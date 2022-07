První trénink v Silverstone s minimálním provozem. Nejrychlejší Bottas před Hamiltonem

První trénink v britském Silvestrone přinesl deštivé počasí. Zprvu byly na trati dominantní přechodné podmínky, ale déšť sílil. To byl pro týmy problém, protože nemohly ideálně otestovat nové díly, ktreré do Silverstone přivezly. Velký balík vylepšení představil Mercedes, Red Bull i Williams.

Průběžné vedení patřilo jezdcům Ferrari. Časy však nebyly relevantní a provoz na trati nebyl nikterak hustý. 24 minut před koncem měřeného tréninku zajelo rychlé kolo jen devět pilotů. V závěru tréninku kroužil alespoň Hamilton, ani jeho kola ovšem neměla valnou hodnotu.

A few cars emerge onto the track including Lance Stroll, but the Canadian spins off into the gravel.



He's stuck. Out comes the red flag, and FP1 is brought to an end a couple of minutes early.#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Nocss32ezW