"Tým mi nemusel říkat, co mám v souboji s Alonsem dělat," zlobí se Ocon

Ocon byl při jízdě za safety-carem před Alonsem na osmé pozici za Sebastianem Vettelem. Před restartem jej z boxové zídky požádali, aby před sebe zkušeného Španěla pustil a nedělal mu žádné problémy. Po předchozím dni byla v týmu vypjatá atmosféra, protože mezi nimi došlo k několika kontaktům, které je poslaly na chvost startovního pole.

Radiokomunikace Alpine

Inženýr: "Fernando má proti nám v pneumatikách výhodu. Nesoustřeď se na něj. Soustřeďme se na to, abychom případně porazili Vettela. Pusť jej před sebe hezky a čistě, prosím. Pokud můžeš, prosím, potvrď."

Ocon: "Nechte mě závodit. Až se situace trochu uklidní, tak to udělám. Při restartu bychom teď mohli také vše ztratit."

Inženýr: "Estebane, nechci, abys bojoval s Fernandem. Chápeš to?"

Ocon: "Musím teď předjet Vettela. S Fernandem bojovat nebudu."

Inženýr: "To je v pohodě, Vettela předjet můžeš, ale nechci, abys bojoval s Fernandem. Pokud ti to je jasné!"

Vím, co mám dělat

Restart Oconovi vyšel tak, jak si přál: v první zatáčce předjel Vettela a později v tom kole se nechal předjet Alonsem. Ten projel cílem jako pátý, Francouz osmý. Pro svůj tým vybojovali cenných 14 bodů, které Alpine zajišťují před posledním podnikem mezi konstruktéry solidní náskok na pátý McLaren.

Po závodu rozladěný Ocon řekl, že celá komunikace podle něj byla zbytečná: "Myslím, že to nebylo moc dobře předkládáno. Protože lidé si mysleli, že jsem před sebe Fernanda nechtěl pustit. Řekl jsem ne, že jej nepustím před sebe při restartu. Předjedu Seba a jakmile se situace uklidní, dojde i na to."

"Nebudu bojovat. Nechám jej předjet. A to jsem také udělal. Nemohl jsem ho držet za sebou. Byl velmi rychlý na měkkých pneumatikách. A samozřejmě k dispozici byly body pro celý tým. Věděl jsem tedy, jaká je situace, a tým mi nemusel říkat, co mám dělat," 26letý pilot.

Esteban Ocon s Fernandem Alonsem | foto: Alpine F1 Team

Na otázku, zda si vyjasnili s Alonsem záležitost z předchozího sprintu, odpověděl: "Ne, nemluvili jsme spolu." Popřel však, že by mezi nimi bylo nějaké napětí: "Ne. Ale nebylo to hezké, co řekl do médií. Vždy vůči němu chovám úctu. Je legendou a budu vůči němu chovat respekt. A nezáleží na tom, co vám řekl - dávám přednost vzájemnému rozhovoru."

Odchod Alonsa, který letos nasbíral o pět bodů méně na jeho cílech nic nemění: "Motivuje mě to ještě více k tomu, abych jej příští rok porazil." Bude to mít snazší, až bude jeho současný týmový kolega jezdit s Aston Martinem?