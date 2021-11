"Hamilton to bude mít s Russellem těžší než s Bottasem. Pokud mu dá Mercedes dobré auto," usuzuje Alonso

Russell letos září s Williamsem, pro který vybojoval již 16 mistrovských bodů a zejména jeho zásluhou je menší britská stáj na 8. místě mezi konstruktéry před Haase i Alfou Romeo podporovanou Ferrari.

Příští rok u Mercedesu nahradí nevýrazného Bottase, jenž přestupuje k Alfě. Většina lidí v padoku mu věstí zářnou budoucnost a podle Alonsa hlavní hvězdě Hamiltonovi pěkně zatopí - více, než se to doposud podařilo jeho současnému finskému týmovému kolegovi.

"Určitě svůj talent a svou rychlost již mnohokrát prokázal. I minulý rok, když v Bahrajnu naskočil do Mercedesu a málem vyhrál. Určitě bude pro Lewise větší výzvou ne Valtteri," prohlašuje Alonso, jenž se letos po dvouleté přestávce vrátil do F1, v níž u Alpine jasně předčí svého týmového kolegu Estebana Ocona.

Russell doufá, že příští rok bude Hamiltona porážet | foto: Pirelli

Podobný názor vyslovil minulý měsíc Max Verstappen, podle kterého to nová posila Mercedesu "Lewisovi hodně ztíží... očekávám, že se mu povede výborně, až to místo získá."



Podle Alonsa to však má podmínku - tým bude muset Russellovi poskytovat stejně kvalitní techniku jako sedminásobnému šampionovi: "Myslím si však, že to bude na Mercedesu, aby jim oběma poskytl dobré auto. Myslím si, že je na tu výzvu připravený. Určitě to tedy bude zajímavé sledovat."

Mercedes je na tom v závěru letošní sezóny velmi dobře a po Istanbulu se zdá, že je na tom s rychlostí lépe než jeho hlavní soupeř v podobě Red Bullu RB16B, na který mají v šampionátu konstruktérů 36 bodů k dobru, ovšem mezi jezdci Hamilton na Verstappena ztrácí 6 bodů.

Mercedes před posledními závody v zámoří věří, že má rychlostně nad Red Bullem navrch | foto: Mercedes AMG F1 Team

Kromě vítězství tam totiž jeho celková výkonnost "byla dalším pozitivem víkendu. Předváděli jsme dobré tempo za mokra a vypadá to, že [naše] auto má na vítězství v šampionátu. Je to opravdu uklidňující, že nyní vyrážíme k posledním 6 závodům s tím, že máme balík, s kterým je dokážeme porazit v sobotu v kvalifikaci a v neděli v závodě," komentuje sebevědomě Andrew Showlin, šéf traťových inženýrů Mercedesu.