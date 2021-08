PROHLÁŠENÍ po kvalifikačním sprintu: Hamilton žehrá na starty

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Byl to dobrý start a dobrá bitva s Lewisem v prvním kole. Oba jsme hodně tlačili na pilu a na konci bylo vidět puchýřkování na pneumatikách. Získal jsem tři body a zároveň je to dobrý způsob, jak získat pole position a doufám, že to bude zítra dobrá bitva.

Sergio Pérez, nedokončil

Šlápnul jsem na plyn a už nemohl nic dělat. Prostě jsem se stal jen pasažérem. Dnes to pro mě byl velmi špatný den. Omlouvám se týmu. Zítra se to pokusím napravit, těším se na tuhle výzvu.

Christian Horner, šéf týmu

Je skvělé, že Max dokázal vyhrát vůbec první kvalifikační sprint v historii. Základ k tomu položil na startu a v prvních zatáčkách, které zvládl parádně. Je to pro nás první pole position v Silverstone od roku 2011, zároveň jsme utnuli devět let trvající šňůru pole position Mercedesu. na této trati. Checo měl smůlu, když ztratil záď vozu ve špinavém vzduchu. Vibrace byly na jeho voze až příliš velké, takže jsme se rozhodli odstoupit, abychom vůz nezbytně zkontrolovali. Zítra by to mělo být z pohledu pneumatik o něco snazší, nečekáme takové opotřebení jako dnes. Doufám, že si fanoušci užijí vzrušující závod.

Mercedes

Lewis Hamilton, 2. místo

Dal jsem do toho úplně všechno a vidět fanoušky je super, nedokážu popsat energii, kterou dávají. Chtěl jsem jim nabídnout vítězství ve sprintu, ale zítra máme další šanci. Není dobré přijít o první místo, ale zítra to obrátíme v pozitivum.

Sice jsem ztratil jeden bod, ale každý bod se počítá, ale jsem rád, že jsem v cíli na druhém místě. Max ve sprintu bohužel ujížděl a musíme se je zítra nějak porazit. Naše starty nejsou poslední dobou nějak dobré a musíme to zlepšit.

Valtteri Bottas, 3. místo

Chtěli jsme zkusit jinou strategii, ale i tak jsme zachovali 3. místo na nejměkčí sadě, která byla opravdu hodně opuchýřkovaná. Dnešek ukázal, že to zítra nebude jednoduché, protože i na tvrdších pneumatikách se objevovaly puchýřky.

Ferrari

Charles Leclerc, 4. místo

Jsem unavený jako po celém závodě! Nicméně to bylo pozitivní, měli jsme stejné tempo jako Valtteri před námi. Jen škoda, že nemáme žádné body. Zítra ze sebe vydáme maximum.

Carlos Sainz, 11. místo

Byla to celkem jasně chyba Russella. Štve mě to, protože jsem za ni hodně zaplatil. Měl jsem skončit sedmý nebo osmý - to by byla dobrá pozice pro závod. Jsem rád alespoň za to, jaký posun jsem dokázal udělat z osmnáctého místa. Uvidíme, jaké to bude zítra.

Laurent Mekies, sportovní ředitel

Byl to pro kvalifikační sprint dobrý debut. Viděli jsme slušnou show. Charles odvedl skvělý výkon, díky němuž bude zítra startovat čtvrtý. Hlavně jeho tempo bylo výborné. Carlos měl smůlu v prvním kole, ale poté předvedl několik velmi pěkných předjížděcích manévrů. Zítra se pokusíme přivést maximum bodů.

McLaren

Lando Norris, 5. místo

Dobrý první kvalifikační sprint. Myslím, že jsme dosáhli všeho, v co jsme mohli dnes doufat. Dostali jsme se před jeden z Red Bullů, což je rychlejší auto, ale dokázali jsme je porazit na startu a v prvním kole, takže to byla zábavná první polovina. Nakonec to byl klidný konec o samotě a v čistém vzduchu. Myslím si, že nyní máme dobré informace o tom, jak jsme na tom v porovnání s jinými týmy, takže víme, co musíme zítra udělat. Doufám, že si fanoušci užili nový formát a že to zároveň přineslo něco jiného do závodního víkendu. Doufejme, že zítra to bude stejné.

Daniel Ricciardo, 6. místo

Byla to celkem zábava. Bylo to docela rychlé, ale Alonso, mějící skvělý start, učinil, že naše souboje byly zajímavějšími, což jsem si užil. Prvních 10 kol bylo hektických, myslel jsem, že to bylo dobré a doufám, že se to fanouškům líbilo.

Nevím, jaké to bylo kolem nás, ale doufám, že se pořadí trochu změnilo. Získal jsem jednu pozici, což mi zítra přinese lepší startovní pozici než dnes. To bylo dnešním cílem, takže se těším na zítřejší bojování o další příčky.

James Key, technický ředitel

Víkend přinesl nové poznatky ohledně nového formátu založeném na kvalifikačním sprintu, ale užili jsme si řadu nových výzev. Úprava aut byla zmražena po včerejší kvalifikaci, přičemž začátkem tohoto víkendu začaly podmínky parc ferme, díky čemuž jsme se rozhodli pro vyšší hladinu paliva a posuzování směsi pneumatik jakožto hlavní cíl pro dnešní volný trénink, oboje v návaznosti jak na dnešní kvalifikační sprint, tak na zítřejší závod.

Samotný kvalifikační sprint se vyvíjel pro nás dobře, se skvělým výkonem od obou našich jezdců, kteří znovu získali pozici po předjetí skvěle startujícího Alonsa, i když nám to zabránilo při dalším pokroku. Ale i tak budeme do zítřejšího závodu startovat z 5. a 6. místa, což nám příležitost pro ukořistění nějakých bodů.

Doposud to byl zajímavý víkend, nový formát přinesl nové prvky a odlišný přístup k tomu, na co jsme byli zvyklí, to, že jsme dokázali odpoledne tlačit auto 17 kol vyústilo k mnoha soubojům a myslím, že to fungovalo skvěle. Je skvělé vidět tolik fanoušků zde na Silverstonu, což je vždy silnou stránkou tohoto závodu a těšíme se, že uvidíme zítra to samé.

Alpine

Esteban Ocon, 10. místo

Jsem spokojen s dnešním kvalifikačním sprintem, vydělali jsme 3 místa pro zítřejší závod, což znamená, že budeme zítra startovat v top 10. Tam jsme cítili, i včera, že bychom měli být, takže je to dobré. Výzva a rozhodnutí startovat na měkké sadě byly dobré a díky rychlému startu jsem mohl vydělat nějaké pozice. Užil jsem si tento nový formát, byla to zábava a přidalo to nějakou akci a dynamiku, ale i nějakou nejistotu. Zítra máme volnou volbu pneumatik, což nám nahrává při volbě strategie. Jsme připraveni na závod a doufáme, že můžeme ukázat fanouškům další show.

Fernando Alonso, 7. místo

Bylo to pro nás dnes opravdu dobré a užil jsem si to. Myslím, že jsme zvolením nejměkčí sady udělali dobré rozhodnutí a přineslo nám to lepší startovací pozici do zítřejšího závodu. Náš start byl dobrý a dokázal jsem se z 11. místa dostat na 5. místo v prvních pár zatáčkách. V průběhu závodu se před nás dostal McLaren a tak jsme se propadli na 7. místo, které nám až do konce zůstalo. Myslím, že nový formát byl zábavný, ale jsem si jistý, že je zde pár malých vylepšení, na kterých můžeme zapracovat. Budeme se to snažit přenést do zítřejšího závodu.

Davide Brivio, závodní ředitel

Byl to pro nás zajímavý závod, takže i celkově pozitivní kvalifikační sprint. Rozhodli jsme se startovat na nové nejměkčí směsi, což sice vycházelo jako risk, ale byla to dobrá volba týmu. Fernando zajisté vymačkal z této strategie maximum, první kolo bylo v jeho podání neuvěřitelné, získat 6 pozic za půl kola a následně probojovávat cestu závodem. S Estebanem jsme se také posunuli o pár míst dopředu, což je důležité pro zítřejší hlavní závod. Byla to skvěle odvedená práce jak od jezdců, tak i od celého týmu, nyní se musíme pokusit udržet naše pozice v zítřejším závodě.

Aston Martin

Sebastian Vettel, 8. místo

Tenhle neobvyklý závodní formát si zatím užívám. Bylo zajímavé mít včera večer tak intenzivní závodní okamžik a dnes sprint. Ten šel pro nás dobře, získali jsme nějaká místa a naopak někteří naši konkurenti ztratili. Staví nás to pro zítřejší závod do dobré výchozí pozice. Jako obvykle bude důležitá strategie.

Lance Stroll, 14. místo

Nebylo to špatné, i když pořád hledáme optimální vyvážení. Zároveň to nebylo snadné, když jsme se dostali do provozu. Přesto nám tenhle krátký závod daroval spoustu poznatků. Zítra to bude dlouhý závod, kde se může stát cokoliv. Máme volnou ruku při volbě strategie, uvidíme, jak to půjde. Věřím, že se vrátím silnější.

Zástupce týmu se nevyjádřil

Williams

George Russell, 9. místo (po penalizaci 12. místo)

Celkově to byl zajímavý "závod", byl složitější, než jsem čekal. Udržet životnost pneumatik po 17. kol a kontrolovat Estebana Ocona za mnou bylo velmi obtížné. Alpine na měkkých pneumatikách byl hodně rychlý, ale nakonec jsem poprvé s Williamsem skončil v TOP 10. Je proto velmi nešťastné dostat penalizaci a mám dojem, že to bylo hodně tvrdé rozhodnutí. Zítra ale začnu na skvělé pozici v boji o body. Dnes jsme odjeli opravdu silných 17 kol: zítra to bude dlouhé a šetření pneumatik bude klíčové, což se stane rozhodujícím faktorem výsledku. Takže si počkáme a uvidíme.

Nicholas Latifi, 17. místo

Pro mě to bylo celkem bezproblémové, ale rozhodně intenzivnější než normální Grand Prix. Vzhledem ke vzdálenosti toho s pneumatikami moc nevymyslíte, takže jde o to jet co nejpříměji. Nakonec jsem byl ovlivněn výchozí pozicí, nebyl jsem schopen zaútočit na žádný z vozů přede mnou, jen jsem si držel své místo. Ze včerejška jsem stále zklamaný, protože bychom neměli začínat tam, kde se nacházím. Dle mého názoru bude zítra obtížné se dostat kupředu, budeme se muset spolehnout na těch několik příležitostí při závodě. Bude dlouhý, ale stát se může cokoli, tak uvidíme.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidla

Byl to solidní den a pro zítřejší závod máme stále dobrou pozici. Je škoda, že George několik míst ztratil, ale pořád startuje z relativně dobré pozice. Nicholas se také o něco zlepšil, navíc oba vozy jsou ve výborném stavu. Zítřejší horko rovněž ovlivní strategii, dnes večer budeme mít co dělat, abychom zjistili, co je pro nás nejlepší volbou. Věříme, že to dokážeme a následně si vybudujeme zítra pozici k předvedení co nejlepšího výkonu.

AlphaTauri



Pierre Gasly, 12. místo

Dnes jsem docela frustrovaný, vůbec se nepovedlo to, oč jsme usilovali. Tento víkend jsme v prvním tréninku začali špatně a jen s jedním jsme neměli čas reagovat před kvalifikací. Dnes jsem tedy musel bojovat znovu. Zklamání cítím, protože vím o potenciálu našeho vozu, ale zatím se nám během víkendu nepovedlo zjistit, jak by mělo fungovat. Dnes večer projdeme všechna data a zkusíme vše, co je v našil silách, abychom v zítřejším závodě dosáhli na bodované pozice.

Juki Cunoda, 16. místo

Z dnešního výkonu jsem očividně zklamaný, skončil jsem na pozici, s níž nemohu být spokojen, takže zítra odstartuji ze stejné pozice. Je mi jasné, že nový kvalifikační formát celého víkendu je obtížný hlavně pro nováčky, protože před kvalifikací máte jen jeden trénink, což je samo o sobě hodně náročné. Doufám, že si toto nové řešení užili aspoň diváci. Celý víkend bojujeme s výkonem vozu, takže dnes večer musíme pořádně prověřit data, abychom zjistili nezbytné informace pro zítřejší závod.

Jody Egginton, technický ředitel

Dnešek byl výzvou. Vzhledem k tomu, že včerejší kvalifikace se týmu příliš do plánu nehodila, začaly dnešní sprint oba vozy na pozicích, z nichž se posunout kupředu bylo hodně složité. Jak se dalo očekávat, vytvořil se vláček vozů, který bylo třeba zdolat a dnes to, bohužel, zkrátka nebylo možné. Takže žádný fantastický den, je třeba se snažit, abychom to zítra v závodě napravili. Zatím to je pro nás opravdu obtížný víkend ve srovnání s běžným formátem, takže nás večer čeká na prověření spousta dat, která je nutno analyzovat. Uvidíme, jestli z nich pro zítřek něco dokážeme použít.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 13. místo

Jsme na tom lépe než včera, takže to beru. Dosáhl jsem své nejlepší pozice v letošní sezóně, takže musím mít radost. Začali jsme na měkké směsi, ale netuším, jak velký rozdíl mezi oběma typy pneumatik je; nakonec nejdůležitější bylo dobře odstartovat a vyhnout se problémům. Dokázal jsem to a navíc získal několik pozic. Zítra nás čeká hodně dlouhý závod, budeme se snažit stále zlepšovat a přivézt opět nějaké body.

Antonio Giovinazzi, 15. místo

Byl to hodně intenzivní závod, napínavý od prvního kola až k šachovnicové vlajce. Bohužel start se mi moc nepovedl a přišel jsem o nějaké pozice. Pak jsem měl slušnou rychlost, ale hodně podobnou se soupeři přede mnou, takže jsem je nemohl předjet. Doufám, že zítra odstartuji lépe a díky strategii a delšímu závodu se posunu o několik míst nahoru.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Byl to zajímavý premiérový experiment s formátem kvalifikačního sprintu a vyjít z něj se ziskem několika pozic na roštu je určitě pozitivní. Věděli jsme, že se nabízí šance na vylepšení míst na startu a Kimi vše zvládl opravdu dobře, aby maximálně využil potenciál měkkých pneumatik. Pak už šlo jen o to neztratit půdu pod nohama; dovezli jsme do cíle oba vozy s výsledkem který se rovnal postupu do Q2 v běžné kvalifikaci, takže můžeme být spokojeni a připravit se na zítřejší závod.

Haas

Mick Schumacher, 18. místo

Myslím, že by se něco sem-tam mohlo doladit, abychom se logicky zlepšili, mohli změnit nastavení a podobně - ale myslím, že na první pokus to bylo velmi dobré. Jsem toho názoru, že pro menší týmy je nový formát trochu těžší - máme méně času a schopností ve srovnání s velkými týmy s početnějším personálem. Bohužel pro nás to bylo takové "osamělé", ale pořád zajímavé. Nyní je na nás, abychom analyzovali, co můžeme udělat, abychom příště byli soupeřům blíž.

Nikita Mazepin, 19. místo

Měl jsem hodně dobrý start - asi jeden z mých nejlepších v F1. Řešení trati znamená, že jsem byl v zatáčce 2 na vnější straně a do třetí jsem najížděl zevnitř. Snažíte se zkrotit rychlost, ale auto nalevo může lépe brzdit, oba se snažíte projet zatáčkou, ale pak jsem se musel vyhýbat týmovému kolegovi. Se současnou rychlostí auta o tomto víkendu je nejlepším porovnáním právě on a v první části závodu jsem byl o dost rychlejší, bohužel ve druhé se to prohodilo.

Günther Steiner, generální ředitel

Osobně považuji sprint za dobrý experiment - ale tady nejde o to, co si myslím, ale co tomu řeknou fanoušci. Pokud dojdeme k závěru, že si tento formát oblíbí, pak jsem pro. Náš dnešní den nebyl nijak vzrušující - co víc říci - nakonec asi největší změna byl jiný formát celého víkendu. Něčemu jsme se přiučili, máme o čem přemýšlet a dopřejeme si trochu zábavy.