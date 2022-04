Ricciardo dostal zákaz útočit na Norrise kvůli potížím s palivem, rychlost v Austrálii tým povzbudila

Stáj z Wokingu si od Protinožců přiváží 18 bodů, když Ricciardo projel cílem jako šestý za Norrisem, který musel v závěru hodně šetřit palivo. Jde o její nejlepší výsledek v této sezóně, který ji potěšil po náročném začátku a velkém zklamání z Bahrajnu.

V Melbourne zajížděly oranžové vozy velmi dobré časy již v trénincích, nicméně se čekalo, že v kvalifikaci budou mít opět problémy s postupem do Q3, protože na voze se žádné větší novinky stále neobjevily.

Jenže McLaren proti Bahrajnu výrazně zlepšil svou konkurenceschopnost, když na špičku jako jediný stáhl 0,57 %. Opět to přisuzuje spíše povaze okruhu a lepšímu porozumění svému monopostu, stále však dost ztrácí při brzdění.

Relativní konkurenceschopnost týmů dle nejlepších sektorů kvalifikace v Austrálii | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Do závodu špatně odstartoval a poté marně stíhal Mercedesy, které měly lepší tempo. Norris navíc v posledních třech kolech ztratil šest sekund, protože před brzděním do zatáčky dostal pokyn, aby kvůli snížení spotřeby povoloval plyn a využíval techniku lift-and-coast.

"Snažíme se zvládnout problém. Daniel je pět sekund za tebou. Chci, abys až do těch pěti sekund používal lift-and-coast. Daniel na tebe nebude vyvíjet tlak," sdělil v 56. kole Norrisovi jeho závodní inženýr Will Joseph. Po projetím cíle dodal: "Na cestě do boxů ušetři co nejvíce paliva."

Týmům musí zůstat v nádrži minimálně 1 litr kvůli pozávodním kontrolám ze strany FIA, jinak jim hrozí diskvalifikace, jak se to stalo o den dříve v kvalifikaci Alexanderovi Albonovi z Williamsu, jemuž zůstalo pouze 0,33 litru. Komisaři jej nakonec do velké ceny pustili, startoval však z posledního místa.

Upravený Albert Park McLarenu seděl | foto: McLaren

Ricciarda mezitím o problému jeho týmového kolegy uvědomil dvě kola před koncem závodní inženýr Tom Stallard: "Řešíme něco na Landově autě. Nechceme, abys jej dostával pod tlak. Je to v pořádku, pokud se na něj dotáhneš, ale nedostávej jej pod tlak."

"A co když přijde o výkon, co chcete, abych udělal?" tázal se Australan. "Projeď kolem něj. Jen do něj nevraž, Danieli, to je vše. Pokud přijde o výkon, nechci zkrátka vidět nehodu. Ale pokud přijde zcela o výkon, pak v pořádku: můžeš jej předjet. Nechci, abys na něj vyvíjel tlak, pokud je všechno OK," odpovídá mu jeho závodní inženýr.

Norris nakonec cílem projel jako pátý a úspěšně prošel pozávodní inspekcí. S výsledkem byl spokojený, upozornil však, že jde spíše na vrub upraveného městského okruhu, který přišel o jednu šikanu a v zatáčkách byl rozšířen.

"Věc se má tak: kdybychom se vrátili do Bahrajnu, stále bychom v kvalifikaci byli třináctí a skončili bychom zhruba s dvoukolovou ztrátou. Auto je úplně stejně, což je ten problém. Chápeme, že jde o mnohem rychlejší trať, mnohem hladší, a to autu více sedí. Můžeme jej dostat do optimálnějšího rámce. To, co jsme se dnes naučili, se pokusíme uplatnit v příštích závodech," dodává Lando, jemuž v šampionátu patří 8. místo.

Ricciardo se doma těší obrovské podpoře | foto: McLaren

Není úplně pravdou, že McLaren nastoupil s identickým vozem - změnila se například konfigurace křidélek za brzdovými kanálky po stranách difuzoru: Ta jsou nyní vyšší, proto pomáhají zvýšit přísavný efekt.

"Týmový výsledek je ve srovnání s těmi několika předchozími mega. Věděl jsem, že ty výsledky byly bídné. Také jsem věděl, že jsme nerozuměli všemu o těchto nových autech, díky tomu jsem myslel na to, že bychom na něco mohli přijít," komentuje Ricciardo.

"Nemyslel jsem si, že by k tomu mohlo dojít v třetím závodě, ale mám radost z toho, že jsme to tady na domácí půdě předvedli," komentuje domácí pilot, kterého v neděli přišlo do Albert Parku povzbudit 128 294 diváků - třetí nejvyšší počet v historii závodu v Melbourne.