a v zatáčce 2 připravil Räikkönen o přední spoiler Schumachera, takže od 12. do poloviny 14. kola jeli piloti v režimu virtuálního safety caru. Hamilton pak mílovými kroky stahoval Péreze, jenž žádal boxovou zídku, aby Verstappen počkal a dal mu možnost výhody DRS - Horner & spol. na tuto prosbu nereagovali. Hamilton poprvé zaútočil v 18. kole a před zatáčkou 1 byl před Mexičanem, ale ten mu v druhé DRS zóně předjetí vrátil. O kolo později už Lewis měl připravený útok lépe a Checo už odpovědět nedokázal.

Následovaly výměny pneumatik: Hamilton 27. kolo, Verstappen 28. kolo, ale do závětří Holanďana se Lewis nedostal, tak trochu i kvůli Ricciardovi, jenž se v té chvíli vyskytoval před ním. Následoval taktický druhý stint a když se začalo spekulovat, jaké pneumatiky nasadit do poslední části, Verstappen zahájil jako první ze špice druhé výměny (41. kolo). Následoval Bottas (42.), Pérez (43.) a konečně Hamilton (44.), mající po výměnách ztrátu na první příčku 2,6 vteřiny. Oba piloti Mercedesu si nebyli jisti volbou tvrdých pneumatik, Bottas dokonce do vysílačky prohlásil, že tým tím zahodil šanci na pohodlné double vítězství.

Faktem ale bylo, že po čtyřech kolech už byl Hamilton na dostřel Verstappena - první jejich tvrdý duel nastal ve 48. kole, kdy Lewis mezi zatáčkami 3 a 4 v režimu DRS Verstappena překonal, ale Max agresivním manévrem donutil Lewise vyjet z trati, on sám samozřejmě mířil stejným směrem. Vrátili se na dráhu bez zjevného poškození, jenom přidělali vrásky stewardům, kteří se incidentem začali zabývat. Nakonec ho zhodnotili jako akci nepotřebující další postih. Hamilton pak zhruba na osm devět kol trošičku Verstappena nechal poodjet, ale v 58. kole už zase útočil naplno - Max před ním na rovince druhé DRS zóny dvakrát změnil směr a vysloužil si později napomenutí černobílou vlajkou za nesportovní chování. V 59. kole už neměl šanci a naplnil se tak jeho předpoklad, že Hamiltonovi neodolá. Na témže místě (mezi zatáčkami 3 a 4) ho Hamilton předjel a pak už se mu v pohodě vzdaloval. Max nejspíš pochopil, že nemá smysl zkoušet s Lewisem bojovat, i proto mu v cíli na vítěze chybělo přes 10. vteřin.

Bottas po propadu na 4. místo vydělal na prvních zastávkách, Pérez stavěl ve 29. kole, Bottas o dva okruhy později a dostal se na trať před Mexičanem. Jedenáct kol před cílem dostal od depa pokyn, aby zabral naplno a pokusil se ještě Verstappena dohnat, ale ze ztráty 9 vteřin ubral pouhých pět - kdo ví, kdyby jel na požadované středně tvrdé směsi, možná měl větší šance. Pérez byl na začátku předposledního kola stažen do boxů pro nejměkčí pneumatiky a dokázal v posledním kole nejrychlejším časem uzmout Hamiltonovi důležitý bod.

Piloti Ferrari zpočátku měli možná ambice zapojit se do boje s TOP 4, ale nakonec se spokojili s kontrolou 5. a 6. příčky, kde je nikdo neohrozil. Sainz jr. neměl tak dobrý start, navíc se po jeho pravé straně pokoušel prodrat Norris, ale neměl dost místa a doslova si "svlékl" levou zadní pneumatiku. Na prázdném plášti musel ujet celé kolo, naštěstí pro něj jeho hrozivou ztrátu eliminoval safety car, takže Lando nakonec po odstoupení Ricciarda (mimochodem jeho vůbec první v této sezóně) aspoň symbolicky zachránil čest McLarenu.

Cunoda opět neuspěl - po kolizi se Strollem, kterou překvapivě komisaři vyhodnotili jako jeho chybu, se marně pokoušel bránit nějaké pozice, nakonec si odpykal svůj trest v boxech a propadl se až na rozhraní třetí a čtvrté čtvrtiny. Gasly sváděl urputné boje především s oběma vozy Alpine - po výměně pneumatik v 52. kole se dokázal dostat nejdřív před Ocona (61. kolo) a poté i Alonsa (62. kolo). Díky tomu se duel těchto týmů v Poháru konstruktérů nadále nese ve vyrovnaném duchu.

Smůlu si tentokrát vybral Mick Schumacher, jehož v nájezdu po restartu "obral" o přední spoiler Kimi Räikkönen. Zvláštní bylo, že šlo o podobnou situaci jako mezi Strollem a Cunodou, ovšem tady komisaři nezasahovali. Mick musel objet celé kolo s křídlem zakleslým pod "nosem" a přišel tím o náznak jakékoli šance. Pro pořádek - piloti se dočkali ještě jednoho kratičkého VSC, když při nájezdu na cílovou rovinku v 31. kole cosi odletělo ze Strollova Aston Martinu. Šlo však o pouhý mžik, jen několik vteřin.

Hamilton tedy stáhl z Verstappenova náskoku 7 bodů a zdá se, že ještě neřekl poslední slovo. Zajímavý bude hned následující duel - na zcela neznámé nové trati v katarském Losailu se budou přerozdělovat další důležité body...

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:32:22,851 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing + 10,496 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 13,576 4. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing + 39,940 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 49,517 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 51,820 7. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 8. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team + 1 kolo 9. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team + 1 kolo 10. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 1 kolo 11. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team + 1 kolo 12. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 13. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 17. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 2 kola 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 2 kola DNF 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team nedokoncil DNF 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team nedokoncil

