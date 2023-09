Nejrychlejší kolo v Monze předvedl McLaren, Ferrari před Mercedesy + STRATEGIE

Mladý Australan zajel neplánovaně do boxů ve 41. kole ke druhé zastávce poté, co do něj v brzdné zóně narazil Lewis Hamilton a poškodil mu přední křídlo. Po nasazení použité středně-tvrdé směsi hned předvedl nejrychlejší kolo - o 0,168 sekundy tím překonal zápis vítězného Maxe Verstappena z 33. kola. Mistrovský bod navíc ale Piastrimu nebyl připsán proto, že skončil mimo bodovanou desítku, což je dle pravidel nutná podmínka.

Red Bully byly na rozdíl od kvalifikace v závodním režimu opět nejrychlejší a jeho piloti se dostali před oba rudé vozy - pro stříbro před Carlosem Sainzem si dojel Sergio Pérez, byť v nejlepších pokusech na něj ztratil 21 tisícin sekundy.

Mercedes měl třetí nejrychlejší auto, McLaren doplácel na nízkou maximální rychlost, kterou dosahoval na rovinkách. Pro Monzu nepřivezl žádné nové díly, jen trochu zmenšil plochu předního a zadního křídla. Kvůli tomu očekával, že na tom se svou konkurenceschopností bude bídně. Hůře na tom byly také Aston Martiny, které v nejrychlejších kolech předčily i vozy Alfy Romeo.

Nejrychlejší kola GP Itálie 2023 | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images



Pneumatiky a strategie

Do závodu startovala většina pilotů na středně-tvrdé (C4) směsi, pouze Bottas, Hamilton a Magnussen zkoušeli alternativní strategii tvrdá (C3) - středně-tvrdá, která byla o půl sekundy na kolo rychlejší. Ještě rychlejší (o 4 desetiny sekundy) měkká (C5) směs ve velké ceně šanci vůbec nedostala.

Důvodem bylo to, že v Monze týmy jako obvykle volily jednozastávkovou strategii s delšími stinty. Dvakrát se v boxech objevil pouze Gasly, Lawson, Piastri, Zhou a oba Haasy. S výjimkou zmiňovaného Piastriho a jeho kolize s Hamiltonem ostatní k výměně pneumatik zamířili kvůli poklesu výkonnosti pneumatik v prvním stintu.

Pneumatikové strategie GP Itálie 2023 | zdroj: Pirelli

I když si Verstappen dojel pro rekordní 10. vítězství v řadě za sebou, tak Velká cena Itálie nabídla skvělou podívanou - tifosi ze sedadel zavedaly až do posledního kola zejména souboje mezi piloty Ferrari, bojovalo se však i za nimi.

Teplota dráhy přesahovala 40 °C, což vedlo k trochu vyšší degradaci pneumatik. Směsi sice byly měkčí než loni, piloti přesto pneumatiky moc šetřit nemuseli, jak šlo vidět ze soubojů napříč polem. Monza uzavřela evropskou část sezóny Formule 1, která se nyní přesune do Singapuru, kde se bude závodit za 2 týdny.

Příští týden na ní ale ještě budou testovat Alpine a Red Bull hladké pneumatiky Pirelli pro příští sezónu, zatímco Ferrari bude zkoušet nová řešení do deště na své domácí dráze ve Fioranu.