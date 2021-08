První trénink patřil v Silverstone Verstappenovi. Mercedes s velkou ztrátou

Atypický závodní víkend v Silverstone, kdy Formule 1 zkouší nový formát závodního víkendu začal slunečným počasím. Hned od počátku prvního tréninku byl na trati hustý provoz. Není se co divit, vždyť kvalifikace je na programu už dnes večer, takže času na vyzkoušení nových dílů, případně ideálního nastavení je opravdu málo.

Na čele průběžného pořadí se okamžitě usadily oba Mercedesy s oběma Red Bully. Nejrychlejší čas drželi v určitou chvíli všichni čtyři piloti těchto dvou zmíněných stájí. Nutno podotknout, že Mercedes přivezl do Silverstone několik nových dílů, od kterých si slibuje vyšší konkurenceschopnost. Vylepšení se týká například upravené podlahy.

Údaje o rychlosti jednotlivých týmů a pilotů se však získávaly velmi složitě. Důvod byl jednoduchý - vzhledem k velmi malému času na ladění monopostů jeli takřka všichni odlišné programy. Jestliže během klasického závodního víkendu je třeba brát páteční tréninky s rezervou, tentokrát z přípravné jízdy nešlo vyčíst téměř vůbec nic.

Rychlost Red Bullu však byla naprosto zřejmá. Dvacet minut před vypršením času určeného pro první trénink zajel Max Verstappen nejrychlejší čas na nejměkčích pneumatikách. Jeho hodnota byla 1:27, 7. Pérez tempu svého holandského parťáka nestačil - ztrácel přes sekundu.

FP1 is about finding the limit, especially with qualifying to come later today!



Valtteri Bottas is pushing hard 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/MXmkPFb6Qr