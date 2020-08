"O tom jsem nikdy neslyšel!" Bottas se divil, když mu Mercedes zakázal použít vyšší výkon proti Hamiltonovi

Lewis Hamilton startoval po vyhrané kvalifikaci z první pozice, kterou si po celou dobu hlídal. Jeho finský týmový kolega se dotázal, zda může "jednou zatlačit," aby se na něj na začátku závodu dotáhl, jelikož ztrácel přes jednu sekundu a nemohl aktivovat DRS.

Jenže Bottasův inženýr mu odpověděl, že má sice agresivnější mód motoru k dispozici, ale "dohodli jsme se, že jej nebudeme používat jeden proti druhému." To Fina zaskočilo: "O tomhle jsem nikdy neslyšel!"

Šéf Mercedesu po dojezdu do cíle úspěšného závodu vysvětloval, že vysoce výkonné módy motoru určené k předjíždění si měli nechávat v rezervě, aby se mohli bránit případným útokům Maxe Verstappena, jenž se svým Red Bullem dojel na třetím místě.

"Nemáme mezi jezdci stanovené žádná pravidla, mohou spolu volně závodit. dopoledne jsme o tom diskutovali a odsouhlasili jsme si, že máme jen omezené množství 'předjetí' a že je nebudeme používat proti sobě, nebo ten druhý proti prvnímu," uvádí Wolff.

"Vždy existuje riziko, že to budete potřebovat proti Maxovi nebo jinému autu. To je to, na co jsme poukazovali. U Valtteriho šlo zřejmě o chybu v komunikaci mezi ním a některým z kluků. Proto jsme to opět zdůraznili," popírá šéf Mercedesu využití týmové režie.

Podle Bottase se nedalo říct, že v některých okamžicích závodů nebyl rychlejší než Hamilton, jelikož jezdil ve 'špinavém' vzduchu za svým týmovým kolegou, a tudíž také více ždímat své pneumatiky. Jeho největší šanci na předjetí byl start, po němž měl lepší výjezd z 1 zatáčky, nakonec však musel ubrat, aby do Lewise nenarazil.

"Snažil jsem se příležitosti využít. Ta první přišla po startu, z první zatáčky jsem se rozjel lépe, takže jsem musel ubrat, abych do něj nenajel. Pokusil jsem se nechat si trochu odstup, abych pak využil aerodynamického stínu, jenže mě překvapilo, jak malý rozdíl způsobil, když jsme se s větrem v zádech blížili k zatáčce č. 5. Při restartu to vlastně bylo stejné. Doufal jsem, že ho dostihnu, ale zkrátka to nešlo," zhodnotil Bottas.

Po sedmém podniku sezóny 2020 na svého týmového kolegu ztrácí už 50 bodů, před Finem je na druhé příčce s náskokem tří bodů Verstappen, jemuž se stejně jako Valtterimu podařilo letos zatím jedenkrát zvítězit.