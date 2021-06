Red Bull mohl zažít černý den, Pérez byl na pokraji vyřazení

Dlouho to vypadalo, že si Red Bull od Grand Prix Malajsie 2016 připíše toužebně očekávané osmnácté dvojité vítězství. Přišel však defekt pneumatiky na Verstappenově voze a rázem bylo všechno jinak. Ba co víc, mohlo být ještě hůř.

Sergio Pérez nakonec díky Hamiltonově chybě vyhrál i "dodatkový sprint" a prakticky ihned vyjádřil soucit s týmovým kolegou. Rovněž popsal potíže při závěrečném restartu: "Špatně jsem odstartoval, Lewis se dostal vedle mě; jsem rád, že jsem se do zatáčky vešel. Brzdil jsem na poslední chvíli, stejně jako on. U něj to nefungovalo. Alespoň z téhle stránky je to pro tým úspěšný den. Až do konce to bylo hodně těžké!"

Mexičanův závodní inženýr svému svěřenci přikázal, aby ihned po přejetí cílové čáry automobil zastavil a vrátil se do parc fermé pěšky. Příčinou byl podle šéfa týmu Christiana Hornera hydraulický problém, díky němuž byl Pérez vystaven riziku, že závod nedokončí. "Opravdu jsme měli vážné obavy, že se auto až k cílové vlajce nedostane, proto ihned po průjezdu cílem Sergio zastavil. Hrozilo nám, že kvůli restartu nakonec závod prohrajeme, ale všechno dopadlo dobře," dodal Horner.