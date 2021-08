Z prvního místa odstartuje při zítřejším sprintu Hamilton. Verstappen druhý

Neobvyklou již páteční kvalifikaci provázelo již ze začátku slunečné počasí, jakož tomu bylo v odpoledním tréninku. Času bylo málo, a tak týmy v prvním tréninku hojně vysílaly své jezdce na trať britského Silverstonu, aby se vyzkoušely nové díly před kvalifikací, která bude určovat pořadí při startu zítřejšího sprintu u příležitosti nového formátu. Novinkou je i volba pneumatik, kdy jezdci budou v kvalifikaci moci využívat jen červenou nejměkčí sadu.

1:28,277 - toto je hodnota nejrychlejšího kola Landa Norrise po prvních pokusech večerní kvalifikace, do dvou desetin se za něj seřadili Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly a Fernando Alonso. To však dlouho netrvalo, na vrchol se zanedlouho dostal Holanďan Max Verstappen, za něj se seřadily stříbrné šípy v čele s Hamiltonem. První část provázely i menší chybky jezdců, jakožto Monačan Charles Leclerc nebo již zmiňovaný Max Verstappen, oba se dostaly do problémů díky obrubníku v poslední zatáčce. Po druhých pokusech Verstappena a Hamiltona v první trojici doplnil Charles Leclerc. Co se nezmění je to, že do prostřední části nepostupuje pět posledních jezdců, tento víkend se jedná o Jukiho Cunodu, Kimiho Raikkonena, Nicholase Latifiho a o oba Haasy.

🟢 Q3 GREEN LIGHT 🟢



Who will be fastest on Friday?



Stay tuned! #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/5mzqX59KDt — Formula 1 (@F1) July 16, 2021

Po prvních pokusech prostřední části kvalifikace se na prvním místě umístil Max Verstappen, do jedné desetiny se za něj vešel Lewis Hamilton, který se dopustil menšího zaváhání v posledním sektoru, za něj se seřadil jeho týmový kolega. Po druhých pokusech se na špici umístil Lewis Hamilton, druhý byl Verstappen a třetí Bottas, dále obě Ferrari. Perfektním kolem se do třetí části dostal George Russell, který svým sedmým časem odsunul Fernanda Alonsa na 11. místo, společně s ním nepostupuje Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi a Lance Stroll.

Po prvních pokusech se první čtveřice seřadila podle schématu verše střídavého v pořadí Mercedes - Red Bull, Holanďan si ale stěžoval na své pneumatiky. tyto jezdce následovali jezdci McLarenu, Russell a jezdci Ferrari. Po druhých pokusech se i po chybce Lewise Hamiltona pořadí na první trojici nezměnilo, Leclerc odsunul ze čtvrtého místo Péreze. Domácí George Russell nakonec odstartuje do zítřejšího premiérového sprintu z osmého místa.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) 1. Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:26,134 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:26,209 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:26,328 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:26,828 5. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:26,844 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:26,897 7. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:26,899 8. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:26,971 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:27,007 10. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:27,179 11. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:27,245 12. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:27,273 13. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:27,340 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:27,617 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:27,665 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:28,043 17. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:28,062 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:28,254 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:28,738 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:29,051

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ