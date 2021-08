Další problém pro kalendář. Dlouholetý otvírací závod sezony neuvidíme ani letos

Je jasno. Závod v Austrálii se neuskuteční ani letos. Dnes to definitivně oznámil promotér tamní velké ceny. Důvodem jsou logistická opatření spojená s pandemií covid-19. V Austrálii se původně mělo jet už v březnu, tamní závod byl ale nakonec přesunut na listopad. Teď je jasné, že letos se v Albert Parku nepojede vůbec.

„Oznamujeme, že Grand Prix se kvůli logistickým a cestovním omezením spojeným s pandemií covid-19 v Austrálii neuskuteční ani v roce 2021," píše se v oficiální tiskové zprávě.

Pro fanoušky to každopádně neznamená žádnou zásadní komplikaci - vstupenky na letošní australský závod totiž v prodeji ještě nebyly. Největším negativem tohoto rozhodnutí je tedy skutečnost, že si budeme muset počkat minimálně další rok na premiéru upraveného okruhu v Albert Parku. Ten prošel v nedávné době hned několika změnami.

Vedení Formule 1 nicméně věří, že příznivci královny motorsportu o jeden letošní závodní víkend nepřijdou. Podle Stefana Domenicaliho probíhají už nyní intenzivní jednání o náhradním pořadateli původně australského závodu.

„Jsme opravdu zklamaní, že se letos do Austrálie nepodíváme, ale už nyní pracujeme na možnostech, jak uvolněné místo v kalendáři zaplnit. Máme několik variant, přičemž pevně věřím, že nakonec odjedeme původně plánovaných 23 závodů. Jakmile budeme vědět víc, fanoušci se vše včas dozví," říká Domenicali.

#F1 Big changes to #AustralianGP Albert Park circuit: shortened by 28 meters, 7 corners modified, 2 removed entirely total number of turns just 14 now.

Removing fast chicane (T11/12) creates 1.3km stretch with potential for 4th DRS zone.

Faster & more comp. racing expected. pic.twitter.com/3x7PoMXMLF