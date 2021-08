Ocona štve náhlá ztráta na Alonsa. Kvůli pochybnostem chce vyměnit šasi

Na začátku sezony se zdálo, že má Esteban Ocon nad Fernandem Alonsem celkem jasně navrch. Stále ještě mladý Francouz na tom byl oproti svému velezkušenému kolegovi lépe v kvalifikacích i v závodech. Mnohdy dokonce výrazně lépe.

Jenže situace se během poslední doby změnila. Diametrálně. Teď je to naopak Ocon, kdo Alonsovi takřka v ničem nestačí. Vždyť v kvalifikaci na minulý závod v Rakousku dělilo oba piloty propastných sedm desetin sekundy. To je na tak krátkém okruhu, jako je Red Bull Ring opravdu hodně. A zatímco Alonso v závodě bodoval, Ocon skončil po kolizi už během prvního kola.

„Už v kvalifikaci jsem na Fernanda ztrácel sekundu. To je prostě moc, musíme to pochopit. Abych pravdu řekl, je to zvláštní. Moje kolize v prvním kole už pak byla jen důsledkem startu ze zadní části pole. Když startujete takhle vzadu, vždycky je riziko, že se do něčeho připletete větší," má jasno Esteban Ocon.

Esteban Ocon - závod v Barceloně | foto: Alpine F1 Team

Čtyřiadvacetiletý Francouz by chtěl před následujícím závodem v Silverstone vyměnit šasi. Právě to prý může hrát zásadní roli v jeho nynějším trápení. Rozhodnutí o tom, zda se kýžené výměny dočká, však ještě nepadlo.

„Před Silverstone bych uvítal kompletní výměnu šasi, ale uvidíme. Musíme se o tom ještě pobavit s týmem. Každopádně bych za to byl rád, protože bychom už pak neměli žádné pochybnosti. V každém případě toho na voze vyměníme maximum, jak to jen půjde. Konkrétní seznam dílů si ještě upřesníme, ale jak říkám.... Čím víc jich bude, tím to bude lepší," uzavírá Ocon.